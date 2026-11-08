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Kolik se platí v Česku nálezci pokladu: Muž z Chýště na Pardubicku dostal 2 000 000 Kč

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V roce 2015 jeden muž objevil na poli u obce Chýšť na Pardubicku hliněnou nádobu se stříbrnými mincemi a nález poctivě ohlásil. Poklad nakonec čítal 1669 denárů a mincovních zlomků z konce 10. století. Jeho kulturně-historickou hodnotu znalci vyčíslili na 23,5 milionu korun.
Kolik se platí v Česku nálezci pokladu: Muž z Chýště na Pardubicku dostal 2 000 000 Kč

Kolik se platí v Česku nálezci pokladu: Muž z Chýště na Pardubicku dostal 2 000 000 Kč

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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