Praní prádla může zbytečně navyšovat účty za energie. Několik snadných změn pomůže výrazně snížit jeho náklady

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Praní prádla může zbytečně navyšovat účty za energie. Několik snadných změn pomůže výrazně snížit jeho nákladyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ceny za energie jdou neustále nahoru a jelikož se nepředpokládá, že by došlo k jejich brzkému zlevnění, pokuste se najít způsoby, jak za ně ušetřit například i při praní prádla.
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 21.10.2026 09:03
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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