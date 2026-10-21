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Letiště Karlovy Vary může pod armádou sloužit i pro výcvik pilotů

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Letiště Karlovy Vary by mohlo sloužit mimo jiné i pro výcvik vojenských a civilních pilotů. Novinářům to řekl ředitel státní společnosti LOM Praha Jiří Protiva.
Letiště Karlovy Vary může pod armádou sloužit i pro výcvik pilotů

Letiště Karlovy Vary může pod armádou sloužit i pro výcvik pilotů

Zdroj: Letiště Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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