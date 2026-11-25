Kvíz na téma dějepis pro 7. třídu základní školy: Zjistěte, zda vám v hlavě zůstaly znalosti
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Svatý VáclavZdroj: Fotografie: Xth-Floor / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 25.11.2026 04:47
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