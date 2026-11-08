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Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškodit

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Zažloutlá rodinná fotografie nemusí potřebovat domácí čištění ani nové přilepení. Často jí víc pomůže klidné prostředí, správný obal a méně manipulace. Při stěhování starých alb do moderních desek se totiž dá poškodit právě to, co má zůstat zachované. Než se začne odlepovat první roh, vyplatí se zjistit, jak fotografii uložit a jak uchovat informace, které jsou kolem ní.
Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškodit

Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškodit

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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