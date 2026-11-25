Listopadové odpoledne, rýč zabořený vedle trsu zubatých listů a v ruce kůlový kořen dlouhý jako tužka. Z takového úlovku vznikne za pár dní nápoj, který barvou i hořkostí připomíná kávu. Bylinkářka Linda Mahelová v receptu popisuje rychlou cestu: omytý, nadrobno nakrájený a usušený kořen se rozprostře na plech, peče se zhruba 15 minut při 180 °C a průběžně se promíchává. Jakmile kousky zhnědnou do tmavého odstínu a zavoní po karamelu, vytáhnete je, necháte vychladnout a umelete. Výsledný prášek se povaří nebo vylouhuje jako turecká káva. Celé kouzlo přitom stojí na tom, co se děje před zapnutím trouby a jak poctivě se k hotovému šálku přistupuje.
Proč kopat pampeliškové kořeny právě v listopadu
Na jaře pampeliška žene sílu do listů a květů, na podzim ji stahuje zpátky pod zem. Hodnotící zpráva Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) uvádí, že obsah inulinu v kořeni podle literatury kolísá zhruba od 2 % na jaře až po 40 % na podzim. Pořad České televize Kouzelné bylinky proto doporučuje vyrýpnout kořeny buď časně zjara, nebo v říjnu, a pokud nemrzne, ještě v listopadu. Koncem listopadu 2026 tedy o úspěchu rozhoduje počasí. Dokud půda nezamrzla, sezóna trvá.
Hledáte pampelišku lékařskou, botanicky
Taraxacum officinale. Spolehlivě ji prozradí přízemní růžice hladkých listů s laloky stočenými zpět ke středu, dutý bezlistý stvol, který se nevětví, a mléčná šťáva vytékající z poraněného místa. Laika ovšem snadno zmate kočičí ouško, mléč, locika nebo čekanka. Do kuchyně patří jen rostlina, kterou bezpečně poznáte.
Stejně důležitá je lokalita.
Publikace Ministerstva zemědělství o sběru léčivých rostlin varuje před místy u silnic a továren. Bylinkářský web Cesta bylin přidává železnice, prašné cesty, skládky, chráněná území a orientační odstup nejméně 200 metrů od výpadovek. Ideální je vlastní zahrada, nepostřikovaný sad nebo louka, kde znáte historii údržby a vlastník o vás ví. Trávník ošetřený herbicidem ani okraj cesty, kudy chodí psi, do hrnku nepatří. Pražení kořene pampelišky krok za krokem
Kořen jde ze země ztuha, takže se vyplatí vyrývač nebo úzký rýč. Doma ho vydrhněte kartáčkem, dokud z něj nepřestane téct hnědá voda, a nakrájejte na kousky o velikosti půl až jednoho centimetru. Potom přijde fáze, kterou rychlé recepty zmiňují jen letmo: sušení. Kořen má být tak vyschlý, že se při ohnutí láme. Teprve takový materiál se v troubě během čtvrthodiny praží rovnoměrně a nedusí se ve vlastní vlhkosti.
Na plech ho rozložte v tenké vrstvě. Průvodce na webu Genkia doporučuje nanejvýš pět milimetrů. Teplota kolem 180 °C je rozumné výchozí nastavení, hlídat ale musíte hlavně barvu, ne minutník. Prodejce Bylík u řezaného kořene uvádí rozpětí 150 až 180 °C a 20 až 40 minut, Prima Living počítá se zhruba půlhodinou při 180 až 200 °C. Větší nebo vlhčí kousky zkrátka potřebují víc času.
Fáze Orientační doba Vyrýpnutí a mytí desítky minut podle množství Krájení 10 až 20 minut Sušení do lámavosti hodiny až dny Pražení v troubě 15 minut (jemně krájený suchý kořen) až 40 minut Chladnutí a mletí několik minut Povaření nebo louhování 5 až 10 minut
Hotové kousky mají tmavě hnědou barvu a křupou. Černé vyhoďte, protože do nápoje vnesou spálenou pachuť. Jestli vám po vychladnutí připadají světlé nebo chuťově ploché, dopražte je krátce ještě jednou. Jemný prášek ale do trouby nedávejte. Bylík výslovně upozorňuje, že se během chvilky připálí, proto se nejdřív praží a mele až potom.
