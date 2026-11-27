Nehoda autobusu na Šumpersku zalarmovala záchranáře. Do akce vyrazilo pět posádek
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Nehoda autobusu na Šumpersku zalarmovala záchranáře. Do akce vyrazilo pět posádekZdroj: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Článek byl publikován 27.11.2026 12:44
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