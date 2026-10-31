Nejhorší zelenina ze supermarketu. Češi ji kupují pořád dokola a neví, čím je postříkaná

V české kuchyni patří k zelenině, která se na talíři objevuje pořád dokola, a v obchodech ji koupíte čerstvou i mraženou. Laboratoře v Americe i v Evropě ji přitom opakovaně řadí mezi nejproblematičtější plodiny, pokud jde o zbytky postřiků. Některé z nich navíc na listech vydrží i důkladné umytí.
Na vrcholu žebříčku je špenát
Americká nezisková organizace Environmental Working Group (EWG) každý rok sestavuje takzvanou Špinavou dvanáctku. Jde o přehled ovoce a zeleniny, na kterých zůstává nejvíc reziduí pesticidů, a vychází z rozborů amerického ministerstva zemědělství. Pro rok 2026 skončil špenát znovu na prvním místě. Podle organizace na něm hmotnostně ulpělo víc zbytků postřiků než na kterékoli jiné plodině. U špenátu ale žebříček vychází ze starších dat, protože americké ministerstvo ho naposledy podrobně testovalo v roce 2016. Ze zeleniny se do dvanáctky dostala ještě listová kapusta a brambory.
Do rozboru přitom zelenina nejde neumytá. Laboratoř ji nejdřív opláchne, a kde je to potřeba, i oloupe, stejně jako by to udělal člověk doma. Zbytky postřiků, které se do žebříčku propsaly, tak na plodinách zůstaly i po umytí.
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Jak je na tom špenát u nás? Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2025 vyšetřila 23 vzorků. Sedm pocházelo z českých polí, čtrnáct z jiných zemí Evropské unie a u dvou původ uveden nebyl. Rezidua pesticidů obsahovalo 21 vzorků, zákonný limit však nepřekročil žádný.
Inspektoři zvlášť sledovali sloučeniny mědi, které zahrádkáři znají jako tradiční ochranu proti plísním. Měď našli ve všech 17 testovaných vzorcích špenátu, opět bez překročení limitu. Rostliny ji ovšem obsahují i přirozeně, takže samotný nález ještě neprozrazuje postřik.
Evropská pole se taky nevyhnou chybám
Přísnější evropské normy špenát z problémů úplně nevyvazují. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) každý rok vyhodnocuje kontroly, které členské státy provádějí u nejčastěji jedených potravin. Ve zprávě za rok 2022 vyšel špenát jako komodita s nejvyšším podílem vzorků nad zákonným limitem. Nadlimitní nález mělo 3,4 procenta vzorků. Při předchozí kontrole v roce 2019 to bylo 6,7 procenta, takže se situace zlepšuje. Úřad i tak doporučil špenát dál bedlivě sledovat.
Přečtěte si také: Míchání krému Nivea s kukuřičným škrobem je trend: proč se doporučuje a k čemu vám poslouží Ve zprávě EFSA za rok 2022 měl špenát nejvyšší podíl vzorků s nadlimitními zbytky pesticidů, proti roku 2019 se ale situace zlepšila. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U nadlimitních nálezů obecně úřad jako typické příčiny uvádí:
nedodržení předepsané dávky, nedodržení lhůty před sklizní, použití látek, které v Evropské unii schválené nejsou.
Celkové riziko pro spotřebitele z reziduí v potravinách přitom EFSA ve svých zprávách hodnotí jako nízké.
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Evropští pěstitelé nesmějí permethrin na plodiny určené k jídlu používat od roku 2000. Tenhle insekticid ochromuje nervovou soustavu hmyzu a rodiče ho můžou znát z přípravků proti vším. Při posledním velkém rozboru amerického ministerstva z roku 2016 ho laboratoř našla na třech čtvrtinách špenátu z konvenčního pěstování.
K tomu laboratoř na americkém špenátu zachytila i několik fungicidů, kterými pěstitelé bojují s plísněmi.
Výsledky jednotlivých kontrol přehledně shrnuje tabulka:
Trh Kdo a kdy kontroloval Co rozbory ukázaly Česko Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2025 rezidua pesticidů ve 21 z 23 vzorků, žádný nad zákonným limitem; měď ve všech 17 testovaných vzorcích, bez překročení limitu Evropská unie EFSA, zpráva za rok 2022 nejvyšší podíl vzorků nad zákonným limitem ze sledovaných komodit; nadlimitní nález u 3,4 procenta vzorků (v roce 2019 u 6,7 procenta) USA americké ministerstvo zemědělství, poslední rozbory špenátu z roku 2016 stopy permethrinu na třech čtvrtinách konvenčně pěstovaných vzorků; několik fungicidů Jak špenát jíst a nebát se Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší podzimní sukně na rok 2026. Uberou kila v pase a opticky prodlouží nohy
Organizace, která žebříček sestavuje, sama zdůrazňuje, že kvůli reziduím nemá smysl zeleninu z jídelníčku vyřazovat. Kdo chce chemickou zátěž snížit, může u nejvíc zatížených druhů sáhnout po zelenině v biokvalitě. Podle české inspekce je rozdíl znát. Ze 24 vzorků biozeleniny zůstalo bez nálezu 18 a nadlimitní nebyl ani jeden.
Úplně čistý ale nemusí být ani biošpenát. Inspektoři v něm zachytili měď a insekticid spinosad, všechny vzorky biopotravin ale vyhodnotili jako vyhovující. Opláchnutí pod tekoucí vodou se tak vyplatí u každého špenátu, přestože všechny zbytky postřiků neodstraní.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/soubor/zprava-monitoring-cl-2025-szpi.aspx, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11036314/, https://www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php, https://www.blesk.cz/clanek/844075, https://www.futura-sciences.com/en/spinach-tops-the-list-of-the-most-pesticide-contaminated-vegetables_28968/, https://www.thehealthy.com/news/environmental-working-group-dirty-dozen-report-2026/, https://www.ewg.org/foodnews/spinach.php