Kdo nechce kvůli hrsti kořínků zapínat troubu, vystačí si se suchou pánví, nejlépe širokou, případně s wokem. Plamen nastavte na nízký až střední stupeň, kousky neustále prohazujte a čekejte na karamelovou vůni. Na pánvi jde všechno rychleji a nevyzpytatelněji, takže od sporáku neodcházejte.
Jak chutná káva z pampelišky ve srovnání s cikorkou i espressem
Popisy se shodují: zemitá, nahořklá, pražená, místy oříšková. Český prodejce HERBI ji charakterizuje oříškovým středem a hořkým doběhem. Anglický bylinkářský průvodce The Public Herbarium mluví o chuti, která kávu „lehce připomíná“. Kyselost arabiky ani kofeinový kopanec nečekejte. Pampeliška zastoupí hlavně barvu, teplý ranní rituál a pražený dojem.
Proti cikorce vychází pampeliška ostřejší. Čekanka je podle prodejců sladší a karamelovější a odborná literatura ji vede jako nejrozšířenější kořenovou kávovinu vůbec. Melta, obilná směs známá z českých kuchyní, působí jemněji. Proto dává smysl obě kořenové suroviny smíchat: čekanka dodá kulaté tělo, pampeliška hořký charakter. Někdo přidává i lopuch kvůli kořennějšímu bylinnému tónu, ten však berte jako chuťový experiment.
Míchat se dá i s opravdovou kávou. Americká obchodní komise USITC už v roce 1969 popisovala kávové náhražky jako běžné „nastavovadlo“ kávy. Poměr půl na půl podle nás sníží kofein v hrnku zhruba o polovinu a část kávové vůně zachová. Hořkost zjemní mléko nebo rostlinný nápoj, k dochucení se hodí med či javorový sirup. Mahelová doporučuje skořici, vanilku a kardamom, my bychom přidali špetku kakaa. Pražený profil k němu sedí.
Právně jde o kávovinu.
Vyhláška č. 187/2023 Sb. ji odlišuje od kávy a předepisuje jí hnědou až tmavě hnědou barvu s kávovinovou, částečně karamelovou vůní. Hotovou pampeliškovou kávovinu prodávají HERBI, Bylík i Přírodní lékárna s prodejnou v Brně. Bylík uváděl za 100 gramů 388 Kč, Přírodní lékárna 425 Kč a podle ní balení vystačí na 65 až 70 šálků při dávce půl lžičky na čtvrt litru. Doma se ale obvykle sype vrchovatá lžíce. Pokud váží pět až osm gramů, vyjde ze 100 gramů zhruba 12 až 20 silných šálků. Kolik prášku dá vaše vlastní várka, záleží na velikosti kořenů a na tom, kolik vody při sušení ztratí. Co z léčivé pověsti kořene vydrží pražení
Monografie EMA ke kořeni pampelišky řadí sušený kořen mezi tradiční rostlinné léčivé přípravky. Uznání se opírá o dlouhodobé užívání, ne o klinické studie, a týká se mírných trávicích potíží, pocitu plnosti, nadýmání, dočasného nechutenství a podpory močení při drobných obtížích. Americký institut NCCIH k tomu střízlivě dodává, že o vlivu pampelišky na lidské zdraví víme málo a přesvědčivé důkazy pro léčbu chybějí.
Evropská data navíc mluví o sušeném drceném kořeni připraveném jako odvar, konkrétně o 1 až 5 gramech ve 150 ml vody dvakrát až třikrát denně. Pražení při 150 až 200 °C kořen chemicky přestaví. Přímou analýzu pražené pampelišky dohledané zdroje nenabízejí, napovídá ale příbuzná čekanka. Metabolomická studie zaznamenala, že inulin a sacharóza se při pražení výrazně rozpadají a vznikají nové látky. Hořká chuť a pražené aroma v šálku zůstanou, kolik původního inulinu přežije, zatím nikdo nezměřil.
Opatrnost se vyplatí u několika skupin lidí. EMA nedoporučuje kořen při alergii na hvězdnicovité rostliny, při potížích se žlučovými cestami, žlučových kamenech a onemocnění jater. Kvůli nedostatku dat se její doporučení netýkají dětí do 12 let a nepočítají ani s těhotnými a kojícími ženami. NCCIH zmiňuje možné interakce s léky na cukrovku, na ředění krve a na odvodnění. Kanadské úřady u vyšších dávek přidávají potíže s ledvinami, srdcem a tlakem. Egyptská bylinná monografie uvádí i aktivní žaludeční vřed, takže při vředové chorobě je rozumné poradit se s lékařem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková