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Ptáci si mohou splést fotovoltaická pole s vodní plochou

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Fotovoltaické elektrárny mohou z velké výšky připomínat vodní plochy, což mate migrující ptáky a může je odvádět z jejich přirozených tras. Na tento…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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