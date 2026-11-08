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Režisér Švejkar začal točit historické drama o vražedné akci nacistického komanda na území Československa

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Známá akce nacistických tajných služeb, které v roce 1935 zaútočily na tajnou protihitlerovskou vysílačku na území tehdejšího Československa, se stala námětem pro nový film režiséra Jana Švejkara Hotel Záhoří (foto). Natáčení odstartovalo před několika dny na zámku Slapy. Informovala o tom tisková zástupkyně Gabriela Vágner.
Režisér Švejkar začal točit historické drama o vražedné akci nacistického komanda na území Československa

Režisér Švejkar začal točit historické drama o vražedné akci nacistického komanda na území Československa

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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