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Osm centimetrů a otočná zápěstí. Jak se zedník Igráček stal fenoménem dětských pokojů

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Když v roce 1976 sjela z výrobní linky v Mnichovicích u Prahy první plastová figurka s lopatou a kbelíkem, málokdo tušil, že se zrodila nejpopulárnější hračka několika generací. Osmicentimetrový panáček zedníka z výrobního družstva IGRA odstartoval éru desítek profesí, které zaplnily československé dětské pokoje. Zatímco západní děti sbíraly rytíře a indiány, v Československu se stavělo, vařilo a řídila doprava za dvanáct korun z kapesného.
Plastová retro figurka Igráček v podobě stavaře s helmou, lopatou a kbelíkem na podložce.

Plastová retro figurka Igráček v podobě stavaře s helmou, lopatou a kbelíkem na podložce.

Zdroj: Slady / Wikimedia 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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