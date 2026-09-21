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Red Bull připouští: Řešení závady se protáhne do příští sezóny

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Laurent Mekies, šéf týmu Red Bull, prohlásil, že vůz během víkendu trápí problémy s opotřebením a specialisté z Milton Keynes na věci pracují, ovšem, kompletní náprava obtíží není do konce sezóny reálná.
Red Bull připouští: Řešení závady se protáhne do příští sezóny

Red Bull připouští: Řešení závady se protáhne do příští sezóny

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