Vepřová plec po cikánsku, jak má být: Pálivá, sytá a voňavá

Vepřová plec po cikánsku patří k jídlům, která si neříkají o žádnou velkou parádu. A možná právě proto fungují tak dobře. Je to poctivý hrnec masa, papriky, slaniny a omáčky, která se během vaření rozvoní po celé kuchyni. Poprvé jsem ji dělala podle tátova receptu. Vaříval ji hlavně v zimě, když venku přituhlo a doma bylo potřeba postavit na stůl něco sytého. Vypadalo to složitěji, než to ve skutečnosti je.
U podobných jídel rozhoduje hlavně čas a pořadí.
, dá omáčce chuťový základ, jaký samotný olej prostě neudělá. Když se do horkého tuku přisype mletá paprika, kuchyně se během pár vteřin změní. V tu chvíli už člověk většinou ví, že je Slanina, která se nechá pomalu vyškvařit hned na začátku na dobré cestě. U nás tenhle hrnec mizí rychle, někdy rychleji než rýže, kterou k němu chystám. Takže ji raději dávám vařit s předstihem.
Můj tip zní: Mletou sladkou papriku sypte vždy do horkého tuku a nechte ji jen krátce, zhruba 20 až 30 vteřin, „probublat“. Pustí barvu i vůni, které by ve studené tekutině takhle nevynikly. Jakmile ale paprika začne tmavnout nebo ucítíte připálený tón, hned podlévejte vývarem. Spálená paprika zhořkne a omáčka už se pak těžko zachraňuje. Recept na výraznou vepřovou plec po cikánsku s paprikovou omáčkou
Rozpis počítá se
3 až 4 porcemi. Hodí se k dušené rýži, těstovinám i obyčejnému chlebu. Celková délka přípravy: přibližně 70 až 90 minut Ingredience k přípravě Maso a základ 500-600 g vepřové plece, nakrájené na kostky 100-150 g slaniny nebo špeku, nakrájené na kostičky sádlo na orestování (asi 1 lžíce) 1-2 ks cibule, nasekané nadrobno 2-4 stroužky česneku, utřeného nebo nasekaného Zelenina a omáčka 1-2 ks červené papriky, nakrájené na proužky 1 plechovka krájených rajčat (nebo sklenice leča, případně rajský protlak) vývar nebo voda na podlévání Koření 2-3 lžičky mleté sladké papriky mletý kmín (půl lžičky) sůl a mletý černý pepř podle chuti 2 bobkové listy pár kuliček nového koření špetka chilli nebo půl feferonky pro pikantnost Volitelně hrst mraženého hrášku nakládaná kapie na dochucení Postup přípravy chuťově bohaté vepřové plece po cikánsku
1. V hlubším hrnci nebo v těžší pánvi rozehřejte
sádlo na středním plameni. Přisypte slaninu nakrájenou na kostičky a nechte ji pomalu vyškvařit dozlatova. Zabere to asi 5 minut. Tuk, který pustí, bude základem celé omáčky.
2. Do tuku přidejte
nadrobno nakrájenou cibuli. Za občasného míchání ji opékejte, dokud nezesklovatí a nezačne lehce chytat barvu, zhruba 4 až 5 minut. Nespěchejte na ni, připálená cibule umí chuť zbytečně zkazit.
3. Vepřovou plec omyjte, osušte papírovým ubrouskem a nakrájejte na větší kostky.
Maso vložte do hrnce a zvyšte plamen. Opečte ho ze všech stran, aby se povrch zatáhl a lehce zezlátnul. Počítejte s 5 až 7 minutami.
4. Plamen trochu stáhněte. K masu přidejte
mletou sladkou papriku, mletý kmín, pepř, potom také bobkové listy a nové koření. Všechno rychle promíchejte a nechte koření krátce rozvonět v horkém tuku, stačí 20 až 30 vteřin. Jakmile paprika pustí barvu, hned podlijte, aby se nepřipálila.
5. Přilijte
horký vývar nebo vodu. Tekutiny má být tolik, aby bylo maso ponořené asi z poloviny. Hrnec přikryjte pokličkou a na mírném ohni duste 30 až 40 minut, dokud maso nezačne měknout a půjde snadno propíchnout vidličkou.
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6. Sejměte pokličku a přidejte
papriku nakrájenou na proužky, konzervovaná rajčata nebo lečo a nasekaný česnek. Promíchejte a pokračujte v dušení dalších 15 až 20 minut, tentokrát bez pokličky nebo jen s pootevřeným hrncem. Omáčka se zatáhne, zhoustne a maso by mělo úplně změknout.
7. Pokud chcete výraznější pikantnost, přidejte v této fázi
chilli nebo nakrájenou feferonku. Ochutnejte a podle potřeby dosolte. Kdo má rád jemnější, trochu sladší tón, může přidat ještě lžičku rajského protlaku.
8. Jestli používáte
mražený hrášek, vmíchejte ho až v posledních 5 minutách. Nepotřebuje dlouhé vaření, jen se prohřát. Zůstane pak barevnější a příjemně pevný na skus.
9. Před podáváním vyndejte bobkové listy a kuličky nového koření. Hotové jídlo nechte asi 5 minut stát mimo plamen. Omáčka se ještě trochu spojí a zhoustne. Podávejte s
dušenou rýží, těstovinami nebo s krajícem dobrého chleba. Foto: Jaroslava Fišarová, Vepřová plec po cikánsku je nejlepší s rýží Tipy redakce: Výběr masa: Vepřová plec se na tenhle recept hodí velmi dobře, protože má přirozený podíl tuku. Ten se během dušení postupně rozpustí do omáčky a dodá jí plnější chuť. Kýta je sušší. Pokud ji přesto použijete, neopékejte ji zbytečně dlouho a přilijte trochu víc vývaru. Hustota omáčky: Když se vám zdá omáčka řídká, nechte hrnec posledních 10 minut odkrytý a tekutinu odpařte. Mouka ani škrob nejsou potřeba, rajčata s paprikou omáčku zahustí samy. Skladování: Vepřová plec po cikánsku bývá druhý den ještě lepší, protože koření má čas se rozležet. V uzavřené nádobě vydrží v lednici 3 dny. Zamrazit ji můžete až na 2 měsíce. Variace na pikantnost: Základní verze je jen mírně pikantní. Pokud vaříte pro děti nebo pro někoho, kdo pálivé nemusí, chilli a feferonku klidně vynechte. Chuť zůstane výrazná díky paprice, kmínu a slaninovému základu. Milovníci ostřejších jídel mohou přidat celou feferonku nebo lžičku pálivé papriky.
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Zdroj: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Jaroslava Fišarová