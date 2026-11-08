Legendární Vřískot se vrátí s osmým dílem. Nebude u toho chybět ani oblíbená postava

Série Vřískot (Scream) bude pokračovat osmým filmem. Aby dobrých zpráv nebylo málo, znovu v něm uvidíme diváky milovanou postavu.
Sidney Prescott je jednou z nejslavnějších scream queens. Původně hrdinka sebeuvědomělého hororu Vřískot, kde naplňovala, komentovala a nakonec vyvracela klišé o hororových hrdinkách, se stala následně zkušenou přeživší útoků samozvaných slasherových padouchů. V posledním filmu série Vřískot 7 jsme se s ní setkali po delší době, respektive po šestce, kde její štafetu definitivně přebíraly jiné postavy. Nicméně ty už v dalších Vřískotech zřejmě neuvidíme. Místo toho se v dalším filmu vrací původní hrdinka v podání Neve Campbell.
Novou protagonistkou se stávala Samantha Carpenter, dcera prvního zabijáka série Billyho Loomise. Ta podvracela žánrová očekávání ještě víc, hlavně tím, že sama bojovala s bujícími sadistickými sklony a scenáristé se z ní údajně chystali udělat nového Ghostface. Nicméně její představitelka Melissa Barrera kritizovala na sociálních sítích izraelskou aktivitu v pásmu Gazy a neštítila se přirovnat situaci ke genocidě a nejhorším zvěrstvům druhé světové války. To se producentům zdálo moc, a tak se v sedmém Vřískotu neobjevila. V reakci na krok studia ze série odstoupila i Jenna Ortega, představitelka Samanthiny sestry Tary. Místo nich se vrátila Neve Campbell, která se podle všeho objeví i ve Vřískotu 8.
Ten ještě ani nemá režiséra, nicméně Campbell médiím prozradila, že je rozhodně v přípravě a že se s ní stoprocentně počítá. To je zásadní informace sama o sobě. „Víte, že vám k tomu nemůžu nic říct. Ale budu v něm.“ Obsadit do osmičky Campbell je logický tah. Sedmý díl měl nakonec největší otvírák série, když utržil o prvním víkendu 97,2 milionu dolarů ve světových pokladnách. Palčivější otázkou ale je, kam se tvůrci chtějí se svou sérií ubírat.
Každý film nějak komentoval pravidla slasheru, jejich pokračování, rebootů a restartů, a všechny tyhle hranice už série překročila. Sedmý díl navíc nebyl fanouškovskou základnou přijat dvakrát pozitivně, zejména kvůli slabému odhalení záporáka a jeho velmi slabé motivaci. V každém případě mají tvůrci co dělat, aby úspěšné hororové sérii nedošel dech. Naštěstí mají alespoň silnou hlavní hrdinku v jejím čele.
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Zdroj: Deadline