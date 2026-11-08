Brankář Dostál v NHL paběrkuje. Jeho čísla mluví za vše, trenér ho po pár minutách vystřídal

Ve Scotiabank Saddledome uběhlo 6. listopadu dvacet minut a Anaheim prohrával 1:3. Dostál zastavil osm střel z jedenácti. Do kabiny o první přestávce odcházel jako startující brankář, na led se vracel jako náhradník. Jeho místo zaujal Ville Husso, který do konce zápasu neinkasoval, a Ducks otočili na 5:3. Na výsledkové tabuli tak zůstala výhra, ve statistikách české jedničky další díra. A ta už není první.
Dvacet minut, které stačily
Oficiální
zápis o utkání je k Dostálovi strohý: 20:00 na ledě, 11 střel, 3 inkasované góly. Úspěšnost v zápase 72,7 %. To je hodnota, se kterou se v NHL nedá vyhrát ani proti týmu ze spodku tabulky.
Husso naproti tomu odchytal 39 minut a 40 sekund, zastavil všech deset střel a připsal si výhru. Jenže tady se vyplatí podívat se na čísla po třetinách. Calgary v první třetině vyslalo na branku jedenáct střel, ve druhé jen šest a ve třetí čtyři. Fin tedy dostal výrazně klidnější zápas, než jaký zažil Dostál. Tým před ním hrál jinak.
Trenér Joel Quenneville střídání nevysvětloval jako trest pro brankáře. Nelíbilo se mu, jak Ducks hráli „napříč celou sestavou“, a chtěl „něco změnit“. Hussa pak pochválil za klíčové zákroky po nástupu. Výměna brankáře je v hokeji nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak může trenér do zápasu zasáhnout. Tentokrát fungovala.
Obrat dokončili Tristan Luneau, Leo Carlsson a Cutter Gauthier, jehož vítězná trefa přišla minutu a 34 sekund před koncem. Pojistku do prázdné branky přidal Nikita Nesterenko.
Čísla, která neobhájí ani kabina
Kolik Dostál letos pouští, záleží na tom, kdy se kdo podívá do tabulek. Český článek na webu NHL.com/cs uvádí bilanci 4-4-1, průměr 3,56 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost 87,2 %. Po plném započtení zápasu v Calgary ukazuje statistický server
PuckLogs horší obrázek: deset startů, 34 gólů z 253 střel, průměr 3,76 a úspěšnost 86,6 %.
V kontextu posledních let vypadá propad takto:
Sezona Průměr inkasovaných gólů Úspěšnost zákroků 2024-25 3,10 90,3 % 2025-26 3,10 88,8 % 2026-27 (NHL.com/cs) 3,56 87,2 % 2026-27 (PuckLogs po Calgary) 3,76 86,6 %
Úspěšnost klesá druhou sezonu za sebou. Před dvěma lety Dostál chytal přes 90 %, což je v dnešní NHL hranice solidní jedničky. Teď je o čtyři procentní body níž. Na sto střel to dělá čtyři góly navíc.
Ještě hůř vypadá poslední úsek. V pěti posledních startech Dostál zastavil 103 střel ze 123, tedy 83,7 %. Dvacet inkasovaných gólů za pět zápasů. Ani jednou se mu nepodařil takzvaný kvalitní start, tedy zápas, v němž brankář chytá aspoň na úrovni ligového průměru. Za celou sezonu jich má tři z deseti.
Ve statistické rovině tedy podle nás Dostál skutečně paběrkuje. Nejde o jeden špatný večer v Kanadě. Jde o trend, který se táhne několik týdnů. Pořád je to ale vzorek deseti zápasů na začátku sezony. Varování, ne rozsudek.
Anaheim vyhrává přestřelky. Dostál je ale nerozhoduje
Ducks po sedmnácti zápasech dávají v průměru 3,76 gólu na utkání. Přesně stejně jich také inkasují. Skóre 64:64 a bilance 9-7-1 z nich dělají čtvrtý tým Pacifické divize a jeden z nejotevřenějších celků celé ligy.
