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Jak ADHD mozek skutečně dostat k akci: když „prostě to udělej“ funguje asi stejně dobře jako „prostě buď vyšší“

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Víš přesně, co máš udělat. Úkol není těžký, trvá deset minut a už tři hodiny se na něj díváš. Místo něj jsi umyla hrnek, přečetla šest zpráv a zjistila, jak se jmenuje hlavní město Bhútánu. U ADHD nebývá problém jen vědět, co dělat. Problém může být vůbec nastartovat. A právě proto někdy fungují překvapivě malé triky lépe než další přednáška o disciplíně.
Jak ADHD mozek skutečně dostat k akci: když „prostě to udělej“ funguje asi stejně dobře jako „prostě buď vyšší“

Jak ADHD mozek skutečně dostat k akci: když „prostě to udělej“ funguje asi stejně dobře jako „prostě buď vyšší“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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