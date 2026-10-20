Proč se v době umělé inteligence vracíme k mystikům?

Máme v kapse přístup k téměř neomezenému množství informací. Umělá inteligence nám za pár vteřin shrne dějiny křesťanské teologie, biblický text si můžeme porovnat v desítkách překladů. A přesto roste zájem o ticho, kontemplaci, klášterní spiritualitu a staré způsoby modlitby. Možná proto, že moderní člověk nepotřebuje jen vědět víc. Potřebuje si znovu ověřit, co s ním víra skutečně dokáže udělat.
Není divné, že to může působit zvláštně: člověk, který používá ChatGPT a bezkontaktně platí hodinkami, se večer začne zajímat o duchovní zkušenost mnicha ze čtvrtého století. Nemusí v tom ale být útěk před moderním světem – spíš otázka, jestli jsme při tom obrovském množství informací neztratili některé schopnosti, které se informacemi nahradit nedají.
Víra jako hledání správné odpovědi
Moderní křesťanství se dlouho soustředí hlavně na správnost: Je Bible historicky přesná? Který překlad je nejpřesnější? Co přesně znamená určitý řecký výraz? Jsou to legitimní otázky – potíž nastává ve chvíli, kdy se z nich stane skoro celý obsah víry.
Můžeme totiž přesně vědět, co určitý verš znamenal v prvním století, a přitom se neumět omluvit vlastnímu partnerovi. Znát různé řecké výrazy pro lásku a být nesnesitelní k lidem kolem sebe. V určitém okamžiku se poznání musí setkat se životem – jinak se z pravdy stane jen soubor zajímavostí. Vedle otázky ohledně pravdivosti textu proto stojí ještě jiná: Co se s člověkem stane, když podle něj začne skutečně žít?
Bylo by snadné sklouznout k romantickému obrazu minulosti – dávní mniši, západ slunce, hluboká moudrost, kterou jsme my moderní lidé ztratili. Tak jednoduché to samozřejmě není. Starověký svět trpěl násilím, nerovností, chorobami a pověrami stejně jako ten dnešní. Moderní medicína a dostupnost vzdělání bezesporu představují skutečný pokrok.
Technologický vývoj ale automaticky neznamená, že jsme se stejným tempem naučili zacházet sami se sebou. Máme víc možností komunikace, a přesto známe osamělost. Máme nepřeberné množství zábavy, ale zápasíme s pozorností. Během pár sekund se dostaneme k libovolnému duchovnímu textu, ale sotva vydržíme pár minut bez kontroly telefonu. To není argument proti technologiím – spíš připomínka, že existují lidské problémy, na které rychlejší připojení nestačí.
Co vlastně hledali mystikové
Právě tady začíná být stará mystická tradice zajímavá. Křesťanská mystika nebyla jen zvláštní formou zbožnosti spojenou s kláštery a svícemi – po staletí se v ní opakovala témata ticha, modlitby a vnitřní proměny – od raného mnišství až po Terezii z Ávily nebo Jana od Kříže.
Jejich základní otázka se od velké části moderního náboženského přemýšlení lišila: Nechtěli o Bohu jen shromažďovat informace, chtěli ho zakoušet. Znáte to i z běžného života – můžete přečíst desítky knih o manželství a být mizerným partnerem, znát teorii výchovy a ztrácet trpělivost s vlastními dětmi. S vírou je to podobné. Biblické znalosti samy o sobě člověka nepromění. Mystikové tomuto rozdílu mezi informací a proměnou dobře rozuměli.
Jedním z příkladů je stará praxe lectio divina – modlitebního čtení Písma. Text se při něm nečte proto, abychom z něj co nejrychleji vytěžili poznatek. Člověk čte pomalu, u některých slov se zastavuje, nechává je působit. Je to téměř opak toho, jak dnes běžně přijímáme informace: Přečteme odstavec, zvýrazníme větu, uděláme screenshot, pošleme ji dál a už čteme něco jiného. Kontemplativní tradice navrhuje jiný rytmus – zůstat u textu o něco déle, aby měl čas položit otázku i nám.
Poušť, kterou nosíme v kapse
Podobně silná je zkušenost pouštních otců a matek, kteří od prvních staletí křesťanství odcházeli do egyptské pouště hledat ticho a práci s vlastním nitrem. Dnes kvůli tomu nemusíme nikam utíkat – žijeme ve světě téměř nepřetržitého rozptýlení. Oni se odebírali do pouště, aby unikli hluku. My si hluk nosíme v kapse. Telefon nás vzbudí, zabaví cestou do práce, doprovodí poslední minuty před usnutím – jakmile nastane prázdná chvíle, během pár sekund ji dokážeme zaplnit. Ticho se tím stává téměř nezvyklou zkušeností. A možná právě proto nás staré duchovní praxe přitahují. Nutí nás zůstat chvíli tam, kde nás dnešní svět udržet moc neumí – u sebe samých.
Otázka po duchovní proměně může být nepříjemná i pro samotné křesťanství. Pokud nás víra dlouhodobě dělá arogantnějšími nebo posedlejšími dokazováním, že ostatní nemají pravdu, stojí za to se ptát, co se vlastně stalo. Stačí kliknout na Facebook a místy to vypadá jako názorová aréna mezi zbožnými konzervativci a zkaženými liberály. Ježíš neříkal, že jeho následovníky poznáme podle vyhraných teologických diskusí – za hlavní poznávací znamení považoval lásku. A ta se měří hůř než správnost názoru.
Staré duchovní tradice proto kladou dost praktické otázky. Co se děje s mým egem, když zmlknu? Jak zacházím se svým hněvem? Dokážu být s vlastní nejistotou, aniž bych hned hledal jednoduchou odpověď?
Víra nemusí mít odpověď na všechno
Mystická tradice připomíná i hodnotu tajemství. Moderní člověk hledá odpovědi a je dobře, že je hledá – víra nemusí být chráněná před poctivými otázkami. Není ale jisté, že cílem každého hledání musí být naprostá jistota. Některé otázky zůstanou otevřené, některé pasáže se budou vykládat různě. Přiznat si prosté „nevím“ nemusí znamenat konec víry. Může to být vlastně začátek dospělejšího hledání.
Podobnou zkušenost nenajdeme jen v křesťanství – vlastní mystickou tradici má buddhismus, judaismus, islám i hinduismus. Liší se v představách o Bohu i skutečnosti a nemá smysl tyto rozdíly rozpouštět do tvrzení, že „všechna náboženství vlastně říkají totéž“. Neříkají. Přesto ukazují na společnou lidskou zkušenost: člověk nepotřebuje jen shromažďovat informace, potřebuje i pozornost, úžas a ticho. Podobné okamžiky znají i lidé, kteří se za věřící nepovažují – při pohledu na noční oblohu, v hudbě, v přírodě. Úžas není vlastnictvím žádné denominace.
Návrat ke starým duchovním tradicím neznamená vracet se ke starému světu – středověkou medicínu ani hygienu antiky nikdo nepotřebuje. Z minulosti si ale můžeme přinést návyky, které se dnes praktikují čím dál obtížněji: Být chvíli v tichu a zticha, číst pomalu, věnovat druhému skutečnou pozornost, modlit se bez potřeby něco hned získat.
Technologie nás učí dělat věci rychleji. Staré duchovní tradice se ptají, jestli se některé věci rychle dělat vůbec dají. Můžeme jednou vědět mnohem víc o vzniku Bible, než víme dnes. Ani dokonale zrekonstruovaný text z nás ale automaticky neudělá soucitnější lidi. A právě tady zůstává otázka, kterou nám mystická tradice klade i po staletích – nejen zda je určitá myšlenka pravdivá, ale jakého člověka z nás tato pravda vytváří.