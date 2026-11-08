Kolik se platí v Česku nálezci pokladu: Muž z Chýště na Pardubicku dostal 2 000 000 Kč

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Nálezce, který si přál zůstat v anonymitě, dostal od Pardubického kraje dva miliony korun. Tak vysoká částka ale nebyla běžnou odměnou vypočítanou podle památkového zákona. Kraj se rozhodl ocenit jeho poctivost mimořádným způsobem.
Kolik nálezci pokladu přiznává zákon?
Odměny za odevzdané archeologické nálezy upravuje zákon o státní památkové péči.
U nálezů ze zlata, stříbra, platiny nebo jiných cenných materiálů se odměna stanovuje podle hodnoty samotného materiálu. Zákon připouští částku až do výše jeho ceny. U ostatních archeologických nálezů může odměna dosáhnout nejvýše deseti procent jejich kulturně-historické hodnoty.
Rozdíl je podstatný. Staré stříbrné mince mohou mít pro historiky a sběratele mnohem vyšší cenu než samotné stříbro, ze kterého jsou vyrobené. Zákonný výpočet ale vychází z hodnoty kovu, nikoli z jejich numismatické ceny. A formulace „do výše“ navíc znamená horní hranici, nikoli automatický nárok na celou částku.
Kraj chtěl motivovat další nálezce
Pardubický kraj v případě Chýště přistoupil k mimořádné odměně. Podle tehdejšího hejtmana Martina Netolického by při běžném postupu podle památkového zákona vyšlo nálezné přibližně na 11 tisíc korun. To považovalo vedení kraje vzhledem k významu objevu za zanedbatelnou částku.
Kraj se obával, že příliš nízká odměna může další lidi odradit od odevzdání podobných nálezů. Místo toho chtěl ukázat, že poctivé předání historického pokladu se vyplatí. Dva miliony korun tak byly především signálem ostatním nálezcům, nikoli běžnou sazbou, kterou by dostal každý, kdo objeví staré mince.
Další nálezci dostali statisíce i desetitisíce
Podobně se kraje rozhodovaly i v dalších případech. V roce 2019 objevil muž při venčení psa v lesích na Náchodsku devět zlatých spirálek starých přibližně tři tisíce let. Předal je muzeu a Královéhradecký kraj mu schválil odměnu 207 788 korun. Odpovídala hodnotě zlata stanovené Puncovním úřadem.
V roce 2021 našli dva muži nedaleko Lukova na Zlínsku keramický pohár se 392 pražskými groši a 27 Joštovými haléři. Zákonná odměna za kov měla podle odborného vyjádření činit necelých 15 tisíc korun. Zlínský kraj se ale rozhodl nálezce ocenit výrazně štědřeji. Každému z nich přiznal 75 tisíc korun.
Právě tyto případy ukazují, že konečná částka nemusí být jen výsledkem zákonného výpočtu. Kraje mohou poctivé nálezce ocenit i mimořádně, pokud uznají, že si jejich přístup zaslouží víc.
Zdroje článku: novinky.cz, e-sbirka.gov.cz, tn.nova.cz, orlicky.net, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský