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Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší

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Dennívýzva
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Prohlížíte si fotky z podzimní rodinné oslavy a na jedné z nich se sama sobě vůbec nelíbíte. Působíte unaveně, přísně a o pár let starší, než se cítíte. Přitom jste se ten den dobře vyspala a měla skvělou náladu. Viník přitom často visí ve skříni.
Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší

Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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