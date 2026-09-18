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Na první lásku nezapomeneš. Ne proto, že byla nejlepší, ale protože byla první

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Stačí písnička, jméno města nebo vůně úplně obyčejného parfému a na pár sekund je ti zase sedmnáct. Víš, jak vypadal, kde jste se poprvé políbili a jak strašně definitivně působil konec světa, když to skončilo. První láska má zvláštní místo v paměti. Ne nutně proto, že byla osudová. Byla první, která ti ukázala úplně nový kus sebe.
Na první lásku nezapomeneš. Ne proto, že byla nejlepší, ale protože byla první

Na první lásku nezapomeneš. Ne proto, že byla nejlepší, ale protože byla první

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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