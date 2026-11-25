Kvíz z českého jazyka: Poradíte si s 10 otázkami ze základní školy?
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Magnific
Článek byl publikován 25.11.2026 04:47
Neznámý člověk obchází nizozemské schránky a nechává v nich hotovost. Desítka obyvatel už našla 50 eur, ale...
Záchranářka Tricia Mumfordová přijela k muži zavalenému autem a netušila, že jde o jejího syna....
Zkuste si vybavit základní učivo z dějepisu sedmé třídy. Čeká vás deset otázek o českých panovnících,...
Někdy se říká, že být ve správný čas na správném místě může zachránit život. Tato slova přesně vystihují...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →