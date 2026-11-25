Kvíz z vojenského slangu z dob ČSSR: Úkolem je vysvětlit 10 tehdejších výrazů
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vojnaZdroj: Foto: Pixnio
Článek byl publikován 25.11.2026 04:49
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