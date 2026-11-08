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V dětských holínkách naměřili téměř 293násobek limitu. Nákupy v zahraničí mohou být nebezpečné

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Mezinárodní test obuvi z online tržišť odhalil porušení alespoň jednoho chemického požadavku u 27 ze 76 prověřených párů. V české části se nejvýraznější nález týkal dětských PVC holínek, jejichž vzorek obsahoval téměř 293násobek povolené koncentrace ftalátu DEHP. Výsledky zveřejnila Česká obuvnická a kožedělná asociace. Nelze je vztahovat na všechny výrobky ani na všechny nabídky jednotlivých platforem.
Ilustrační fotografie online nákupu. Zobrazená obuv není součástí popsaných testů a není označována za nebezpečnou.

Ilustrační fotografie online nákupu. Zobrazená obuv není součástí popsaných testů a není označována za nebezpečnou.

Zdroj: Magnific (Freepik)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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