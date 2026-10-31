Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší

Prohlížíte si fotky z podzimní rodinné oslavy a na jedné z nich se sama sobě vůbec nelíbíte. Působíte unaveně, přísně a o pár let starší, než se cítíte. Přitom jste se ten den dobře vyspala a měla skvělou náladu. Viník přitom často visí ve skříni.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Nikdo samozřejmě nepočítal, jestli jde přesně o třicet let. Je to ale zvyk, který si mnoho žen nese od mládí a s příchodem chladných dnů se k němu každý rok vrací.
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Tmavá látka těsně u obličeje funguje jako stínítko. Pleti ubírá světlo, takže kruhy pod očima i jemné vrásky kolem úst najednou vystoupí výrazněji. Tvář pak získá tvrdší a unavenější výraz, i když se jinak cítíte plná sil.
Na podzim se to projeví nejvíc. Oblečení se vrství a když se u krku sejde víc tmavých kusů najednou, obličej mezi nimi zanikne.
Foto: Magnific.com Proč po tmavé ruka sahá sama
Ve skříních žen nad 60 let obvykle převažuje černá, šedá, hnědá a tmavě modrá. Důvod je pochopitelný. Tyhle odstíny působí elegantně a prakticky, v žádné společnosti s nimi nešlápnete vedle a černá navíc opticky zeštíhluje.
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Pocit jistoty je silný, a tak se k tmavým barvám vracíme sezonu co sezonu, aniž bychom se zamyslely, jestli nám pořád sluší.
Černé kusy nemusíte vyhazovat
Dobrá zpráva je, že celý šatník měnit nemusíte. Rozhoduje hlavně to, co máte nejblíž k obličeji. Černé kalhoty, sukně nebo oblíbený kabát můžete nosit dál.
Stačí mezi tmavou látku a tvář vložit něco světlejšího nebo barevného. Poslouží šátek v teplé meruňkové barvě, světlá vlněná šála, výraznější korále nebo halenka ve smetanovém odstínu pod tmavým svetrem.
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Chystáte se letos na nový svetr nebo kabát? Stylisté radí zkusit místo černé tmavě modrou, antracitovou šedou, velbloudí hnědou nebo krémovou bílou.
Tyhle barvy mají stejnou eleganci jako černá, ale obličej s nimi vypadá svěžeji. K tmavě modrému kabátu se navíc hodí skoro všechno, co už doma máte.
Na podzim se nebojte sytých barev
Podzimní šatník nemusí být jen šedohnědý. Když se oblečení skládá výhradně z tmavých a tlumených odstínů, celek působí těžce. Tváři naopak prospějí syté a hluboké tóny, třeba lahvově zelená, švestková, petrolejová nebo vínová.
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Pokud si na barvu netroufáte, začněte drobností. Barevné rukavice, baret nebo šála dokážou jinak tmavý outfit hezky oživit. Vyzkoušejte to při příští procházce a porovnejte, jak vám to bude slušet na fotkách.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/, https://sixtyandme.com/color-mistakes-tips-tricks/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/pohodlna-moda-zeny-60/, https://blog.petitedressing.com/10-fall-outfit-mistakes-that-quietly-age-women-over-60/, https://blog.petitedressing.com/7-color-mistakes-that-age-women-over-60-instantly-and-7-that-uplift-their-outfit/, https://uk.news.yahoo.com/women-aged-over-50-warned-092008632.html