Srnec z estonského ostrova Saaremaa vypadá jako z pohádky, jeho vzhled má ale přírodní vysvětlení. Podobné případy se u zvířat s parožím objevují jen velmi vzácně.
Vypadá trochu jako z pohádky, ve skutečnosti ale jde o vzácnou přírodní zvláštnost. Kamera na estonském ostrově Saaremaa zachytila samce srnce obecného, který má mezi ušima pouze jeden parůžek. Ochránci přírody si proto z neobvyklého zvířete okamžitě udělali legraci a označili ho za jednorožce. Za jeho vzhledem však nestojí žádná záhada ani pohádková proměna. Podobně neobvyklý růst paroží se u srnců může čas od času objevit a většinou souvisí s poraněním místa, odkud parohy vyrůstají.
V estonském lese se objevil „jednorožec“
Ochránci přírody původně na Saaremě sledovali norka evropského, jejich pozornost ale nakonec upoutal tento netradiční srnec. „Jednorožec nalezen na Saaremě! Splnily se sny všech malých holčiček,“ napsali k pořízenému videu. Zvíře přitom patří k běžnému druhu srnce obecného (Capreolus capreolus), jen jeho paroží se tentokrát vyvinulo poněkud jinak. Německý odborník Julian Heiermann pro Bild vysvětlil, že se podobné případy občas objevují. Pokud je totiž poraněná nebo jinak zdeformovaná oblast takzvaných pedikulů, tedy míst na lebce, ze kterých paroží pravidelně dorůstá, může se vyvinout pouze jeden parůžek.
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Pro samotného srnce nemusí být taková odchylka zásadním problémem. Paroží je pro něj důležité především v období soubojů o samice, kdy samci poměřují síly s konkurenty. Jednorohý samec proto může mít proti zdravému soupeři určitou nevýhodu. „V soubojích s jinými jeleny, kteří mají dva parohy, by mohl být rozhodně v nevýhodě,“ uvedl Heiermann. Zajímavé je, že podobná zvláštnost není úplně bezprecedentní. V roce 2008 se jednorohý srnec objevil například v přírodním parku v italském Toskánsku. Odborník na divokou zvěř Derk Ehlert tehdy takový případ označil za „extrémně vzácný, ale opakovaně pozorovaný přírodní jev“.
Jednorohý srnec tak sice může na první pohled vypadat jako tvor z legend, příroda si ale podobné kuriozity dokáže vytvořit sama. Podobné deformace se navíc nemusí týkat pouze srnců. Občas se objeví také u jelenů a dalších zvířat, kterým rostou parohy nebo rohy. Paroží je přitom samo o sobě pozoruhodná část zvířecího těla. U srnců každý rok znovu dorůstá a následně se shazuje, takže jeho podoba se může v jednotlivých obdobích života výrazně měnit. Estonský „jednorožec“ tak není nový živočišný druh, ale spíš působivá ukázka toho, jak rozmanitá může být příroda i u zvířete, které považujeme za naprosto obyčejné. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o kvízu na téma táboření.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Bild, Wikipedie, Facebook Foundation Lutreola
Článek Kamery v lese zachytily srnce, který připomínal spíše jednorožce: „Splnily se sny malých holčiček“ pochází z webu Světkreativity.