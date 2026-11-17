Do kategorie foto mobilů se snaží dostat každý výrobce a rozhodně to není jednoduché. OPPO Find X10 Pro Max láká na vskutku velký počet megapixelů a také speciální příslušenství. K tomu přidejte nadstandardní kapacitu baterie a špičkové specifikace. To vše je podtržené vyšší cenou. Stojí za zvážení tento kousek?
Krásný kus hardwaru
OPPO Find X10 Pro Max jednoduše působí jako foto mobil. Hliníková konstrukce je matná, stejně jako samotná záda. Díky tomu jsem neřešil otisky prstů, možná tak na displeji. Ten má mimochodem fólii již z výroby, takže odpadá jedna starost. Zadní fotomodul je vskutku masivní a hodně vystupuje, takže jsem očekával, že na stole bude tento kousek jako houpačka. Pravdou je, že se neviklá, pokud jsem silněji nepřitlačil. Díky jeho velikosti je plocha pro stabilitu větší.
Zdroj: Dotekomanie.cz
A kromě velkého fotomodulu je na zádech ještě jeden, menší. Možná bych řekl, že je škoda, že nemá stejnou výšku, jelikož by se zvýšila stabilita na stole na maximum. Jen jsem si říkal, jestli je vůbec zapotřebí. Asi by se vše dalo schovat do těla. Možná má své opodstatnění i pro použití dodatečného kitu pro objektiv, ale to jen hádám.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Tlačítka na mobilu jsou výborná, dostatečně citlivá a dobře klikají. Milovníci dedikovaného tlačítka budou rádi, jelikož na levé straně jedno takové je. Sice si na něj nemůžete navázat cokoliv, ale nabídka je dostatečně bohatá. Osobně jsem ho vypnul, nejsem jednoduše zastánce dalších tlačítek. Vypínací a kolébka hlasitosti mi dostačují.
Displej je krásný
Zobrazovací panel je rychlý, má vysoké rozlišení a jas dokáže dosáhnout až na hodnotu 3600 nitů. Prostě něco, co bych očekával od každého top modelu. Na přímém slunci jsem vše přečetl bez problémů, HDR obsah doslova zářil a úprava úrovně jasu je skoro dokonalá, tedy jsem si nevšiml divných skoků. Navíc se rychle přizpůsobuje okolí a je dobře nastavený. Například v noci se nesnažil o co nejnižší nastavení, jak to bývá zvykem u některých výrobců. Za celou dobu jsem nemusel ani jednou zasáhnout do úrovně nastavení jasu.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Co mě nejvíce potěšilo, je umístění čtečky otisků prstů. Oppo se ji nesnažilo nalepit na spodní okraj, aby musel dělat jógu se svým palcem. Je několik centimetrů nad hranou, takže palec na nic přistál pohodlně bez přemáhání. K tomu stačí ještě připočítat ultrasonickou technologii. Někteří výrobci by se jednoduše mohli učit z této integrace.
Skoro dokonalý?
Nesmím zapomenout na reproduktory. Jsou vyvážené a spodní dokáže rozvibrovat v blízkém okolí vzduch. Basy jsou přiznané, jen bych možná ocenil, kdyby byly znatelnější. Prostorový zvuk zvládají velmi dobře, takže sledování kvalitnějšího obsahu ani nepotřebuje sluchátka.
OPPO Find X10 Pro Max asi vytknu jednu věc. Design to není, ani dva fotomoduly na zadní straně. Je to hmotnost a velikost. Na můj vkus je to již až moc velké zařízení a navíc 226 gramů je znát. Dá se na to zvyknout, jen byste si měli tento kousek osahat a rozhodnout se, jestli není na vás už moc těžký.
Systém si přizpůsobíte
U mnohých výrobců mobilů mi vadí, že jejich nadstavba má jasně definované možnosti ovládání, například notifikační lišty. Musím si pak zvykat na něco nového. V základu ColorOS 17 má předvolený styl ovládání, jenže se stačilo rozkoukat v nastavení systému, trochu si pohrát a změnil jsem vše. Například jsem změnil styl vysouvání notifikační lišty, vypnul jsem dedikované tlačítko na boku a nastavil si dvojí stisknutí vypínacího tlačítka pro spuštění foťáku.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Snažil jsem se omezit i skleněné efekty, jelikož mi moc připomínaly iOS. Současně se nabízí dost témat a další jde stahovat. Celkově si asi najde každý své nastavení a jsem rád, že nedošlo na zamykání mnohých nastavení. Co se týče sžití s ColorOS 17, tak bylo na jedničku. Po chvilce nastavení jsem byl ve svém a přechod z čistého Androidu by nedělal problémy.
