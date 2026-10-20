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Proč se v době umělé inteligence vracíme k mystikům?

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Máme v kapse přístup k téměř neomezenému množství informací. Umělá inteligence nám za pár vteřin shrne dějiny křesťanské teologie, biblický text si můžeme porovnat v desítkách překladů. A přesto roste…
Proč se v době umělé inteligence vracíme k mystikům?

Proč se v době umělé inteligence vracíme k mystikům?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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