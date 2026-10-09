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Kinobox Daily: Zapadlá bizarní komedie se nesnaží být něčím, čím není. To je na ní krásné

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Krásná mimozemšťanka (My Stepmother is an Alien) je sci-fi komedie Richarda Benjamina. Benjamin je zkušeným, dnes již však dvacet let penzionovaným režisérem pofidérních komedií, jenž však vesele působí jako herec, naposledy jsme ho mohli vidět před dvěma lety v nezávislé černé komedii Exmanželé. Na jeho zapadlý snímek se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Zapadlá bizarní komedie se nesnaží být něčím, čím není. To je na ní krásné

Kinobox Daily: Zapadlá bizarní komedie se nesnaží být něčím, čím není. To je na ní krásné

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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