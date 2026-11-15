Prokleté první poločasy. Hložek před Chorvaty varuje před bolavým místem české reprezentace

Sobotní tisková konference v Osijeku měla trochu jiný tón než obvyklé předzápasové fráze. Hložek nepředstíral, že je všechno v pořádku. Podle
Livesportu, který převzal zpravodajství ČTK, útočník Hoffenheimu řekl, že tým chce navázat na své dobré druhé poločasy, včetně zářijového zápasu s Chorvatskem. Hned ale dodal, že tentokrát musí začít aktivně od úvodního hvizdu, být kvalitní vpředu a dobře bránit. Tím pojmenoval problém, který se táhne celým podzimem pod Santim Deniou. Česko do zápasů vstupuje opatrně, pasivně a často s mankem, které už pak nedožene. V nedělním utkání, které se hraje od 20:45 v Opus Areně, si to dovolit nemůže. Pět zápasů, nula gólů do přestávky
„Prokleté první poločasy“ nejsou jen pocit z tribuny. Prošli jsme všech pět dosavadních zápasů ve skupině A3 a vzorec se opakuje s nepříjemnou pravidelností.
Zápas Poločas Konec Co rozhodlo Česko vs. Chorvatsko (26. 9.) 0:0 1:2 v první půli bez ofenzivního nebezpečí, gól až v 54. minutě Česko vs. Anglie (29. 9.) 0:0 0:2 Šulc vyloučen ve 25. minutě, gól inkasován krátce po pauze Anglie vs. Česko (6. 10.) 2:0 3:0 góly ve 27. a 40. minutě Španělsko vs. Česko 2:0 3:1 po pauze Sláma snížil, druhá půle 1:1 Česko vs. Španělsko (12. 11.) 0:1 0:2 tlak až po přestávce, Hložkovo břevno
Souhrnné skóre prvních poločasů je 0:5. Česká reprezentace v Lize národů do přestávky ani jednou neskórovala a ani jednou nevedla. Oba její góly, Karabcův proti Chorvatsku a Slámův ve Španělsku, padly až po změně stran.
Nejvýmluvnější je zářijový duel s Chorvaty v Edenu. Česká televize po první půli konstatovala, že domácí „směrem do ofenzivy nebezpeční vůbec nebyli“. Pak Luka Modrić ve 47. minutě otevřel skóre a teprve tehdy se Češi probudili. Karabec srovnal, tým zatlačil, ale v 77. minutě rozhodl Marco Pašalić. Radostovi navíc nebyl uznán vyrovnávací gól kvůli ofsajdu. Kvůli Hložkovu.
Podobně to vypadalo ve čtvrtek se Španělskem. Do přestávky prohrávalo Česko 0:1 a s mistry Evropy se spíš trápilo. Po pauze přišel tlak, první velkou šanci měl Zima a v 68. minutě orazítkoval Hložek hlavou břevno. O čtyři minuty později dostal kapitán Krejčí po zásahu videorozhodčího červenou kartu a nápor skončil.
Hložek: Proti Španělsku jsme se v bloku unavili
Proč tým hraje po přestávce odvážněji? Hložek přiznal, že to sám úplně vysvětlit neumí. Mluvil o kvalitě soupeřů i o tom, že se zápasy někdy prostě nevyvinou podle plánu. Jeho rozbor čtvrtečního utkání ale napoví hodně.
Podle něj Česko proti Španělsku nebylo od začátku dost aktivní. Zalezlo do nízkého bloku, Španělé drželi míč a čeští hráči se při běhání za ním unavili. Když pak konečně získali balon, chyběly síly i prostor na rychlé brejky. Začarovaný kruh: pasivita vede k únavě, únava k další pasivitě.
Denia už po čtvrtečním zápase mluvil podobně. Podle Českých novin připustil, že v první půli tým neměl jasnou představu o presinku ani o útoku, a dodal, že se musí zlepšit i realizační tým, „především já“. Jeho zadání pro Osijek zní jednoduše. Česko se podle něj ve druhém poločase vždy zlepší, ale musí tak hrát od první minuty.
Na přípravu přitom nebyl čas. Mezi čtvrtečním a nedělním zápasem jsou tři dny a Hložek popsal, že tým hlavně regeneroval a taktiku doháněl u videa. Hrát po třech dnech je podle něj náročné, ale na to jsou hráči zvyklí z klubů. Loňskou porážku 1:5 v Osijeku prý kabina moc neřešila. Hložek trvá na tom, že tým má na vítězství dost kvality.
