Red Bull připouští: Řešení závady se protáhne do příští sezónyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Red Bull připouští: Řešení závady se protáhne do příští sezóny
Před námi je poslední evropský závod sezóny 2026. Čeká nás Velká cena Ázerbajdžánu, fanoušky i jezdci...
V průběhu nejbližších hodin bychom se měli dozvědět, zda Júki Cunoda dostane šanci v Racing Bulls také v...
Bývalý pilot formule 1 David Coulthard si myslí, že FIA by měla zrychlit své rozhodování, když neutralizují...
Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli má vše ve vlastních rukou. Před rozhodujícími týdny sezóny má...
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