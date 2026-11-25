Dcera Bruce Willise ukázala citlivý snímek s nemocným otcem. Po čase ho ale z Instagramu odstranila, čímž nechtěně otevřela otázku, kde začíná ochrana soukromí.
Bruce Willis patří k největším hollywoodským hvězdám, dnes však jeho život vypadá úplně jinak než v době, kdy zářil v akčních filmech. Herec trpí frontotemporální demencí, která postupně ovlivňuje jeho schopnosti i každodenní život. Přesto se mu jeho blízcí snaží dopřávat co nejvíce hezkých společných chvil. Na In-Lifestyle nás zaujala nová fotografie, kterou zveřejnila jeho dcera Tallulah. Zachycovala něžný okamžik na verandě, kde seděla vedle svého tatínka a držela ho za ruku. Snímek vyvolal silné emoce, ale také otázky, zda je správné zveřejňovat podobně intimní chvíle člověka, který už možná nedokáže sám rozhodnout, zda chce být předmětem pozornosti veřejnosti.
Herec dnes potřebuje nepřetržitou péči
První informace o zdravotních problémech Bruce Willise zveřejnila jeho rodina v březnu 2022. Tehdy oznámila, že herec trpí afázií, tedy poruchou, která ovlivňuje schopnost komunikovat, a proto ukončuje hereckou kariéru. O necelý rok později přišlo další, mnohem závažnější sdělení. V únoru 2023 rodina upřesnila, že Willis trpí frontotemporální demencí (FTD). Jde o progresivní neurologické onemocnění, které postihuje především čelní a spánkové laloky mozku. Může se projevovat změnami chování, osobnosti, řeči i pohybových schopností. Nemoc postupuje a v současnosti na ni neexistuje léčba, která by ji dokázala zastavit.
Herec se od té doby stáhl z veřejného života a jeho rodina pečlivě zvažuje, jaké informace o jeho stavu sdílí. Podle dřívějších vyjádření manželky Emmy Heming Willis dnes žije v samostatném jednopodlažním domě, kde má nepřetržitou péči odborného týmu. Nešlo o jednoduché rozhodnutí, ale rodina chtěla zajistit, aby měl Bruce odpovídající zázemí a zároveň mohly jejich dvě malé dcery vyrůstat v prostředí přizpůsobeném jejich potřebám. Manželka i dcery přitom opakovaně zdůrazňují, že s ním stále prožívají krásné chvíle. Jeho žena Emma v září 2026 pro Entertainment Weekly uvedla, že Bruce je navzdory diagnóze stále velmi přítomný a že spolu zažívají mnoho okamžiků radosti a vzájemného propojení.
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Fotografie z verandy vyvolala debatu o soukromí nemocného herce
Nový snímek zveřejnila Tallulah Willis v sobotu 21. listopadu. Na fotografii seděla vedle svého otce na verandě, objímala ho a držela ho za ruku. Bruce měl na sobě šedý svetr a světlou košili, zatímco jeho dcera se k němu něžně tiskla. Tallulah později vysvětlila, že spolu sledovali video, na němž zpíval Frankie Valli. Z krásného okamžiku měla takovou radost, že se rozhodla o něj podělit také se svými sledujícími. Jenže následující den fotografii ze svého profilu odstranila a zveřejnila vysvětlení.
„Byla jsem tak nadšená z toho krásného okamžiku, že jsem dopředu nepřemýšlela o tom, že by fotografie mohla být příliš intimní na zveřejnění,“ vysvětlila podle deníku Independent Tallulah. Dodala, že to dokáže uznat a příště se chce zachovat lépe. Zároveň zdůraznila, že svého tatínka miluje, stejně jako celá rodina, a že pro ně zůstává jejich hrdinou. Fotografie však mezitím převzala další zahraniční média a internetem se šířila dál, takže její odstranění z osobního profilu už nemohlo zaručit, že zmizí z veřejného prostoru. Debata se tak rychle přesunula od samotného snímku k otázce, kde končí právo rodiny sdílet vlastní prožitky a začíná ochrana soukromí nemocného člověka.
Fanoušci se přou, zda měl Willis se zveřejněním souhlasit
Bruce Willis má celkem pět dcer. Tři z nich, Rumer, Scout a Tallulah, má z manželství s herečkou Demi Moore, s níž žil v letech 1987 až 2000. Další dvě dcery, Mabel Ray a Evelyn Penn, vychovává se současnou manželkou Emmou Heming Willis, kterou si vzal v roce 2009. Všechny jeho dcery a obě ženy se v průběhu nemoci snaží herce podporovat. Tallulah, které je 32 let, se o společné chvíle s otcem občas podělí na sociálních sítích. Právě proto se její nejnovější příspěvek dotkl tolika lidí. Někteří v něm viděli především lásku mezi otcem a dcerou, jiní se zaměřili na to, zda má člověk s postupující demencí možnost rozhodnout o zveřejnění vlastní fotografie.
V komentářích se objevily velmi rozdílné názory. Jeden ze sledujících napsal: „Tohle je špatně! Nemůže dát souhlas s tím, zda se jeho zhoršující se stav stane veřejnou podívanou. Vždycky byl velmi soukromý člověk.“ Další člověk, který má podobnou zkušenost z vlastní rodiny, přiznal: „Prožíval jsem to se svým tátou. Byla to nejbolestivější zkušenost mého života.“ Na druhé straně zaznívala také slova podpory. Jedna komentující se Tallulah zastala s tím, že problém podle ní není ve fotografii, ale v tom, jak se na ni někteří lidé dívají. „Starší člověk nebo někdo, kdo je nemocný, by neměl být před společností schováván. Nevidím na tom nic ošklivého. Vidím jen krásnou fotografii otce a dcery, kteří se mají rádi,“ napsala.
Jiná sledující zase uvedla, že respektuje rozhodnutí dcery, sama by však svého rodiče v podobném stavu nikdy nefotografovala v pečovatelském zařízení. Vedle kritiky se objevovaly také vzkazy plné lásky, modliteb a přání, aby měl Bruce kolem sebe co nejvíce blízkých. Je vidět, jak citlivá je hranice mezi sdílením rodinné lásky a ochranou důstojnosti člověka, který už nemusí být schopen sám rozhodovat o svém veřejném obrazu.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Nemocného Bruce Willise ukázala dcera v příliš intimním momentu. Poté uznala chybu a fotografii stáhla byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.