Červené karty a díry v sestavě
Pomalé vstupy nejsou jedinou slabinou. Česko dostalo červenou kartu ve třech z pěti zápasů a pokaždé ho to stálo hodně:
Pavel Šulc proti Anglii doma ve 25. minutě; tým hrál víc než hodinu v deseti a prohrál 0:2. Ladislav Krejčí ve Španělsku v 85. minutě po druhé žluté. Ladislav Krejčí doma se Španělskem v 72. minutě, v době největšího českého tlaku za stavu 0:1.
Bývalý reprezentant Pavel Horváth to pro iROZHLAS označil spíš za kombinaci nešikovnosti a kvality soupeřů než za náhodu. Na úrovni Ligy A se ale každá chyba trestá okamžitě a dvakrát vyloučený kapitán je pro tým, který se snaží najít identitu, citelná rána.
Krejčí v Osijeku kvůli trestu chybět bude, přesto s týmem odcestoval. Denia vysvětlil, že je kapitán, vzor pro nováčky a důležitý člověk pro celou kabinu. Na hřišti ho ale nahradit musí. Trenér naznačil stoperskou dvojici David Zima a Tomáš Vlček, jako další varianty zmínil Prebsla, Slámu, Juráska a Gabriela.
Kádr navíc oslabila nemoc. Vypadli Štěpán Chaloupek, Lukáš Provod a Martin Šubert, dodatečně se do nominace dostali Filip Prebsl a Matěj Jurásek. Absence na levé straně podle iROZHLASu zvyšují šance osmnáctiletého Idrise Hopiho, který proti Španělsku zaujal po střídání. Nejistota panuje i v bráně, protože Denia dosud gólmany střídal a jméno brankáře dopředu prozradit nechtěl.
Chorvati jsou v krizi, Osijek ale bolí
Kdo by čekal neporazitelného favorita, bude možná překvapen. Chorvatsko má za sebou čtyři porážky v řadě a ve skupině skóre 5:16. Jediné tři body získalo právě v Praze.
A přijde o důležitou zbraň.
Chorvatský fotbalový svaz oznámil, že Andrej Kramarić kvůli zdravotním potížím vynechá celý listopadový sraz. Hložkův spoluhráč z Hoffenheimu má podle chorvatské veřejnoprávní televize HRT za národní tým 119 zápasů a 36 gólů, což je třetí nejlepší bilance v historii po Davoru Šukerovi a Ivanu Perišićovi. Podle nás je to pro Česko výhoda hlavně v zakončení, nikoli konec chorvatské síly. Modrić, Kovačić, Perišić, Gvardiol i Pašalić zůstávají.
Historie přesto na české straně nestojí. Česká reprezentace Chorvaty v samostatné éře nikdy neporazila, zářijová porážka byla už sedmým vzájemným zápasem bez výhry. A Osijek vyvolává nepříjemné vzpomínky. Loni 9. června tam Česko v kvalifikaci o mistrovství světa po pauze srovnalo Součkovou trefou, jenže mezi 62. a 75. minutou inkasovalo čtyři góly a odjíždělo s debaklem 1:5. Tehdy tým nepadl kvůli špatnému vstupu, ale kvůli kolapsu v nejhorší možnou chvíli.
Co je v Osijeku ve hře
Tabulka je neúprosná. Před posledním kolem má podle
UEFA Španělsko 15 bodů, Anglie 12, Chorvatsko 3 a Česko nulu. Chorvatům na třetí místo stačí remíza. Česko musí vyhrát, jinak skončí čtvrté.
Rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem je přitom zásadní. Dva nejlepší třetí týmy Ligy A zůstávají v elitní divizi, dva horší jdou do baráže proti týmům z Ligy B. Čtvrté týmy na tom jsou hůř: dva nejlepší hrají baráž, dva nejhorší sestupují rovnou. Vítězství by Česku podle ČT navíc přineslo výhodnější první koš pro los kvalifikace o Euro 2028.
Denia proto zápas přirovnal k finále mistrovství světa a prohlásil, že výhra a třetí místo „změní život“ jeho týmu. Oficiální stanovisko svazu k trenérově budoucnosti zatím chybí. Dá se ale čekat, že výsledek v Osijeku výrazně určí, s jakou náladou se bude o jeho projektu mluvit po prvním reprezentačním podzimu.
Model „přežít první půli a zvednout se později“ v sezoně nefungoval ani jednou. Proti týmu, kterému stačí remíza a který ví, jak se v Osijeku brání, by byl sebevražedný. Tentokrát musí Česko odehrát svůj druhý poločas už od první minuty.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl