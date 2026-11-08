Trumpův podivný klid po volebním výprasku je spíš další důvod k obavám

KOMENTÁŘ. Trump po drtivé porážce v midterms nevyhlásil válku demokracii, ale pogratuloval demokratům. Mnozí si oddechli: státnické gesto. Je to ale paradox. Způsob, jakým porážku přijal, není důkazem rozumu, ale přesně té patologie, které jsme se báli. Dnešní klid je pravděpodobně jen intermezzem před mnohem temnějším představením.
Jako lidí máme sklon soudit druhé podle sebe. Když se snažíme pochopit, proč někdo jedná tak, jak jedná, podsouváme mu vlastní vnitřní svět: že zvažuje, co je správné, že ho brzdí stud a vina, že cítí odpovědnost k lidem, kteří mu věřili, a že se rozhoduje vědomě, s ohledem na důsledky.
U většiny lidí to víceméně funguje. U člověka s patologickou narcistickou strukturou osobnosti to selhává. Ten nejedná podle úvahy, ale podle podvědomých obranných vzorců, které se spouštějí automaticky ve chvíli, kdy je ohrožen jeho sebeobraz. Kdo mu podsouvá rozum a svědomí, nevyhnutelně se splete.
Porážka rozdělená předem
I v příštích letech bude směr, kterým se bude Amerika ubírat, určovat psychika Donalda Trumpa.
Po volbách prezident vítězným demokratům pogratuloval, pochválil jejich kampaň a ujistil, že výsledky „absolutně“ přijímá. Kdo ale chce jeho chování předvídat, nesmí poslouchat, co říká. Musí sledovat to, co ohrožuje jeho sebeobraz. A právě to vysvětluje, proč je dnešní klid jen přestávkou.
Trump se porážce ubránil tím, že ji rozdělil mezi ostatní. Dokonce dřív, než přišla. Den před volbami v projevu u Lincolnova památníku připomněl, že strana vládnoucího prezidenta midterms historicky nevyhrává. Ještě se nehlasovalo, ale porážka už měla vysvětlení: jde o přírodní zákon, není to tedy jeho vina.
Měsíce přitom voliče vyzýval, ať si „představí, že je na kandidátce“. Ve volební noci napsal, že na kandidátce nebyl, a kdyby byl, republikáni by vyhráli drtivě. Kandidátům se podle něj jen „nepodařilo přenést lásku“ voličů k němu. Pár minut po drtivé porážce prohlásil, že má za sebou nejlepší dva roky v dějinách prezidentského úřadu.
Ještě výmluvnější byl následující den. Trump svolal novináře na akci, která nebyla v programu: na staveniště svého tanečního sálu v místě bývalého východního křídla Bílého domu. Podle agentury AP o něm mluvil téměř dvacet minut, aniž by porážku své strany vůbec zmínil. Vychvaloval „nejkrásnější taneční sál na světě“, mramor, který osobně vybral na podlahu, a tvrdil, že o takový sál usilovali prezidenti sto padesát let. Den po kolektivní tragédii strany tedy Trump věnoval své první veřejné vystoupení osobnímu pomníku.
Pro běžného politika je to nepochopitelné. Pro narcistu je to návrat do bezpečí. Narcis nebojuje proti každé prohře. Bojuje jen proti té, kterou mu lze připsat.
V roce 2020 stálo na kandidátce Trumpovo jméno. Prohra tedy byla jednoznačně jeho a zasahovala jádro sebeobrazu: vítěz byl poražen, a to dokonce Joem Bidenem, kterému se pak tak vysmíval, aby ho za svou porážku potrestal aspoň v očích ostatních.
Proti porážce z roku 2020 se bránil za každou cenu, včetně zničení demokracie samé. V roce 2026 jeho jméno na kandidátce nebylo a únikovou cestu si připravil předem. Rozdíl je právě v tom, že nyní nemusel bojovat o svůj obraz, stačilo z porážky vystoupit.
Proč tedy tentokrát Trump nesáhl k osvědčenému příběhu o ukradených volbách? Tvrzení o podvodu by udělalo z voleb jeho osobní souboj s demokraty a porážku by mu tím teprve přilepilo na čelo.
Podle agentury Reuters vydělala Trumpova rodina od listopadu 2024 do dubna 2026 na čtyřech kryptoprojektech zhruba 2,3 miliardy dolarů před zdaněním.
Velkorysá gratulace ho naopak od prohry odděluje a staví ho nad ni: panovník neprohrává, panovník uznává. Trump nevolil mezi bojem a kapitulací. Jeho psychika sáhla po obraně, která v dané situaci lépe chránila jeho ego. Nebyla to strategická úvaha, ale reflex.
Král s razítkem VETO
Trumpovu gratulaci vítězům doprovodila bohorovná podmínka „císaře“ z jeho piedestalu: s demokraty „asi“ vyjde, pokud nebudou destruktivní. A pak přišla druhá polovina vzkazu. Demokraté sice mají kontrolu, ale vlastně ji nemají, protože on jim může vrátit padesát zákonů s „pěkným razítkem veto“. Z poraženého udělal suveréna, který rozhoduje, co soupeřům dovolí.
To ale může fungovat jen do chvíle, dokud porážka zůstává abstraktní. Od února 2027 už ale abstraktní nebude.
Demokratický předseda výboru pro dohled Robert Garcia už Trumpovi vzkázal, aby si obstaral právníka. Řešit se bude World Liberty Financial (Trumpovou rodinou založený finanční protokol) a její emirátský investor s půlmiliardovým podílem, milost pro zakladateli kryptoburzy Binance Changpenga Zhaa a pokrytí obchodů Trumpových synů a zetě. Prezidentské veto tu nepomůže.
Podle agentury Reuters vydělala Trumpova rodina od listopadu 2024 do dubna 2026 na čtyřech kryptoprojektech zhruba 2,3 miliardy dolarů před zdaněním, zatímco ostatní investoři ve stejných projektech podle téže analýzy ztratili zhruba stejnou částku, včetně ztrát dosud nerealizovaných.
U samotného memecoinu s jeho jménem a podobiznou vykázal Trump ve finančním přiznání příjem 636 milionů dolarů. Analytická firma Nansen spočítala, že u ostatních investorů šlo naopak o ztráty dohromady za 3,8 miliardy dolarů.
Tady se mění psychologická situace. Na dosavadní vyšetřování měl Trump připravenou obranu: elity mě pronásledují, protože bojuji za vás. Pronásledovaný hrdina zůstává hrdinou. Jenže kryptokauza tuto obranu rozkládá, protože obětmi nejsou elity, ale jeho vlastní příznivci, pro které byl memecoin s jeho jménem a podobiznou od začátku určen.
Narativ „okradl ty, kdo ho milovali“ nevyvolává vztek, ale podvědomý, potlačovaný stud. Vztek se dá obrátit ven. Stud míří dovnitř, na vlastní hodnotu. A narcis udělá cokoli, aby ho přeměnil zpátky ve vztek. A právě to je motor všeho, co přijde.
Tentokrát to Muskovi nevyšlo. Příště, s umělou inteligencí, která dokáže cílit na každého voliče zvlášť a přesněji, než si sám uvědomuje, už to vyjít může. Kdo s takovým systémem uzavře příměří, dá mu čas na konečné vítězství.
K tomu se přidává právní rozměr. Imunita, kterou Nejvyšší soud v roce 2024 přiznal prezidentovi za oficiální úkony, mu zůstane i po odchodu z úřadu, se na soukromé obchody nevztahuje. Stíhání jeho rodiny pak nekryje vůbec. Spor o prezidentský odkaz se tím mění ve spor o svobodu Trumpa samotného i jeho blízkých.
Rok 2028: boj bez rukavic
Tady je zlom, který v současných povolebních analýzách chybí. Trump nabízí demokratům dohodu, jakou praktikuje celý svůj život: spolupráce výměnou za výhody. Jenže aspoň část demokratů pochopila, že tichá dohoda by tentokrát znamenala jejich vlastní konec.
Nejde jen o to, že by zradili voliče. Jde o existenční nutnost. Oligarchie napojená na Trumpa a republikány už demokratům další příležitost nedá. Musk jen do prohraného texaského senátního závodu nalil přes 150 milionů dolarů.
Miliardáři, kteří vlastní algoritmy a zpravodajské sítě, vytvořili predátorské platformy, které lidi rozdělují podle stran, ras, pohlaví a náboženství. Kupování senátorů je pro ně jen dalším krokem v přeměně demokracie v oligarchii řízenou algoritmy.
Tentokrát to Muskovi nevyšlo. Příště, s umělou inteligencí, která dokáže cílit na každého voliče zvlášť a přesněji, než si sám uvědomuje, už to vyjít může. Kdo s takovým systémem uzavře příměří, dá mu čas na konečné vítězství.
Pro Trumpa z toho plyne prostá kalkulace. Beztrestnost mu po lednu 2029 nedá Kongres a nedá mu ji demokratický prezident, který si nemůže dovolit omilostnit muže, který chtěl odstranit demokracii samou. Dát mu ji může jen loajální nástupce z vlastního tábora, podobně jako kdysi prezident Ford omilostnil svého předchůdce Nixona. Existenční pro Trumpa proto není Kongres 2027, ale volby v roce 2028.
Rok 2027 ale bude předehrou, a nebude to předehra jen právní. Hlavní bitva se ale povede o veřejnost. Předsedové vyšetřovacích výborů dostanou posměšné přezdívky, Trump je bude označovat za nepřátele lidu, kteří ho pronásledují.
Musk na své síti X už léta ukazuje, jak to funguje: stačí, aby miliardář s desítkami milionů sledujících označil konkrétního úředníka nebo soudce, a na dotyčného se během hodin snese lavina výhrůžek.
Trump má k tomu ještě silnější nástroj. Vůdcům krajně pravicových milic typu Proud Boys, odsouzeným za útok na Kapitol, udělil milost, a dal tím najevo, že násilí v jeho jménu zůstane nepotrestáno.
Kritikům už v roce 2025 odebíral státní ochranu. Nikdo nemusí vydat rozkaz. Stačí ukázat na cíl a nechat ostatní, ať si ho domyslí.
Demokraté, které teď Trump po volbách chválil za dobrou kampaň, se v jeho podání promění v šílence a zrádce. V roce 2028 už mu totiž nepůjde o pověst, půjde o krk jeho i jeho rodiny.
Lze čekat tlak na kontrolu nástupnictví, oživení řečí o třetím mandátu, preventivní milosti pro rodinu a možná pokus o milost sám sobě. A podmínka „pokud budou volby poctivé“ se z pojistky změní ve zbraň. Jakmile bude prohra znamenat jeho vlastní konec, vrátí se vzorec z roku 2020: nevyhrál jsem, protože mě okradli.
V roce 2028 bude Trump otevřeně bojovat o kontrolu nástupnictví, nebo dokonce o vlastní pokračování v úřadu, a před lednem 2029 udělí preventivní milosti členům rodiny.
Existenční ohrožení může Trumpa udělat chladnějším a nebezpečnějším, ochotnějším obětovat image za bezpečí. Proti tomu působí věk. Pokud probíhá kognitivní úpadek, chladnou strategii neudrží a převáží impulzivita.
Kam se Trump skutečně vydává, ukázal tři dny po volbách. Šéfkou jeho kanceláře už není Susie Wilesová, jedna z mála kvalitních lidí, kteří mu dokázali odporovat a přitom si udrželi jeho důvěru. Nahrazuje ji veřejností nenáviděný a vysmívaný protofašista Stephen Miller, jeden z důvodů republikánské prohry, architekt masových deportací a nejtvrdší prototalitni ideolog Trumpova okolí.
Raněné zvíře se přestává krýt a připravuje se na útok. Obklopuje se těmi o kterých ví, že s ním půjdou až na kraj útesu. A dost možná, že až za něj.
Brzda, která neexistuje
U běžných lidí drží temné sklony na uzdě především etické emoce: soucit, stud a vina. U maligního narcisty jsou oslabené od základu. Soucit funguje jen selektivně, vinu nahrazuje vztek, stud se okamžitě mění v útok.
Jak by to mohlo konkrétně vypadat?
- Ještě před prvním předvoláním svalí Trump ztráty kupců svých kryptotokenů na demokraty. Stejně jako možný burzovní kolaps AI bubliny a ztráty s ním spojené.
- Až Kongres předvolá Elona Muska, dojde mezi ním a Trumpem k veřejnému vzájemnému obviňování. Jednu podobnou zkoušku už mají za sebou: když v říjnu Ukrajině nečekaně zpomalil vojenský satelitní systém Starshield, Musk tvrdil, že o tom rozhoduje „v konečném důsledku prezident“, Trump ale odpovídal, že s tím nemá nic společného a neví, kdo to udělal. Wall Street Journal pak zjistil, že zpomalení nařídil Musk sám. Když jde sociopatickým narcisům o život, je historické plácání po zádech zapomenuto. Nikdy totiž nešlo o upřímnou náklonnost, ale jen o mocenský kalkul.
- V roce 2028 bude Trump otevřeně bojovat o kontrolu nástupnictví, nebo dokonce o vlastní pokračování v úřadu, a před lednem 2029 udělí preventivní milosti členům rodiny.
- Pokud v roce 2028 republikánský kandidát prohraje, Trump výsledek neuzná a vrátí se ke vzorci z roku 2020: nevyhráli jsme, protože nás okradli.
Všechno může být samozřejmě i jinak. Vsadil bych ale na to, že velkorysý „král“ z listopadu 2026 byl jen krátkou předehrou velmi temného divadla, kdy za dveřmi už čeká tyran. A u něj žádná brzda nefunguje.