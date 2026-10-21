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Zvenku vypadá jako bunkr, uvnitř je luxus za miliony. Vila miliardáře Bakaly na Šumavě budí emoce už dvacet let

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Přes 2 500 kubíků betonu, 170 tun armatur a skleněné tabule vyráběné v USA. To vše zapuštěné do šumavského svahu tak, aby z dálky nebylo téměř nic vidět.
Bakala a Maláčová

Bakala a Maláčová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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