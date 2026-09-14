Připravíš pytel s odpadky. A potom kolem něj čtyři dny chodíš: překvapivě normální situace ze života s ADHD

„Prostě to udělej.“ Jedna z nejjednodušších vět na světě. Dokud tvůj mozek nevysvětluje, že vynést odpadky je v tuto chvíli logisticky podobně náročné jako přesun menšího státu.
Pytel je připravený. Dokonce jsi ho sama připravila. Přesto tam stojí. A pokaždé, když kolem projdeš, proběhne hlavou malé: „Ježiš, ten pytel.“ A jdeš dál.
U dospělých s ADHD mohou potíže zasahovat organizaci, práci s časem, dokončování úkolů, zapamatování každodenních povinností i schopnost udržet pozornost u věcí, které nejsou dostatečně stimulující. NIMH zároveň připomíná, že občas prokrastinuje nebo zapomíná každý; u ADHD jde o dlouhodobý vzorec, který skutečně zasahuje fungování ve více oblastech života. A právě v těch úplně obyčejných situacích někdy vypadá nejabsurdněji.
Pračka doprala před třemi hodinami. Ty to víš
Pračka pípne. „Hned to pověsím.“ Potom přijde zpráva. Naliješ si vodu. Uvidíš hrnek. Odneseš hrnek. A večer otevřeš pračku a mokré prádlo se na tebe dívá se zklamáním člověka, kterému jsi něco slíbila. Nejde nutně o zapomenutí v klasickém smyslu. Úkol prostě vypadl z aktivní pozornosti ve chvíli, kdy přišel jiný podnět.
Potřebuješ zavolat lékaři. Myslíš na to každý den v 18:42
Ordinace zavírá ve čtyři. V osm ráno samozřejmě nemyslíš na telefonát. V půl sedmé večer se ti v hlavě zjeví jako výčitka. „Zítra.“ Další den totéž. Tři týdny. A protože je celá situace čím dál trapnější, začíná být paradoxně ještě těžší telefon skutečně zvednout.
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Obálka leží na stole tak dlouho, až se stane kusem nábytku
Musíš ji otevřít. To je všechno. Ale možná v ní bude něco, co vyžaduje další krok. A další krok může vyžadovat rozhodnutí. A rozhodnutí může vyžadovat přihlášení někam, kam neznáš heslo. Takže obálka leží. Zvenčí jeden úkol. Uvnitř mozku potenciální strom dalších sedmnácti úkolů.
Hledáš telefon, který držíš v ruce
Ano. Nebo klíče, které jsou v kapse. Nebo brýle, které máš na hlavě. Případně přijdeš do kuchyně a stojíš tam několik sekund jako člověk, kterého někdo teleportoval bez instrukcí.
Tyhle situace samy o sobě samozřejmě ADHD nedokazují. Jsou ale velmi dobře rozpoznatelné pro lidi, kteří mají dlouhodobé potíže s pracovní pamětí a udržením záměru v aktivní pozornosti.
Máš sedm seznamů, z nichž žádný už nepoužíváš
Papírový diář. Poznámky v telefonu. Aplikace na úkoly. Tabulka. Kalendář. Post-it. A fotografie něčeho, co sis vyfotila proto, že sis to „určitě budeš pamatovat“.
Organizační systém je nádherný přibližně tři dny. Potom se z něj stane další věc, kterou je potřeba organizovat.
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Úkol, který trvá tři minuty, může čekat tři týdny
Objednat filtr. Odpovědět na mail. Vrátit balík. Utáhnout šroubek.
Nemusí jít o velikost úkolu. Problém může být jeho zahájení, neurčitost nebo fakt, že neposkytuje téměř žádnou okamžitou odměnu.
A pak jednoho dne přijde zvláštní desetiminutové okno, během kterého vyřešíš pět takových věcí najednou a sama nechápeš, proč to předtím nešlo.
A pak je tu hyperfokus, protože mozek má smysl pro humor
Celý den nedokážeš poslat jeden formulář. V deset večer ale začneš organizovat fotografie z roku 2014 a ve dvě ráno máš perfektní systém složek, který nikdo na světě nepotřeboval.
ADHD není jen „nedokážu se soustředit“. Pozornost může být velmi intenzivní, jen nemusí vždycky poslouchat, kam ji chceš poslat.
Nejhorší na tom někdy není nepořádek. Je stud
„Jak můžeš být tak neschopná?“
„Normální člověk by to prostě udělal.“
„Jsi líná.“
A právě tady bych byla opatrná. Pokud máš ADHD, problém není nedostatek inteligence ani morálky. A pokud diagnózu nemáš, podobné situace stále nejsou důvod k tomu udělat ze sebe neschopného člověka.
Pytel s odpadky je pořád jen pytel s odpadky. Nemusí se stát osobnostním testem. Ve středu si povíme, co může ADHD mozku reálně pomoci konečně ten pytel zvednout.
Protože „prostě to udělej“ už jsme vyzkoušely. Děkujeme. Nepomohlo.
Důležitá poznámka: Zapomínání, prokrastinace nebo problémy s organizací občas zažívá téměř každý a samy o sobě neznamenají ADHD. ADHD je neurovývojová porucha, jejíž diagnózu stanovuje odborník podle dlouhodobého obrazu příznaků a jejich dopadu na fungování v různých oblastech života. Pokud se v popsaných potížích výrazně poznáváš a komplikují ti práci, vztahy nebo běžný život, může mít smysl obrátit se na psychiatra či klinického psychologa se zkušeností s ADHD u dospělých.
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Zdroje: National Institute of Mental Health – Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults: What You Need to Know [1], CHADD – Executive Function Issues and ADHD [2].