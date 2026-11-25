Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří znalosti českých komedií trochu jinak. Napovídat bude povolání hlavního hrdiny – od klasik po novinky.
Česká komedie má už dlouho jednu výraznou vlastnost. Od hollywoodských podívaných nebo naleštěných francouzských frašek ji odlišuje hlavně to, koho si vybírá za hrdiny. Nejsou to lidé z obálek časopisů, rentiéři ani majitelé vil s bazénem. Častěji knihkupci, řidiči, úředníci, učitelé nebo doktoři. Zkrátka lidé, kteří chodí do práce, řeší peníze, rodinu, sousedy a občas i vlastní slabost. Z toho české komedie často čerpají humor, který kupodivu vydrží déle než leckterý dobový vtip. Na In-Lifestyle jsme dali dohromady kvíz, kde se budeme ptát právě na povolání hlavních postav komedií.
Česká komedie a její obyčejní hrdinové
Typický příklad je Dalibor Vrána z filmu Vrchní, prchni!. Muž s velkou rodinou, nijak oslnivým příjmem a plánem, který je současně pitomý, drzý i skoro pochopitelný: chodit po restauracích, tvářit se jako vrchní a inkasovat od hostů peníze. Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svěrákem z této jednoduché situace vystavěli celý film, aniž by museli utíkat do přehnané karikatury. Podobně funguje František Koudelka v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje!. Život si nechá řídit kondiciogramem, jenže mezi papírem a realitou bývá v české komedii obvykle dost široká mezera. Tyhle postavy fungují i po letech hlavně proto, že v nich divák pozná někoho z práce, z domu, z hospody. A někdy možná i sebe.
Nezůstalo to ale jen u filmů ze sedmdesátých a osmdesátých let. Česká komedie se k podobnému typu hrdinů pořád vrací. Bobule z roku 2008 zavedly na moravské vinice dva menší podvodníky, kteří se tam chtějí hlavně schovat, ale narazí na prostředí, kde se rychlý trik nedá používat donekonečna. Vinař Michalica v podání Václava Postráneckého se pak zařadil mezi postavy, které si diváci s letní českou komedií vybaví skoro hned. Povolání, místo, každodenní rutina, pár zlozvyků a trapasů – z podobných surovin český filmový humor vaří často a celkem rád.
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Proč povolání hrdiny tolik napoví
Kdo české komedie sleduje pravidelněji, nejspíš si všiml jedné věci: profese hlavní postavy většinou není jen nenápadná poznámka ve scénáři. Řidič, účetní, lékař nebo učitel si do příběhu přinášejí vlastní svět, jazyk, drobné rituály i typické konflikty. Někdy stačí říct povolání a člověku okamžitě naskočí scéna, hláška, kostým nebo herec, kterého už si s danou rolí prostě nejde odmyslet.
Jenže tak jednoduché to nebývá vždycky. Některá postava svou práci jen předstírá, jiná ji má spíš jako pozadí, zatímco skutečný průšvih se odehrává úplně jinde. V tom je malý háček. Připravili jsme deset otázek zaměřených na starší i novější české komedie. Ukáže se v nich, jestli máte filmy opravdu nakoukané, nebo vám v paměti zůstalo hlavně pár slavných vět a známých tváří. Dáte to bez chyby?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Postavy.cz, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Test znalostí pro fanoušky české komedie: Úkolem je uhodnout 10 filmů podle profese hlavního hrdiny byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.