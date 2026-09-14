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Připravíš pytel s odpadky. A potom kolem něj čtyři dny chodíš: překvapivě normální situace ze života s ADHD

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Pytel je zavázaný. Stojí u dveří. Musíš ho vzít do ruky, sejít dolů a hodit do popelnice. Úkol má tři kroky a přesto kolem něj čtvrtý den elegantně překračuješ. ADHD dokáže proměnit naprosto banální věci v absurdní překážky. A člověk, který to nezažil, jen nechápavě řekne: „Tak ho prostě vynes.“
Připravíš pytel s odpadky. A potom kolem něj čtyři dny chodíš: překvapivě normální situace ze života s ADHD

Připravíš pytel s odpadky. A potom kolem něj čtyři dny chodíš: překvapivě normální situace ze života s ADHD

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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