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Vepřová plec po cikánsku, jak má být: Pálivá, sytá a voňavá

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Vepřová plec po cikánsku je jídlo, které u nás doma nevydrží na stole ani hodinu. Výrazné koření, měkké maso a hustá papriková omáčka. Tohle je recept, ke kterému se vracím znovu a znovu.
Obrázek na recept na vepřovou plec po cikánsku

Obrázek na recept na vepřovou plec po cikánsku

Zdroj: Foto: se souhlasem Jaroslava Fišarová, recept na vepřovou plec po cikánsku
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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