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Rodinný prodej není právní kouzlo. U předkupního práva záleží na příbuzenství

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U zděděné chaty či domu nerozhoduje jen dědictví. Zákonné předkupní právo má podmínky, šest měsíců trvání a přesně vymezené výjimky.
Rekreační chaty se zahradami podél cesty v lokalitě Na Mandlu.

Rekreační chaty se zahradami podél cesty v lokalitě Na Mandlu.

Zdroj: Petr1888 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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