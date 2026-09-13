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Proč máš někdy chuť přesně na čokoládu. A proč z toho opravdu nemusíš dělat morální selhání

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Je devět večer. Nechceš jablko, jogurt ani „něco malého“. Chceš čokoládu. Konkrétní tabulku, která leží ve skříňce a celý den ses rozhodovala, že ji dnes rozhodně jíst nebudeš. Chuť na určité jídlo není důkaz slabé vůle. A čím víc z něj uděláš zakázané ovoce, tím zajímavější někdy začne být.
Proč máš někdy chuť přesně na čokoládu. A proč z toho opravdu nemusíš dělat morální selhání

Proč máš někdy chuť přesně na čokoládu. A proč z toho opravdu nemusíš dělat morální selhání

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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