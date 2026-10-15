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Když se lidský život změní v číslo. Dokument NAZA o válce, algoritmech a odpovědnosti

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Kolik civilních obětí lze ještě označit za vedlejší škody války a kdy se z vojenské operace stává pohrdání lidským životem? Dokument izraelských režisérů Yuvala Abrahama a Rachel Szor přináší výpovědi…
Když se lidský život změní v číslo. Dokument NAZA o válce, algoritmech a odpovědnosti

Když se lidský život změní v číslo. Dokument NAZA o válce, algoritmech a odpovědnosti

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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