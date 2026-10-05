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Prostějov dal zelenou zásadnímu tendru na nový bazén. Opozice postup kritizuje

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Dennívýzva
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Radní Prostějova schválili vypsání tendru na stavbu krytého bazénu za zhruba 750 milionů korun. Zahájení veřejné soutěže na největší investiční akci v novodobé historii města odsouhlasili radní na posledním zasedání před komunálními volbami, část opozice postup kritizuje.
Prostějov dal zelenou zásadnímu tendru na nový bazén. Opozice postup kritizuje

Prostějov dal zelenou zásadnímu tendru na nový bazén. Opozice postup kritizuje

Zdroj: Město Prostějov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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