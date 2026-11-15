Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Prokleté první poločasy. Hložek před Chorvaty varuje před bolavým místem české reprezentace

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česko musí v Osijeku vyhrát, jinak skončí ve skupině Ligy národů poslední. Adam Hložek přesně ví, kde číhá největší nebezpečí: v prvních minutách.
Prokleté první poločasy. Hložek před Chorvaty varuje před bolavým místem české reprezentace

Prokleté první poločasy. Hložek před Chorvaty varuje před bolavým místem české reprezentace

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 14:00

Reklama
Další články z SportyŽivě
Ukrajinka Svitolinová terčem sprostých urážek na Turnaji mistryň. Na svědomí to má mít Sabalenková
Ukrajinka Svitolinová terčem sprostých urážek na Turnaji mistryň. Na svědomí to má mít Sabalenková
Kouč mistrovského Baníku Komňacký o Rusku: Když jsem se tam vrátil, šlo se přes mrtvoly
Kouč mistrovského Baníku Komňacký o Rusku: Když jsem se tam vrátil, šlo se přes mrtvoly

František Komňacký vyhrál ligu s Baníkem a double s Ružomberkem. Pak se vrátil do Ruska, kde kdysi...

Královna Siniaková si zahraje o titul z Turnaje mistryň: Když hrajete bez výhod, může se stát cokoliv
Královna Siniaková si zahraje o titul z Turnaje mistryň: Když hrajete bez výhod, může se stát cokoliv

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou porazily nasazené jedničky 7:6, 6:3 a v Indian Wells si zahrají...

Slavia vyfoukla Kubiaka Plzni. Jeho agent tvrdí, že to nemohlo dopadnout lépe
Slavia vyfoukla Kubiaka Plzni. Jeho agent tvrdí, že to nemohlo dopadnout lépe

Plzeň o polský talent Oskara Kubiaka velmi stála, podpis ale v červnu získala Slavia. O pět měsíců později...

Nedvěd o hledání cizinců s českou krví. Příchod zahraničních trenérů nám v hlavě zapnul lampičku
Nedvěd o hledání cizinců s českou krví. Příchod zahraničních trenérů nám v hlavě zapnul lampičku

Pavel Nedvěd přiznal, že téma hráčů s českými kořeny podcenil. Reprezentace je teď hledá cíleně a podle něj...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.