Výkonu nadmíru
OPPO Find X10 Pro Max možná bude mnohými odsuzován kvůli použití procesoru od Mediateku, avšak doba, kdy tento výrobce hrál třetí housle, je dávno pryč. Dimensity 9600 Pro je bestie. Umí zabrat a i rozpálit se, když mu dáte co proto. Rozhodně jsem si nestěžoval na výkon a pokud jsem se přímo nesnažil, ani se nezahřál.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Systém běhá velmi hladce a žádná aplikace se nesekala. Optimalizace je na vysoké úrovni a výkonu je dostatek na roky dopředu. Ostatní výbava například v oblasti konektivity poslouží celé roky. OPPO Find X10 Pro Max podporuje WiFi 7 a je otázka, jestli máte vůbec takovou síť doma nebo v práci.
Specifikace OPPO Find X10 Pro Max displej: 6,78 palců, LTPO AMOLED, 2772 × 1272 pixelů (20:9, 450 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 1,15mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care procesor: MediaTek Dimensity 9600 Pro (TSMC 2nm) RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps) úložiště: 512 GB UFS 4.1 Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních) Dual SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPC, 1/1,3″, 24 mm, f/1,5, OIS, DeepPix, Hasselblad Ultra HDR, dynamický rozsah až 17 stop, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture) 200 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 13 mm, 124°, f/2,2, AF, ostření od 4 cm, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 70 mm, f/2,1, OIS, ostření od 10 cm, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps) 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4) přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF) IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům) 3D ultrasonická čtečka otisků prstů 4 mikrofony, X-Axis haptický motor Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1) rozměry a hmotnost: 161,32 × 76,57 × 8,40 mm, 228 gramů (Titanium Grey) / 226 gramů (Luna White) baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení Baterie velká, ale
Je velká škoda, že pro náš trh je dostupný model s kapacitou baterie 7150 mAh, zatímco na některých trzích má tento model rovnou 8000 mAh. Právě toto jsem si řekl, jenže po celém testování jsem si uvědomil, že to ani není škoda, je to více méně jedno. Očekával jsem, že i takto nadprůměrnou baterií mobil bude podávat nadstandardní výsledek. Nestalo se a OPPO Find X10 Pro Max mi vydržel při běžné činnosti dva dny, při náročné práci včetně relaxování u her a videí asi 1,5 dne.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Nejsem zcela zklamaný, jen jsem čekal trochu lepší výsledek. Současně mobil umí máknout a mohl jsem se na něj spolehnout celý den bez nutnosti zapínání úsporného režimu, omezování práce, případně vynechávání chvilek relaxování.
Mobil samozřejmě disponuje bezdrátovým nabíjením, jen nečekejte magnety pro uchycení. OPPO Find X10 Pro Max je přímo nemá, naštěstí dodávaný obal ano, takže jde využít magnetické uchycení.
Fotografické možnosti na maximum
Už jen při pohledu na specifikace foťáků byste měli být ohromeni. Mít na zádech rovnou tři 200MPx senzory má asi něco znamenat, ale jak se již ukázalo v minulosti, nezáleží jen na počtech megapixelů. Odhlédnu od těchto specifikací a jednoduše uvedu, že OPPO Find X10 Pro Max je fotografické monstrum, které umí podávat konzistentní výsledky se všemi senzory. Jdou vidět odchylky v barevném podání, takže se ještě nabízí prostor pro vylepšení, ale rozhodně si nebudete stěžovat. Já byl s výsledky hodně spokojený, a to i v případě focení za zhoršených světelných podmínek.
OPPO Find X10 Pro Max mě celkem dost přesvědčil, což vedlo i k tomu, že jsem tento foto mobil použil i pro focení produktů do dvou recenzí. Pokud tedy hledáte náhradu za běžný foťák a nejste zrovna zastánci kvalitních zrcadlovek nebo bezzrcadlovek, přičemž chcete vstoupit do vyšší ligy, mohu tento model doporučit. Navíc aplikace pro focení nabízí celou plejádu možností a funkcí.
Zdroj: Dotekomanie.cz
V automatickém režimu jsem byl spokojený s výsledky, byť při zoomu jde vidět nedostatky zpracování snímků, zejména pokud je šero a je přítomen silnější zdroj světla. Na druhou stranu jsem se prakticky nesetkal se situací, že by byl výsledek rozostřený při rychlém „cvaknutí“. Pomyslnou třešničkou na dortu je ale Hasselblad Teleconverter Kit.
Hasselblad Teleconverter Kit
Základní ohnisková vzdálenost je u OPPO Find X10 Pro Max uváděna pro teleskopický foťák 70 mm. S přídavným objektivem se následně dostávám na 230 mm, což se po zaokrouhlení rovná 10násobnému zoomu. Až takový fotografický specialista nejsem, ale čekal jsem, že objektiv bude mít navíc například manuální ostření. To se zde nekoná a vše se odehrává v aplikaci. Mimochodem nestačí jen přimontovat celý kit. V aplikaci jsem musel nastavit speciální režim, který převrací obraz do normální pozice, což je pochopitelné k vlastnostem optiky.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Při prvních snímcích a při pohledu na ně v prostředí mobilu jsem neviděl nějaký dramatický rozdíl. Na Instagramu by to asi nikdo ani nepoznal u běžných snímků. Stačí si ale nastavit 10násobný zoom bez a s objektivem a hned uvidíte značné rozdíly. Nechám posouzení na vás.
Bez objektivu S objektivem
Nemyslete si, že jde jen o barevné podání. Stačí se zaměřit na menší textový box nad názvem mobilu na krabičce. Bez objektivu zasahuje výrazně AI a snaží se vše dokreslit. S objektivem je text čitelný a bez AI. Jde tedy o detaily, jenže jakmile začneme přibližovat, tedy aplikujete navíc digitální zoom, AI začne zasahovat i v případě objektivu.
Maximální zoom (40x) s AI i bez AI úpravy; Zdroj: Dotekomanie
Pokud jde o geometrické objekty, AI pracuje celkem dobře, ale to je běžné i u jiných mobilů. Zde ale nevidím nějaké dramatické rozdíly na fotkách výše.
10x, 20x, 40x zoom s objektivem; Zdroj: Dotekomanie.cz
Jedna vada na kráse
Při základním nastavení se dá pracovat s objektivem, dost pomáhala stabilizace, jinak bych to neudržel. Dokonce i focení blízkých předmětů není problém. Jen si nejsem zcela jistý, jestli se vyplatí toto příslušenství. Je hodně specifické. Sice Oppo uvádí, že si poradí i fotkami či videi z koncertů, tedy záznam na takovou vzdálenost, ale nosit s sebou na koncert tuto výbavu? Asi by to nebyl problém, kdyby Oppo dořešilo jednu věc.
Zdroj: Dotekomanie.cz
V balení jsem měl jen popruh pro nošení například na krku a malý pytlíček. Balení celkové je obrovské, až zbytečně, ale jedna věc chybí – kompaktní pouzdro, kam bych vložil objektiv, držák pro stativ, redukci pro obal a třeba popruhy. Sice vše můžete dát do jednoho pytlíčku, ale jak asi dopadne objektiv, když bude v jednom prostoru s dalším hliníkovým kusem. Vše by bylo doškrábané. Místo obřího balení, které vyhodíte, mohl výrobce zapracovat na přenositelnosti.
Ještě bych uvedl jedno zklamání. Po nasazení všeho i objektivu přijdete o ostatní foťáky, jsou zcela zakryté, takže jsem musel zapomenout na rychlé přepínání mezi snímači. Chápu, že se musela řešit konstrukce, pevnost a stabilita, ale pro mě je to příliš velká daň za lepší zoom a kvalitnější snímky z jednoho snímače.
Ukázky fotografických možností
Zdroj: Dotekomanie.cz
Zhodnocení OPPO Find X10 Pro Max
Jakýkoliv mobil nikdy nenahradí zrcadlovky nebo automatické foťáky z vyšších kategorií, jenže taková technika vyžaduje, abyste věděli více o focení a vyznali v této problematice. Fotomobily se snaží o vyplnění mezery, tedy když někdo chce primárně mobil a na druhém místě pak výborné zařízení pro focení, které dovoluje jít trochu dál. OPPO Find X10 Pro Max je právě takovým kusem hardwaru.
Mobil sám o sobě nabízí ty nejlepší specifikace, které bylo možné použít. Jestli máte rádi větší mobily, OPPO Find X10 Pro Max bude vyhovovat. V případě fotografických možností toho nabízí hodně, hlavně ve spolupráci s Hasselblad. V automatickém režimu podává výborné výsledky a dodatečné možnosti uspokojí trochu většího milovníka focení.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Jen si stále nejsem jistý s přídavným objektivem. Je to asi další krůček k tomu, abyste si následně koupili nějakou lepší zrcadlovku. Asi bych našel využití, jen mi vadí absence nějakého lepšího pouzdra. Je to sice divné, ale i na takové maličkosti mi záleží.
Jestli jste znuděni z top modelů od Samsungu, Applu nebo jakéhokoliv jiného výrobce a chcete něco nového, měli byste zvážit OPPO Find X10 Pro Max.
Klady vynikající kvalita fotografií a konzistentní výsledky všech tří 200Mpx snímačů bohaté možnosti přizpůsobení systému ColorOS 17 a delší softwarová podpora povedená hliníková konstrukce s matnou povrchovou úpravou Zápory velké a těžké tělo (226 gramů), které nemusí vyhovovat každému absence kvalitního ochranného pouzdra pro Hasselblad objektiv a příslušenství nutnost zakrýt ostatní objektivy při použití přídavného teleobjektivu