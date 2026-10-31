Moderní auta mají nebezpečné slabiny. Hackeři mohou ovládnout vaše brzdy

Když se auto připojí ke světu, svět se může připojit k autu
Tým z Göteborské univerzity ve spolupráci s technickou univerzitou Chalmers sáhl po americké vládní databázi známých softwarových chyb. Prošel záznamy z let 2022 až 2024 a vybral ty, které se týkají aut připojených k internetu. Výsledkem je 413 nahlášených slabin.
Autoři studie upozorňují, že by útočník v krajním případě mohl narušit funkce, které řídí chování vozu. Podle vedoucí výzkumu Dr. Srijity Basu odborníci na kybernetickou bezpečnost dobře vědí, že je takový scénář „technicky možný“.
Vysvětluje také, proč je to vážné. „Moderní auta obsahují několik vzájemně propojených počítačových systémů. Některé spravují zábavu a komunikaci, jiné odpovídají za bezpečnostně kritické funkce, jako je brzdění, řízení a zrychlování,“ popisuje Srijita Basu.
A pokračuje: „Pokud útočník zneužije zranitelnost v jednom systému a dostane se odtud do jiného, následky by mohly být vážné.“
Praktický příklad už existuje. V roce 2015 výzkumníci Charlie Miller a Chris Valasek přes multimediální systém Uconnect převzali dálkově kontrolu nad řízením a brzdami Jeepu Cherokee. Koncern Fiat Chrysler tehdy svolal 1,4 milionu vozidel.
Nová studie žádné ovládnutí brzd či jízdních funkcí nepředvedla. Neznamená to však, že je vyloučené.
Slabé místo už není pod kapotou
Nejzajímavější je, kde se chyby skrývají. Největší podíl, 36,2 %, připadl na externí aplikace. Následoval software zabudovaný přímo ve vozidle (například GPS nebo systémy bezklíčového odemykání) s podílem 23,5 %.
Vědci prověřili také takzvané knihovny, tedy hotové stavební kameny, které programátoři využívají, aby je nemuseli psát od nuly. Pěti skenovacími nástroji prohledali 20 open-source projektů používaných v automobilovém softwaru a objevili 827 zranitelných knihoven.
Srovnání se starší studií za roky 2010 až 2019 ukázalo posun. Dříve se problémy koncentrovaly v počítačích fyzicky ve voze, dnes se riziko přesunulo do okolního digitálního ekosystému. „To znamená, že ochrana moderního auta už není jen o zabezpečení počítačů fyzicky v něm nainstalovaných,“ dodává Basu.
Podíl chyb označených jako kritické navíc stoupl z 5 % v roce 2019 na 16 % v roce 2023. Autory překvapilo, kolik z nich patří mezi klasické webové útoky. Jedním je SQL injection, který umožňuje manipulovat s napojením aplikace na databázi a získat data, k nimž by útočník přístup mít neměl. U řidičů by to mohly být údaje o voze, záznamy jízd či jiné citlivé informace.
Basu to komentuje slovy: „Obzvlášť znepokojivé je, že jde o dobře známé problémy webové bezpečnosti, a přesto se nyní staly součástí prostředí automobilové kyberbezpečnosti. Zjistili jsme také zranitelnosti spojené se zvyšováním oprávnění a poškozením paměti, které mohou být zvlášť znepokojivé v systémech s přístupem k citlivým funkcím vozidla.“ Mezi banální chyby podle odbornice patří i tovární hesla u propojených systémů a aplikací, která majitelé po instalaci nezmění.
Co s tím může udělat řidič a co výrobce
Vědci radí několik jednoduchých kroků:
- Instalovat aktualizace softwaru hned po vydání výrobcem.
- Používat silná hesla k účtům propojeným s autem.
- Být opatrný u mobilních aplikací napojených na vůz.
- Zkontrolovat nastavení soukromí a hlídat, jaké osobní a polohové údaje se sdílejí.
Hlavní odpovědnost ale podle Basu leží jinde. „Od řidičů nelze rozumně očekávat, že odhalí skryté zranitelnosti ve složitém automobilovém softwaru,“ zdůrazňuje s tím, že výrobci by měli kyberbezpečnost zabudovat do vozidel už v raných fázích návrhu
Až si tedy příště půjdete koupit nové auto, kromě výbavy a spotřeby se zajímejte také o zabezpečení jeho softwaru. Aby se vám nestalo, že vám nějaký šílený hacker na dálku zablokuje brzdy.
Zdroje článku: gu.se, bbc.com, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý