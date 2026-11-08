Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškodit

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Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškoditPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zažloutlá rodinná fotografie nemusí potřebovat domácí čištění ani nové přilepení. Často jí víc pomůže klidné prostředí, správný obal a méně manipulace. Při stěhování starých alb do moderních desek se totiž dá poškodit právě to, co má zůstat zachované. Než se začne odlepovat první roh, vyplatí se zjistit, jak fotografii uložit a jak uchovat informace, které jsou kolem ní.
Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškoditZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 08.11.2026 07:44
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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