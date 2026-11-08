Karlos Vémola se znovu pustil do Lely. Tentokrát ho rozčílilo její rozhodnutí, které se týká dětí

Lela Ceterová se chystá odletět do Dubaje s dcerou Lili a synem Rockym. Nejmladší Arnie má zůstat v péči otce, což se stalo jedním z důvodů nové rozepře mezi bývalými partnery. Objevila se totiž protichůdná tvrzení o tom, proč chlapec s matkou nepoletí. Zatímco podle jedné verze za rozhodnutím stojí jeho zdravotní stav, z okolí zápasníka zaznělo, že je chlapec zdravý a cestovat by mohl. Vémolovi má vadit především skutečnost, že Lela odjede pouze se dvěma dětmi. Ceterová však odmítá nařčení, že nejmladšího syna nechává doma proto, aby si mohla dovolenou více užít.
Neshody se netýkají pouze péče o děti, ale také peněz. Ceterová popsala, že jí bývalý partner opakovaně píše zprávy, ve kterých kritizuje její výdaje a tvrdí, že podobně nákladné pobyty dětem nejsou potřeba. Sama přitom odmítá, že by šlo o mimořádně luxusní cestování. Dovolená pro ni a dvě děti má podle zveřejněných informací vyjít přibližně na 42 tisíc korun. Taková částka sice není zanedbatelná, zároveň však neodpovídá představě pobytu za stovky tisíc. Lela také připomíná, že s dětmi bude muset po celou dobu cestování zajišťovat běžnou péči, a nepůjde tedy o odpočinek bez rodičovských povinností.
Neshody kolem péče o děti se stupňují
Současnému sporu předcházela další veřejná výměna názorů, která se odehrála začátkem listopadu. Vémola tehdy na sociálních sítích kritizoval bývalou partnerku za to, že si děti nepřevzala v době, kdy podle něj měla. Naznačil také, že kvůli pracovním povinnostem nevěnuje potomkům dostatek času. Ceterová jeho tvrzení odmítla a zveřejnila vlastní vysvětlení jejich domluveného režimu péče. Podle ní měli být potomci začátkem týdne u otce, následně u ní a o víkendu opět u Vémoly. Kvůli pracovním povinnostem jej pouze požádala o výměnu jednoho dne s tím, že se naopak postará o děti v době, kdy má zápasník jiné závazky.
Lela zároveň upozornila, že jí veřejné komentování jejich soukromých dohod vadí. Oba rodiče přitom opakovaně zdůrazňovali, že chtějí pro své potomky zajistit co nejlepší podmínky i po rozchodu. Jejich vzájemné vztahy ale v posledních měsících poznamenaly také spory o majetek a finanční zajištění rodiny. Už v srpnu vyvolalo pozornost odtažení luxusního Mercedesu, který Ceterová používala a ve kterém měla také dětské autosedačky. Vémola tehdy svůj postup spojoval s neuzavřenou dohodou o finančním vypořádání. Ceterová naopak upozorňovala na náklady spojené s péčí o tři děti a samostatným bydlením.
Cestování s dětmi plánovala už dříve
Touha vyrazit s potomky do zahraničí přitom není žádným novým rozhodnutím. Ceterová už během říjnového rozhovoru otevřeně mluvila o tom, že společné cestování považuje za jednu ze svých priorit. Zároveň přiznala, že odloučení od dětí snáší obtížně a na nový způsob rodinného fungování si stále zvyká. Právě plánování společných zážitků jí má pomáhat zvládat náročné období po rozchodu. V létě také vzala starší děti do Turecka, přičemž na pobyt získala peníze mimo jiné díky účasti v televizním pořadu Prostřeno!. Nynější cesta do Dubaje tak navazuje na její dřívější snahu dopřát dětem společné chvíle mimo domov.
Lela Ceterová se chystá odletět do Dubaje s dcerou Lili a synem Rockym. Nejmladší Arnie má zůstat v péči otce, což se stalo jedním z důvodů nové rozepře mezi bývalými partnery. Objevila se totiž protichůdná tvrzení o tom, proč chlapec s matkou nepoletí. Zatímco podle jedné verze za rozhodnutím stojí jeho zdravotní stav, z okolí zápasníka zaznělo, že je chlapec zdravý a cestovat by mohl. Vémolovi má vadit především skutečnost, že Lela odjede pouze se dvěma dětmi. Ceterová však odmítá nařčení, že nejmladšího syna nechává doma proto, aby si mohla dovolenou více užít.
Neshody se netýkají pouze péče o děti, ale také peněz. Ceterová popsala, že jí bývalý partner opakovaně píše zprávy, ve kterých kritizuje její výdaje a tvrdí, že podobně nákladné pobyty dětem nejsou potřeba. Sama přitom odmítá, že by šlo o mimořádně luxusní cestování. Dovolená pro ni a dvě děti má podle zveřejněných informací vyjít přibližně na 42 tisíc korun. Taková částka sice není zanedbatelná, zároveň však neodpovídá představě pobytu za stovky tisíc. Lela také připomíná, že s dětmi bude muset po celou dobu cestování zajišťovat běžnou péči, a nepůjde tedy o odpočinek bez rodičovských povinností.
Neshody kolem péče o děti se stupňují
Současnému sporu předcházela další veřejná výměna názorů, která se odehrála začátkem listopadu. Vémola tehdy na sociálních sítích kritizoval bývalou partnerku za to, že si děti nepřevzala v době, kdy podle něj měla. Naznačil také, že kvůli pracovním povinnostem nevěnuje potomkům dostatek času. Ceterová jeho tvrzení odmítla a zveřejnila vlastní vysvětlení jejich domluveného režimu péče. Podle ní měli být potomci začátkem týdne u otce, následně u ní a o víkendu opět u Vémoly. Kvůli pracovním povinnostem jej pouze požádala o výměnu jednoho dne s tím, že se naopak postará o děti v době, kdy má zápasník jiné závazky.
Lela zároveň upozornila, že jí veřejné komentování jejich soukromých dohod vadí. Oba rodiče přitom opakovaně zdůrazňovali, že chtějí pro své potomky zajistit co nejlepší podmínky i po rozchodu. Jejich vzájemné vztahy ale v posledních měsících poznamenaly také spory o majetek a finanční zajištění rodiny. Už v srpnu vyvolalo pozornost odtažení luxusního Mercedesu, který Ceterová používala a ve kterém měla také dětské autosedačky. Vémola tehdy svůj postup spojoval s neuzavřenou dohodou o finančním vypořádání. Ceterová naopak upozorňovala na náklady spojené s péčí o tři děti a samostatným bydlením.
Cestování s dětmi plánovala už dříve
Touha vyrazit s potomky do zahraničí přitom není žádným novým rozhodnutím. Ceterová už během říjnového rozhovoru otevřeně mluvila o tom, že společné cestování považuje za jednu ze svých priorit. Zároveň přiznala, že odloučení od dětí snáší obtížně a na nový způsob rodinného fungování si stále zvyká. Právě plánování společných zážitků jí má pomáhat zvládat náročné období po rozchodu. V létě také vzala starší děti do Turecka, přičemž na pobyt získala peníze mimo jiné díky účasti v televizním pořadu Prostřeno!. Nynější cesta do Dubaje tak navazuje na její dřívější snahu dopřát dětem společné chvíle mimo domov.
Použité zdroje: extra.cz, expres.cz