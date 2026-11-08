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Máte dobré informace, řekl k rozvodu bývalý manžel bývalé slovenské tenistky Cibulkové

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Dennívýzva
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Michal Navara potvrdil, že s Dominikou Cibulkovou jsou už delší dobu rozvedení. Otevřené ale zůstávají majetek za desítky milionů korun i péče o děti.
Máte dobré informace, řekl k rozvodu bývalý manžel bývalé slovenské tenistky Cibulkové

Máte dobré informace, řekl k rozvodu bývalý manžel bývalé slovenské tenistky Cibulkové

Zdroj: Chris Eason / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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