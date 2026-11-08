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Karlos Vémola se znovu pustil do Lely. Tentokrát ho rozčílilo její rozhodnutí, které se týká dětí

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Rozchod Karlose Vémoly a Lely Ceterové provázejí další neshody. Po nedávné veřejné výměně názorů ohledně péče o jejich tři děti se mezi bývalými partnery otevřel nový spor. Tentokrát jde o plánovanou dovolenou v Dubaji, na kterou chce Lela odcestovat se dvěma staršími potomky. Zápasníkovi se její rozhodnutí nelíbí a podle Ceterové jí vyčítá také utrácení peněz.
Karlos Vémola se znovu pustil do Lely. Tentokrát ho rozčílilo její rozhodnutí, které se týká dětí

Karlos Vémola se znovu pustil do Lely. Tentokrát ho rozčílilo její rozhodnutí, které se týká dětí

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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