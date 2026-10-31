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Hladomorna na hradě Warwick byla tak úzká, že vězeň mohl jen ležet na břiše. Tvar lahve měl fyzikální důvod, ne jen krutý záměr

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Do warwické kobky se nevcházelo dveřmi. Vězeň mizel otvorem shora a podle průvodcovské tradice měl dole jen tolik místa, aby si lehl.
Hladomorna na hradě Warwick byla tak úzká, že vězeň mohl jen ležet na břiše. Tvar lahve měl fyzikální důvod, ne jen krutý záměr

Hladomorna na hradě Warwick byla tak úzká, že vězeň mohl jen ležet na břiše. Tvar lahve měl fyzikální důvod, ne jen krutý záměr

Zdroj: Peter K Burian / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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