Útok přitom jede jako málokdy v historii klubu. Anaheim dal sedmkrát po sobě aspoň pět gólů a drží sérii čtyř výher. Gauthier se podle NHL.com stal prvním hráčem v historii Ducks s deseti góly v pětizápasovém úseku. Carlsson pokořil klubový rekord Paula Kariyi: deset vícebodových zápasů stihl za sedmnáct utkání, legenda z devadesátých let jich potřebovala devatenáct. A obrat v Calgary byl už třetím případem, kdy Ducks dohnali vícególové manko. Víc jich v tu chvíli mělo jen Buffalo.
Tady podle nás leží jádro Dostálova problému. Anaheim se naučil vyhrávat zápasy, které se rozhodují v útočném pásmu. Tým, který dává pět gólů, si může dovolit brankáře, který tři pustí. Jenže od jedničky se čeká, že bude tím hráčem, který tým podrží ve večerech, kdy útok nejede. To Dostál zatím nedodává. Výhry, které Ducks sbírají, přicházejí spíš navzdory brankáři než díky němu.
Dá se namítnout, že obrana před ním propouští hodně šancí. Je to pravda. Ale 20 gólů ze 123 střel v pěti zápasech už nevysvětlí jen chyby beků.
Kabina stojí za ním, čeští kolegové nejsou daleko
Šatna Anaheimu se Dostála veřejně zastala. Podle
NHL.com/cs Leo Carlsson řekl, že první třetina v Calgary byla chybou týmu a brankář s ní „neměl nic moc společného“. Ducks mu podle švédského centra „vždycky věřili“ a „plně mu věří dál“. Quenneville střídání podal jako impuls pro celou sestavu, ne jako výtku jednomu hráči.
O místo v týmu Dostál bezprostředně nepřichází. Má víceletou smlouvu a klub za ním stojí. Konkrétní termín, do kdy se musí forma zvednout, nezazněl. Dokud Anaheim vyhrává a hráči ho hájí, nemá trenér důvod k radikálnímu kroku. Pokud by se ale série pod 87 % protáhla a Husso nebo Brossoit začali brát body, dá se čekat, že se starty začnou dělit rovnoměrněji.
Mezi českými brankáři v zámoří už Dostál statisticky nevyčnívá:
Brankář Zápasy Úspěšnost Průměr Dan Vladař 9 (3-4-2) 88,3 % 3,21 Karel Vejmelka 12 87,2 % 3,31 Lukáš Dostál 10 (4-4-1) 86,6 % 3,76
Vejmelkova čísla jsou podle statistického agregátoru Parlae ke 4. listopadu. Jakub Dobeš měl podle starších dat ze začátku listopadu úspěšnost 85,3 % a průměr 4,05, jeho statistika se ale od té doby mohla posunout.
Dostál patřil k brankářům, se kterými česká reprezentace v posledních letech počítala nejvýš, a v předběžném olympijském výběru figuroval spolu se spoluhráčem Radkem Gudasem. Současná forma tento status automaticky neboří. Komfortní náskok před Vladařem a Vejmelkou ale zmizel a debata o české jedničce se tím znovu otevírá.
Kdy může přijít odpověď
Nejbližší šance na reakci přijde v neděli 8. listopadu, kdy Anaheim hostí Pittsburgh. Zápas začíná v 17:00 místního času, tedy v noci na pondělí 9. listopadu ve 2:00 našeho času. Kdo bude v brance, zatím není potvrzeno. Pokud trenér pošle Dostála znovu do hry, půjde o test, jestli střídání v Calgary zůstane epizodou, nebo předzvěstí rotace.
Zápasy NHL v Česku tuto sezonu vysílají Nova a Prima, dohromady mají nabízet 24 utkání základní části týdně:
Nova: Nova Sport 1 a 2, Oneplay, vybrané duely na Nova Action Prima: Prima Sport a Prima+ Všechny zápasy: NHL.tv na platformě DAZN, s anglickým komentářem
Dostál má za sebou sezony, ve kterých táhl Anaheim i v časech, kdy útok góly nedával. Teď je situace obrácená: tým střílí za něj. Kabina mu věří, ale brankářská jednička se v NHL nakonec obhajuje jen jedním způsobem, a to zákroky, které by jiný nezastavil.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek