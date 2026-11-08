Režisér Švejkar začal točit historické drama o vražedné akci nacistického komanda na území Československa

Známá akce nacistických tajných služeb, které v roce 1935 zaútočily na tajnou protihitlerovskou vysílačku na území tehdejšího Československa, se stala námětem pro nový film režiséra Jana Švejkara Hotel Záhoří (foto). Natáčení odstartovalo před několika dny na zámku Slapy. Informovala o tom tisková zástupkyně Gabriela Vágner. Celou akci v 30. letech vedl elitní nacistický zabiják Alfred Naujocks (zúčastnil se například i akce fingovaného přepadu vysílače v Gliwicích, která fakticky odstartovala druhou světovou válku), který při operaci ve skutečném hotelu Záhoří (ten je nyní pod hladinou přehrady) zastřelil německého radiotechnika Rudolfa Formise.
"Do odlehlého hotelu v údolí Vltavy přijíždí filmový režisér a slavná herečka. Jejich příjezd naruší zdánlivý klid místa, kde se za zavřenými dveřmi skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá. Jedním z hotelových hostů je Rudolf Formis. Zatímco majitele hotelu a jeho rodinu pronásleduje tajemství minulosti, mezi hosty se rozehrává nebezpečná hra lží, manipulace a zrady," naznačila děj Vágner.
"Hotel Záhoří není jen historickým dramatem. Je především žánrovou sondou do vztahů lidí, kteří žijí pod náporem přetvářky a nedokáží si říct pravdu. Pracujeme s estetikou napětí a vizuální elegancí ve stylu klasických mysteriózních snímků, které staví na detailní psychologii postav a neustálé nejistotě, komu lze věřit," uvedl debutující Švejkar.
V hlavních rolích snímku se představí výrazné tváře domácí kinematografie. Rudolfa Formise ztvární Robert Mikluš, německý filmový pár hostů Natália Germáni a Marián Mitaš. Boleslava Polívku diváci uvidí v roli hoteliéra Krause, Milenu Steinmasslovou a Jana Nedbala potom jako jeho ženu a syna. Hotelové zaměstnance hrají Stanislav Majer jako Josef a Judit Pecháček jako Marta. Scénář napsali Ladislav Babuščák, Jiří Suchý a Petr Oplatka. Kameramanem je Radim Střelka.
Hotel Záhoří produkuje Petr Oplatka ze společnosti Stairway Films. Koproducentem je slovenská B Production, projekt podpořily Česká televize, Státní fond audiovize a slovenská Audiovizuálny fond. Točí se ve Štěchovicích, Brdech a v Kutné Hoře. Švejkarův snímek by měl být dotočen v polovině listopadu, premiéra je naplánována na říjen 2027 (distributor Falcon).