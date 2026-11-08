Spor kolem České televize se přenesl i mezi novináře: Michal Půr vrátil Marii Bastlové tvrdý úder

KOMENTÁŘ / Přestřelka Marie Bastlové a Michala Půra kvůli stávce ČT rychle přerostla v debatu o tom, kdo a jak má platit veřejnoprávní média.
Spor o stávku v České televizi se neodehrával jen mezi jejími zaměstnanci a vedením. Rozvířil celkovou debatu mezi novináři, do které se zapojili i Marie Bastlová a Michal Půr. Zatímco Bastlová upozornila na způsob, jakým o protestu informovala konkurenční média, Půr její kritiku odmítl a připomněl, že veřejnoprávní televize by neměla zaměňovat svou roli s obhajobou vlastních zájmů, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Jejich výměna názorů ale otevřela mnohem širší otázku: kde končí novinářská kritika a začíná debata o budoucnosti veřejnoprávních médií a jejich financování?
Když se spor o vysílání změní v debatu o roli médií
Novinářka Marie Bastlová během stávky na své síti X upozornila na to, že se televize Prima podle jejího původního vyjádření do 19:30 dění kolem ČT a Českého rozhlasu příliš nevěnovala, zatímco Nova mu naopak poskytla mnohem bohatší prostor. Její poznámka vyvolala reakci Michala Půra a následně se k celé věci vyjádřila dokonce i Prima. Bastlová později své tvrzení trošku lépe upřesnila a připustila, že krátká zmínka o stávce zazněla už kolem 19:28, tedy o celé dvě minuty dříve.
Taková výměna názorů by sama o sobě možná ani nestála za větší pozornost. Poukazuje ale na jeden důležitější problém: jak mají média informovat o událostech, které se bezprostředně dotýkají jejich vlastního fungování? A kde končí legitimní informování veřejnosti a začíná obhajoba vlastních zájmů? Tato hranice je v případě veřejnoprávních médií mimořádně citlivá.
Klaus, Zeman, Babiš? Zapomeňte. Nejbohatší důchodce v Česku je Vladimír Špidla
Veřejnoprávní média řeší víc než jen svůj rozpočet
Stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu souvisela s politickým návrhem na zrušení mediálních poplatků. Poslanci návrh přednostně projednali a poslali do druhého čtení ve 4:36 ráno. Protest se promítl i do vysílání, z něhož vypadly některé pořady. Vyvstala tak otázka, kdo bude o financování veřejnoprávních institucí rozhodovat. Pokud by peníze přicházely přímo ze státního rozpočtu, dostaly by se každoročně do politického vyjednávání. To automaticky neznamená, že by každá vláda začala zasahovat do práce redakcí. Mohl by ale vzniknout silnější prostor pro politický tlak, například při rozhodování o rozpočtových prioritách nebo rozsahu veřejné služby.
Je naprosto fascinující sledovat, jak svět Okamurů dobra funguje. @MarieBastlova (z média s ratingem A) si vymyslí naprosto lživou story, že na @CNNPrima nevysíláme o demonstracích za veřejnoprávní média a místní úderka dezolátů dobra jí jde roztleskávat. Přitom protesty pokrýváme celý den, dáváme je ve zprávách, řešíme je v každé 360, v dalších pořadech a naprosto vyváženě. Můžete si to ostatní pustit. Mimochodem, ČT podle kodexu nesmí používat vysílání k hájení vlastních institucionálních zájmů a pořádá rozhovory s generálními řediteli (bez oponentury) a podobně. Překračuje kodex absolutně brutálně, ale my i tak přimhouříme oči a děláme, že se o nic nejde. Neuvěřitelný. — Michal Pur (@michalpur) November 4, 2026
Mediální poplatky obecně ale nepatří mezi platby, které by domácnosti odváděly s nadšením. Jejich zvyšování nebo samotná existence proto snadno vyvolávají u mnoha lidí kritiku. Přesto mají v současném systému jednu podstatnou funkci: vytváří finanční odstup mezi veřejnoprávními médii a aktuální politickou reprezentací. Ani tento model samozřejmě není bez nedostatků. Lze diskutovat o výši poplatků, kontrole hospodaření i o tom, zda televize a rozhlas dostatečně odpovídají potřebám současné společnosti.
Mohou veřejnoprávní média informovat o vlastních problémech?
Michal Půr ve sporu na své síti X připomněl, že Česká televize má podle svého kodexu dbát na to, aby vysílání nesloužilo k prosazování vlastních institucionálních zájmů. Taková připomínka má své opodstatnění. Veřejnoprávní médium musí být při informování o vlastním fungování mimořádně obezřetné. Jakmile totiž začne ve vysílání výrazně hájit svou pozici, může u části diváků vyvolat pochybnosti o nestrannosti.
Na druhou stranu se asi nedalo čekat, že televize a rozhlas mlčely o politických rozhodnutích, která mohou zásadně ovlivnit jejich budoucnost. Změna systému financování není běžnou interní záležitostí. Týká se také diváků, posluchačů a celého mediálního prostředí. Rozhodující proto není, zda o tématu veřejnoprávní média informují, ale jakým způsobem to dělají, jak oddělují fakta od vlastních stanovisek a zda dávají prostor různým pohledům.
Autorský komentář redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Když se kvůli dění v České televizi střetnou i novináři: Spor Bastlové a Půra vyvolává další otázky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.