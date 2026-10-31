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Staré vánoční ozdoby nevyhazujte. Jediný kus se v aukci prodal za 641 korun

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Staré skleněné ozdoby bych při předvánočním úklidu nevyhazovala bez důkladného prohlédnutí. Mezi koulemi s oprýskanou barvou, figurkami a perličkovými hvězdami může být zajímavý doklad českého sklářského řemesla. A někdy i předmět, o který se budou zajímat sběratelé.
Máte doma staré vánoční ozdoby po babičce? Některé se prodávají za stovky korun

Máte doma staré vánoční ozdoby po babičce? Některé se prodávají za stovky korun

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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