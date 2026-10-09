Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Michal Nesvadba otevřeně o výdělcích z Kouzelné školky: Trapas pro celou Českou televizi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Michal Nesvadba po dlouhé době řekl nahlas, kolik bral za natáčení Kouzelné školky. Kdo by za jedním z nejznámějších dětských pořadů čekal televizní zlatý důl, toho jeho slova nejspíš zarazí. Přidal i vzpomínku, že některé rekvizity platil z vlastní kapsy.
Fotografie Michala Nesvadby

Fotografie Michala Nesvadby

Zdroj: Foto: NextFoto, Michal Nesvadba na předávání cen Mistr zábavního umění
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:18

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Obrovská rána pro filmové fanoušky: V úctyhodném věku zemřela jedna z nejslavnějších hereček minulého století
Obrovská rána pro filmové fanoušky: V úctyhodném věku zemřela jedna z nejslavnějších hereček minulého století
Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Jejich dokonale sladěné outfity ohromily čtenářky i stylistku
Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Jejich dokonale sladěné outfity ohromily čtenářky i stylistku

Filip Kaňkovský dorazil na letošní Ceny Thálie po boku Daniely Šiškové. Pár se sladil vínovými detaily a...

Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Nechápe, co se stalo s rolí první dámy a ombudsmana
Dagmar Havlovou zklamala výše jejího důchodu: Nechápe, co se stalo s rolí první dámy a ombudsmana

Dagmar Havlová si během života vyzkoušela hned několik výrazných rolí, od úspěšné herečky přes první dámu...

Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují
Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují

Ewa Farna na sebe letos strhla pozornost obří show v Edenu a spolu s tím se vrátila i otázka, kolik si...

Petr Macinka si trefně rýpl do dovolené Petra Pavla: Ministr pronesl vtip, který nyní baví celý národ
Petr Macinka si trefně rýpl do dovolené Petra Pavla: Ministr pronesl vtip, který nyní baví celý národ

KOMENTÁŘ / Petr Macinka si z prezidentovy dovolené udělal politickou pointu. Tentokrát mu ale na smeč...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.