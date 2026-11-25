Neznámý člověk obchází nizozemské schránky a nechává v nich hotovost. Desítka obyvatel už našla 50 eur, ale nikdo netuší, kdo za záhadnými dary stojí.
Naprosto obyčejný den, běžná kontrola schránky, jestli nedorazila nějaká pošta, a najednou nemalá bankovka, kterou tam nikdo nečekal.
V nizozemském městě se rozběhlo pátrání po tajemném dobrodinci, který rozdává cizím lidem peníze. Jenže čím více se o případu mluví, tím více otázek jen a jen přibývá. Místo dopisu našla v poště 50 eur
Když obyvatelka bytového domu ve Schiedamu poslala svého syna ke schránce, aby vybral poštu, určitě nečekala, že se z obyčejné domácí povinnosti stane začátek malé detektivky, a to dokonce po celém městě.
Chlapec se totiž nevrátil jenom s klasickými reklamními letáky a běžnou korespondencí. V poštovní schránce totiž ležela bankovka v hodnotě 50 eur, což je přibližně 1 200 korun. Žádný dopis k tomu, žádná obálka. Ani třeba jméno člověka, který peníze poslal. Prostě jen bankovka, která tam zůstala jako nevysvětlený vzkaz od někoho neznámého.
Maminka nejprve ani nevěděla, co si má o nálezu myslet. Že by někdo splácel starý dluh? Nebo si spletl schránku? Žádné peníze však nikomu nepůjčila a
na žádnou podobnou situaci si nevzpomínala. Když se jí místní televize Omroep Twee zeptala, kdo by mohl být za nečekaným darem, odpověděla se směsí údivu a humoru: „Můj syn vyprázdnil poštovní schránku a našel tam bankovku. Opravdu nevím, od koho je. Je to opravdu záhada. Možná malí trpaslíci?“
Brzy se ukázalo, že nejde o omyl pošťáka ani o jednorázovou náhodu. Stejný zážitek totiž mělo
přibližně 10 dalších obyvatel bytového domu Flat één na Bachplein ve čtvrti Groenoord. V jejich schránkách se objevily bankovky stejné hodnoty. Někdo tedy musel obejít více bytů a peníze cíleně rozdat.
Miska z domácího výprodeje v přepočtu za 778 Kč se před 5 lety vydražila za 16 milionů Kč. Pochází z doby dynastie Ming Radost z peněz vystřídala sousedská zvědavost
Zpráva se městem rychle rozšířila. Najednou se nabízela otázka, kdo další měl štěstí a proč právě on. Zatímco obdarovaní se snažili přijít na původ nečekaného příspěvku, jejich sousedé si lámali hlavu nad tím,
proč zrovna v jejich schránkách nebylo vůbec nic. Někteří z těch, kteří žádnou bankovku nenašli, se dokonce netajili zklamáním. Záhadná akce tak přinesla nejen radost, ale také trochu závisti. Nikdo totiž neví, podle jakého klíče si neznámý člověk své příjemce vybíral. Rozhodoval konkrétní byt, osobní známost, nebo šlo o náhodný výběr? Fotografie: Freepik
Jedna z obdarovaných žen se nakonec rozhodla obrátit na policii. Nechtěla riskovat, že si ponechá peníze, které by ve skutečnosti mohly patřit někomu jinému. Dle jejího vyjádření jí
policisté doporučili počkat rok, jestli se někdo nepřihlásí. A tak zůstává největší záhadou samotný dárce. Musel vědět, kam peníze doručit, a zřejmě měl důvod, proč je rozdával právě v tomto domě. Zatím se ale nikdo k činu nepřihlásil. Podobná záhada se už jednou odehrála v Rotterdamu
Když se podobný příběh objeví už podruhé, člověka napadne, jestli spolu obě události nesouvisí. V lednu 2024 totiž řešila policie v nedalekém Rotterdamu případ ženy, které
začaly do schránky přicházet obálky s hotovostí. Ani ona netušila, kdo jí peníze posílá. První zásilka obsahovala 250 eur, což už je přes 6 000 korun. Tentokrát však anonymní dárce dle NOS připojil také krátký vzkaz: „Jako poděkování za dobro, které jste mi prokázali. Něco si za to dopřejte nebo to darujte na dobrou věc.“
Žena se rozhodla peníze věnovat na charitu. Ale tím nečekané zásilky neskončily. Následovala totiž další obálka se 600 eury a později dokonce třetí, ve které bylo 1 000 eur. Celkem tak
obdržela 1 850 eur, tedy částku přesahující 45 tisíc korun. Ani v tomto případě se nepodařilo jednoznačně zjistit totožnost odesílatele. Fotografie: Freepik
Oba příběhy mají překvapivě mnoho společného. Peníze se objevují bez předchozí domluvy, jejich příjemci neznají odesílatele a ani policie zatím nedokázala záhadu rozluštit. Přesto mezi nimi existuje důležitý rozdíl. Zatímco rotterdamská žena dostávala opakované zásilky s vysvětlujícím vzkazem,
obyvatelé Schiedamu našli jen bankovky bez jediného slova. Mohlo by jít o někoho, kdo chce anonymně rozdávat radost. Stejně tak ale nelze vyloučit omyl při doručování nebo důvod, který zatím nikdo nezná. Jelikož minimálně u nás žádný dobrodinec nechodí, sepsali jsme na SvětěKreativity.cz tipy, jak co nejlépe peníze ušetřit.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
OmroepTwee, NLTimes, NOS, RTLNieuws
Článek
Neznámý člověk rozdával do poštovních schránek vysoké bankovky: Nejde ani o omyl pošťáka pochází z webu Světkreativity.