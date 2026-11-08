Útočníkovi hokejových Pardubic šlo o život. Ke stavu Válka se už vyjádřil i klub

Sobotní odpoledne ve švédském Nyköpingu mělo být pro mladé hokejisty jednou z posledních příležitostí ukázat se před mistrovstvím světa juniorů. V 15. minutě se ale hrát přestalo. Slovenského útočníka Matúše Válka, který v extralize patří k pardubickému Dynamu, zasáhla po vhazování brusle soupeře do krku. Zdravotníci byli u hráče během několika okamžiků, hráče převezli do nemocnice a oba týmy se rozhodly zápas nedohrát. Poslední informace Slovenského svazu ledního hokeje jsou uklidňující: Válek je stabilizovaný a mimo přímé ohrožení života. Jde ale stále o vážné zranění, které vyžaduje nemocniční péči.
Patnáctá minuta ve Stora Hallen
Zápas Turnaje pěti zemí do 20 let začal 7. listopadu ve 14:00 v hale Stora Hallen. Česko vedlo od 2. minuty 1:0 po gólu Matěje Pekaře, na kterém se asistencemi podíleli Viktor Šámal a Lukáš Kachlíř. Pak přišlo vhazování v obranném pásmu Slovenska.
Matúši, celé Dynamo je s tebou ❤️ Náš hráč Matúš Válek se dnes v zápase slovenské reprezentace U20 proti Česku na Turnaji pěti ve Švédsku vážně zranil. Utkání bylo po první třetině ukončeno. Matúš je mimo ohrožení života a je v péči lékařů. Držíme palce, ať všechno dobře dopadne a jsi co nejdřív zpátky na ledě 🍀— HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) November 7, 2026
Proti sobě stáli Válek a litvínovský útočník Šámal. Válek buly vyhrál, Šámal přes něj vzápětí přepadl a klečícího soupeře zasáhl patou brusle do krku. Dostupné zdroje mluví o řezném poranění a popisují zásah jako nešťastný a nechtěný. O úmyslu nepíše nikdo. Rozhodnutí disciplinární komise ani případný trest jsme zatím nedohledali. Šámal se podle dostupných zdrojů k incidentu veřejně nevyjádřil.
Slovenský svaz jako důvod ukončení zápasu uvedl obrovský šok, vážnost situace a to, že zdraví hráče má přednost. Online reportáž na webu Onlajny vede utkání jako nedohrané za stavu 1:0. Oficiální švédský přehled turnaje ho ani několik hodin po incidentu mezi výsledky neuváděl a Česko mělo v tabulce stále jen dva zápasy. Podle nás to naznačuje, že se výsledek zatím nezapočítal, výslovné rozhodnutí organizátorů ale chybí. Zbytek turnaje pokračuje: Švédsko ještě v sobotu porazilo Finsko 4:2 a na neděli zůstal v rozpisu duel Švédska s Českem od 16:00.
„Matúši, celé Dynamo je s tebou“
Pardubický klub se k situaci vyjádřil na síti X. Podle Sport.cz napsal, že se jeho hráč v utkání slovenské dvacítky proti Česku vážně zranil, zápas byl ukončen a Válek je mimo ohrožení života a v péči lékařů. Příspěvek otevírala věta „Matúši, celé Dynamo je s tebou“.
Slovenský realizační tým podle svazu spolupracuje se švédskými zdravotníky a má Válkovi poskytovat podporu po celou dobu pobytu v nemocnici. Lékařskou diagnózu, rozsah zákroku ani délku léčby klub ani svaz zatím nezveřejnily. O možném návratu na led proto nejsou žádné informace a jakýkoli odhad by byl předčasný.
Talent ročníku 2009
Válek přišel do Pardubic loni v září. Dynamo ho tehdy v oficiálním oznámení představilo jako jednoho z nejtalentovanějších hráčů slovenského ročníku 2009. Sportovní ředitel mládeže Petr Hemský dodal, že v pardubickém zázemí bude mít ideální podmínky k dalšímu rozvoji.
Čísla mu dala za pravdu rychle:
- sezona 2025/26: 41 zápasů za pardubické juniory, bilance 10 gólů a 22 asistencí,
- extraliga: první start v 16 letech,
- MS do 18 let 2026: sedm zápasů, jedna asistence a stříbrná medaile se Slovenskem.
Do Švédska odjížděl jako jeden z hráčů, kteří se ucházejí o místo na prosincovém šampionátu dvacítek. Slovenský trenér Peter Frühauf před turnajem říkal, že hledá odolné hráče a že část výběru z Nyköpingu se může dostat do závěrečné přípravy na MS. Pro sedmnáctiletého útočníka, který hraje mezi o dva roky staršími, to byla velká šance.
Chránič krku je povinný. Riziko zůstává
Hokej podobné momenty zná a pamatuje si je. V únoru 2008 zasáhla v zápase NHL Richarda Zedníka do krku brusle jeho spoluhráče Olliho Jokinena. Slovenský útočník ztratil velké množství krve, podstoupil operaci a přežil i díky okamžité reakci lékařů. Adam Johnson z Nottinghamu Panthers takové štěstí neměl. Na konci října 2023 zemřel po pořezání krku bruslí v utkání proti Sheffieldu Steelers.
Johnsonova smrt změnila pravidla. IIHF v prosinci 2023 oznámila povinnou ochranu krku na všech úrovních svých soutěží. U dvacítek a osmnáctek přitom chrániče požadovala už dříve. Aktuální pravidla IIHF 2026/27 ukládají všem hráčům ve všech kategoriích nosit chránič proti pořezání krku, který má krýt co největší část krku. Kdo ho po varování nemá, dostane menší trest.
Zda měl Válek chránič nasazený a jak byl upevněný, zatím žádný zdroj nepotvrdil. Podle nás ale sobotní případ ukazuje něco obecnějšího. Pravidlo existuje a ochrana je povinná, přesto zůstává brusle v rychlém kontaktním sportu ostrou čepelí, která se pohybuje centimetry od těla. Chránič riziko snižuje, nikoli odstraňuje. O tom, jak podobné situace dopadnou, pak rozhodují vteřiny: jak rychle hráč zareaguje, jak rychle jsou u něj zdravotníci a jak rychle se dostane do nemocnice. V Nyköpingu tahle posloupnost fungovala.
Válek leží ve švédské nemocnici a jeho spoluhráči mají před sebou další zápasy. Výsledek 1:0 v tabulce zatím nefiguruje a nikdo se po něm nepídí. Od sobotního odpoledne je v Nyköpingu i v Pardubicích nejdůležitější zpráva ta nejkratší: stabilizovaný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek