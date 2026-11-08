Uslyšíte, jak si stěžuju na trenéry. Reprezentant Šulc ukázal cestu zpět po operaci kolene

„Vítejte doma, vole.“ Takhle Pavel Šulc vítá diváky ve videu, které v sobotu 7. listopadu zveřejnil na sociálních sítích. Záložník Olympique Lyonnais leží pár dní po operaci pravého kolene v Plzni, ve městě, kde se z mladíka stal reprezentant. Neskrývá, co prožívá: „Ta bolest, to je masakr. Bolí to jako prase.“ Hned ale dodává: „Nehroutím se a nelituji se.“ Pokud si v záběrech na někoho stěžuje, pak s úsměvem. Jménem nikoho nekritizuje a místo výčitek rozdává poděkování. Video tak není zpráva o zranění. Je to první kapitola příběhu, který chce Šulc vyprávět sám.
Týden před zákrokem: posilovna místo gauče
Většina fotbalistů po diagnóze zmizí z veřejného prostoru. Fanoušek se dozví datum operace, odhad pauzy a pak dlouho nic. Šulc ukazuje právě to „nic“, které je ve skutečnosti plné práce.
Týden před operací trávil v budově mládeže Viktorie Plzeň. Cvičil s Michalem Rukavičkou, hlavním fyzioterapeutem české jednadvacítky a zároveň fyzioterapeutem a kondičním trenérem Viktorie. Cíl byl jasný: posílit svaly kolem kolene a zklidnit poškozený meniskus, aby noha šla na sál v co nejlepším stavu. „Neumím jenom sedět na zadku,“ vysvětluje Šulc ve videu, proč se do přípravy pustil ještě před zákrokem.
Podle
iSportu, který video podrobně popsal, se na operaci u plzeňských specialistů domluvil přímo s Lyonem. V pondělí 2. listopadu ho operovali ve Fakultní nemocnici Plzeň. Ve videu nechybí poděkování majiteli Viktorie Adolfu Šádkovi a klubu za to, že smí využívat jeho zázemí i lidi.
Podle nás je tohle nejsilnější moment celého záznamu. Ne jedna vtipná hláška, ale fakt, že Šulc zveřejňuje tu část kariéry, kterou nikdo nevidí: rotoped, cviky s gumou, berle, nemocniční pokoj. A k tomu bolest, kterou nepudruje.
Jak se to stalo: od gólu k berlím za dva týdny
Časová osa zranění je nepříjemně krátká.
Datum Co se stalo 18. října 2026 Šulc gólem pomáhá Lyonu k výhře 2:1 nad Nice Následující týden Zranění na tréninku před utkáním Evropské ligy v Hoffenheimu 25. října 2026 Lyon oznamuje poranění menisku pravého kolene a pauzu zhruba čtyři měsíce 2. listopadu 2026 Operace ve Fakultní nemocnici Plzeň 7. listopadu 2026 Šulc zveřejňuje video z rekonvalescence Přelom února a března 2027 Orientační návrat do zápasů
Koleno ho přitom netrápilo poprvé. Už v září Šulc popisoval edém na kosti, bolesti po tréninku na tvrdším povrchu a otevřeně přiznal, že skutečnou léčbou by byl dlouhý klid. Ten si ale uprostřed sezony nemohl dovolit. Do nového ročníku kvůli potížím naskočil později. Říjnové zranění tedy nepřišlo z čistého nebe.
Čtyři měsíce: hodně, nebo málo?
Na první pohled jde o dlouhou pauzu. Ve srovnání s nejhoršími kolenními diagnózami je ale únosná. Vladimír Darida, který v říjnu přišel o vnitřní postranní vaz, má po operaci odhad zhruba tři měsíce. Přetržený přední zkřížený vaz by podle ČT sport znamenal výrazně delší výpadek.
U menisku záleží hlavně na typu zákroku. Mezinárodní
konsenzus ESSKA-AOSSM-AASPT uvádí návrat ke sportu za čtyři až dvanáct týdnů po částečném odstranění menisku a za šest až devět měsíců po jeho sešití. Jaký výkon u Šulce lékaři zvolili, nebylo veřejně upřesněno. Čtyřměsíční odhad Lyonu leží mezi oběma póly.
Rehabilitace by měla probíhat zhruba v těchto fázích:
obnova rozsahu pohybu, ústup otoku a aktivace svalů, postupné posilování stehenních svalů, koordinační a stabilizační cvičení, běh a práce na hřišti, návrat do zápasů až po splnění funkčních i psychických kritérií, ne jen podle kalendáře. Rána pro Lyon i pro Deniu
Lyon přichází o hráče, kterého podepsal v srpnu 2025 se smlouvou až do roku 2029. V minulé sezoně dal Šulc čtrnáct gólů a byl druhým nejlepším střelcem týmu. Kapitán Corentin Tolisso po oznámení zranění řekl, že klub přišel o důležité hráče Loise Opendu a Šulce a že budou týmu opravdu chybět.
Reprezentace ho postrádá okamžitě. Trenér Santi Denia ho nemohl nominovat na listopadové zápasy Ligy národů proti Španělsku 12. listopadu a v Chorvatsku o tři dny později. Ve středu pole bude spoléhat například na Tomáše Součka, Lukáše Provoda, Alexe Krále nebo Lukáše Červa, šanci dostali i nováčci David Kozel a Idris Hopi. Přímého náhradníka za Šulce svaz nejmenoval. Podle programu, který přehledně shrnují
Seznam Zprávy, začínají další fáze soutěže v březnu 2027. Pokud rehabilitace půjde podle plánu, Šulc by se mohl do reprezentačních úvah vrátit právě tehdy. Fotbalista, který pracuje i na fanoušcích
Zákulisní videa z rehabilitace nejsou ve světovém fotbale novinkou. U českého reprezentanta, který hraje za francouzský velkoklub, je ale takhle osobní formát pořád výjimkou. Šulc slibuje, že o dalších krocích bude fanoušky informovat v následujících týdnech.
Dá se čekat, že mu to pomůže víc, než se zdá. Kdo ukáže bolest i pokrok, nezmizí fanouškům z očí na čtyři měsíce. Moderní fotbalista dnes neléčí jen koleno. Hlídá si i vztah s lidmi, kteří ho na hřišti chtějí znovu vidět.
Až Šulc na jaře poprvé vyběhne na trávník, nebude to pro diváky překvapivý návrat. Budou vědět, kolik dřiny v plzeňské posilovně za ním stojí a jak moc to po operaci bolelo. Prase nepřase.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl