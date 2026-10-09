Michal Nesvadba otevřeně o výdělcích z Kouzelné školky: Trapas pro celou Českou televizi

Michal Nesvadba po dlouhé době řekl nahlas, kolik bral za natáčení Kouzelné školky. Kdo by za jedním z nejznámějších dětských pořadů čekal televizní zlatý důl, toho jeho slova nejspíš zarazí. Přidal i vzpomínku, že některé rekvizity platil z vlastní kapsy.
Michal Nesvadba patří k lidem, kteří se nesmazatelně zapsali do dětství několika generací. Dlouhých více než dvacet let byl tváří Kouzelné školky a děti ho znaly jako Michala, který dokázal vykouzlit z obyčejné lepicí pásky nejrůznější podivuhodné výtvory. Jak ale nyní prozradil, za práci pro Českou televizi rozhodně nezískával pohádkové částky. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, kolik si skutečně vydělával, jak začínala jeho kariéra a čemu se věnuje dnes.
Za jedno natáčení kolem tří tisíc
Když se řekne Michal Nesvadba a Kouzelná školka, málokdo si představí, že by za svou dlouholetou televizní práci dostával jen několik tisíc korun za natáčení. Právě to ale nyní uvedl v podcastu Acast. Nesvadba vysvětlil, že Česká televize měla pro pořad stanovený rozpočet a jednotlivé účinkující příliš nerozlišovala podle popularity nebo množství práce, kterou do pořadu přinášeli. „Za jedno natáčení jsem měl přibližně kolem tří tisíc korun,“ prozradil.
Jeho slova přitom naznačují, že peníze nebyly tím, co by ho v Kouzelné školce drželo. Do pořadu totiž často vkládal i vlastní nápady a někdy dokonce vlastní peníze. Když například připravoval vánoční díl a chtěl do něj vánoční pečivo, v rozpočtu na něj podle jeho slov peníze nebyly. „Takže jsem si ho prostě koupil a přinesl,“ zavzpomínal. Populární dětský pořad s oblíbeným moderátorem tak rozhodně nebyl žádný zlatý důl. Přesto tu Michal Nesvadba působil 23 let.
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Od Mimtria až k televiznímu Michalovi
Nesvadba nezačínal jako televizní moderátor pro nejmenší. Vystudoval hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Už na začátku kariéry se věnoval pantomimě a dva roky působil jako sólista mim v pražské Laterně Magice. Později byl také angažován v Divadle Ypsilon. V roce 1979 založil společně se Světlanou Nálepkovou a Václavem „Upírem“ Krejčím legendární Mimtrio. Skupina se proslavila především parodickými a komediálními vystoupeními v televizních zábavných pořadech.
Nesvadba se následně stále více orientoval na tvorbu pro děti a právě Kouzelná školka se stala jeho životní profesní etapou. Byl nejen jejím hlavním protagonistou, ale také scenáristou a autorem více než tisíce dílů. Nesvadba v ní působil až do roku 2023. Za tu dobu se stal pro několik generací dětí prakticky synonymem pořadu. Jeho typickým poznávacím znamením se navíc stala práce se samolepicí páskou, kterou začal jako jevištní techniku používat už v 90. letech a v roce 1997 ji představil také na festivalu v Japonsku.
Po odchodu z Kouzelné školky se do důchodu rozhodně neodebral. Příští měsíc oslaví 69. narozeniny, ale i nadále připravuje vlastní dětská představení a vystupuje po celé republice. Na svém oficiálním webu nabízí několik programů pro děti. Jeho práce tak zůstává i dnes spojená především s dětským publikem.
Kouzelná školka mu tedy podle jeho vlastních slov velké honoráře nepřinesla. Zůstala mu ale dlouholetá práce, díky které se stal jednou z nejvýraznějších tváří české tvorby pro děti. A s dětským publikem zůstal spojený i po odchodu z televize.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Michal Nesvadba otevřeně o výdělcích z Kouzelné školky: Česká televize se rozhodně nepředala byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.