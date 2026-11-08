Máte dobré informace, řekl k rozvodu bývalý manžel bývalé slovenské tenistky Cibulkové

Odpověď byla krátká a skoro pobavená. Když redakce slovenského Nového Času oslovila podnikatele Michala Navaru s informací, že soud jeho manželství s bývalou tenisovou světovou čtyřkou ukončil, nic nevyvracel. „Vidím, že dostáváte dobré informace a tipy… Ano, už jsme nějakou dobu rozvedení,“ řekl podle slovenských médií, která citaci převzala. Tím skončilo jedno z nejsledovanějších slovenských manželství posledních let. Ne však celý příběh. K tomu, jak si bývalí partneři rozdělí byty, chalupu a podíly ve firmách, už Navara podle Koktejlu a iSportu nic neřekl. A právě tam teď leží těžiště sporu.
Od příspěvku na Instagramu k rozsudku
Navarova věta uzavírá zhruba deset měsíců, během nichž se z dvojice, kterou slovenský bulvár léta řadil k nejstabilnějším, stal soudní spis. Přesné datum rozsudku veřejně známé není. Z dostupných zdrojů se ale dá poskládat tato časová osa:
konec ledna 2026: Cibulková na Instagramu oznámila, že se po delším období rozhodli jít každý svou cestou. Podle ní děti „jsou a budou“ prioritou a požádala o respekt k soukromí rodiny. Ve stejné době měl podle Divy podat žádost o rozvod Navara. květen 2026: první soudní jednání. iSport tehdy psal, že napoprvé to nevyšlo a řízení pokračuje. léto až podzim 2026: podle Divy a TopStaru následovalo další jednání, na kterém soud manželství ukončil. konec října 2026: Nový Čas přichází s informací o rozvodu, Navara ji potvrzuje. 7. listopadu 2026: téma přebírají i česká média.
Formulace „už nějakou dobu“ naznačuje, že rozsudek padl s určitým předstihem a veřejnost se o něm dozvěděla až dodatečně. Na tom by nebylo nic zvláštního. Jen to dobře ukazuje, jak málo chtějí obě strany o samotném rozvodu mluvit. O všem kolem něj se přitom mluví dost.
Nový partner, nová partnerka a staré přátelství
Proč manželství skončilo, soud veřejně nesdělil. Média se proto opírají o tvrzení samotných aktérů. Navara podle Divy uvedl, že žádost o rozvod podal kvůli mimomanželskému vztahu Cibulkové s podnikatelem Tiborem Vinczem. Na celé věci je pikantní hlavně to, kým Vincze pro Navaru býval: přítelem a obchodním partnerem. Rodiny se podle médií znaly přes školku dětí a trávily spolu čas i na chalupě. Vztah podle Divy potvrdila Novému Času také Vinczeho manželka Alexandra Vinczeová.
Navara mezitím také nezůstal sám. Slovenská média ho spojují s Ukrajinkou Irynou Kušnir. Jejich vztah vyšel najevo po úniku osobních fotografií, ke kterému se Navara dříve vyjadřoval právě pro Nový Čas. Podle televize JOJ Iryna působí v jeho kavárnách jako manažerka a vedoucí provozu. Vlastnický podíl v novém projektu ale mít nemá.
Důvody rozpadu tak zatím známe jen z výpovědí jedné strany a z mediálních zjištění, ne z rozsudku. Výsledek je ale zřejmý: ze dvou rodin, které spolu jezdily na chalupu, jsou dnes dva nové páry a jeden rozvod.
Mezonet, chalupa a kavárny s tchánem
Kdo by čekal, že se tu dělí jen nábytek, splete se. Cibulková a Navara spolu podle slovenských médií vybudovali něco, co se dá s trochou nadsázky nazvat sportovně-podnikatelským impériem. Prvním pilířem jsou tenisové peníze. Cibulková během kariéry vyhrála osm turnajů, byla světovou čtyřkou, hrála finále Australian Open 2014 a v roce 2016 ovládla Turnaj mistryň. Česká veřejnost ji zná i z řady soubojů s Petrou Kvitovou. Podle oficiálního
profilu WTA vydělala na odměnách zhruba 299 milionů korun. Jde o hrubé částky před daněmi a náklady na trenéry, cestování a tým, ale řád napoví.
Druhým pilířem jsou nemovitosti. Podle Koktejlu a iSportu jsou ve hře:
Položka Co o ní víme Mezonet v bratislavském Starém Městě nabízen původně za zhruba 60,9 mil. Kč, nyní za asi 48,7 mil. Kč Chalupa na Záhorí podle médií psaná na Cibulkovou, rekonstruovali ji společně Investiční byty počet ani hodnota veřejně nejsou známé Auta bez podrobností Gastronomické firmy síť kaváren budovaná Navarou
Sleva přes 12 milionů korun u bratislavského mezonetu napovídá, že prodej nejde tak hladce, jak si majitelé možná představovali.
Třetím pilířem je byznys, a ten je nejvíc propletený. Navara totiž nepodnikal jen s manželkou, ale i s jejím otcem. Podle slovenského
Obchodního věstníku jsou od února 2023 jednateli a společníky firmy ITALIAN BREW Michal Navara a Milan Cibulka, každý s vkladem asi 61 tisíc korun. Firma se zabývá mimo jiné zpracováním kávy a rychlým občerstvením. Za rok 2024 vykázala tržby kolem 9,9 milionu korun a čistý zisk zhruba 215 tisíc korun. Celá kavárenská síť má podle médií tržby přes 19 milionů korun, kompletní rozpis firem však chybí.
Bývalý tchán a zeť tedy dodnes sedí ve stejné firmě. Podle JOJ ale osmá kavárna, na které Navara pracuje, vzniká bez přímého finančního vstupu rodiny Cibulkových, i když nese stejnou značku. Podle nás je to jasný signál: staré struktury zatím drží, nové podnikání si už Navara staví sám.
Rozvod ještě neznamená rozdělený majetek
Pravomocný rozvod a vypořádání majetku jsou dvě různé věci. Mnoho lidí si je plete. Podle slovenského
občanského zákoníku zaniká rozvodem i bezpodílové spoluvlastnictví manželů, tedy obdoba českého společného jmění. Majetek nabytý za trvání manželství se pak dělí dohodou, a pokud se partneři nedohodnou, rozhodne soud. Výchozím bodem je rovnost podílů, soud ale přihlíží i k potřebám nezletilých dětí a k tomu, kdo se staral o rodinu. Pokud se do tří let nic nevypořádá, nastupuje zákonná domněnka vypořádání.
U sportovců bývá nejspornější, co pochází z kariéry před svatbou a co vzniklo až během manželství. Cibulková ukončila kariéru v listopadu 2019, takže její výdělky pocházejí jak z doby před svatbou, tak z doby, kdy už byla vdaná. Rozplétat, odkud se vzaly peníze na mezonet nebo do kaváren, bude podle nás práce na měsíce, ne na týdny.
Ještě citlivější jsou děti, Jakub a Nina. Jak je péče definitivně nastavená, veřejně známo není. Právník v květnu pro iSport vysvětloval, že slovenské soudy často dávají přednost tomu, aby se na výchově podíleli oba rodiče, včetně střídavé péče, pokud jsou pro ni podmínky. Klid ale zatím nepanuje. Podle serveru Najmama.sk Navara tvrdí, že podal návrh na svěření dětí do své péče a trestní oznámení kvůli údajnému porušování soudem stanoveného styku. Jde o jeho verzi v probíhajícím sporu, Cibulková se k ní veřejně nevyjádřila.
Mlčí ostatně i celkově. Po potvrzení rozvodu se na sociálních sítích věnuje hlavně dětem, se kterými byla na Maledivách, a své fitness aplikaci, do které nově přidala pilates a recepty. Navara mluví málo, ona téměř vůbec.
Z bratislavského mezonetu za desítky milionů, chalupy na Záhorí a kaváren, kde se dodnes potkávají podpisy bývalého zetě a tchána, se teď stává seznam položek k rozdělení. Navara potvrdil jen jednu větu. Všechno ostatní teprve rozhodne dohoda, nebo soud.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný