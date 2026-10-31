Staré vánoční ozdoby nevyhazujte. Jediný kus se v aukci prodal za 641 korun

Staré skleněné ozdoby bych při předvánočním úklidu nevyhazovala bez důkladného prohlédnutí. Mezi koulemi s oprýskanou barvou, figurkami a perličkovými hvězdami může být zajímavý doklad českého sklářského řemesla. A někdy i předmět, o který se budou zajímat sběratelé.
Skleněný ptáček, protáhlá oliva nebo koule s malovanou zimní krajinou. Na starých ozdobách mě baví, kolik různých podob dokázal mít předmět určený jen na několik málo dní v roce. Když se dochová i krabička a zpráva o tom, odkud ozdoby pocházejí, je to dobrý začátek dalšího pátrání.
Česká tradice skrývá zajímavý příběh
Historie skleněných vánočních ozdob nás mimo jiné zavede do německého Duryňska. Historik skla Petr Nový v textu pro Jablonecký měsíčník popisuje městečko Lauscha jako
významné výrobní centrum, které se prosadilo v poslední třetině 19. století. Křehké ozdoby ukládejte tak, aby se navzájem neodíraly a nemačkaly. Ochrání je jednotlivé přihrádky nebo šetrné zabalení do hedvábného papíru. Foto: Magnific
Československá výroba foukaných ozdob se výrazně rozvíjela ve třicátých letech 20. století. Jak Petr Nový připomíná:
„Zatímco v roce 1931 se ještě do ČSR vánoční ozdoby dovážely, roku 1933 již odtud směřovaly do zahraničí.“
Drobná věc z domácnosti tak může připomenout docela
velký průmyslový a obchodní příběh. Při určování konkrétního kusu ovšem samotná znalost historie nestačí.
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V jedné krabici mohou být duté foukané koule, tvarované figurky i ozdoby sestavené
z drobných skleněných perliček. Liší se způsobem výroby, a proto bych je při hledání srovnatelných předmětů neposuzovala všechny stejně.
Zvláštní kapitolu tvoří perličkové ozdoby
spojované s Poniklou. Jednotlivé foukané perle se po dalších úpravách navlékají a sestavují do výsledných tvarů. Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek byla v roce 2020 zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Zápis se vztahuje k řemeslné tradici; sám o sobě nepotvrzuje stáří ani cenu konkrétní hvězdičky z domácí krabice.
Stejně opatrně bych přistupovala
ke slovu retro. Současná Slezská tvorba má přímo kategorii retro ozdob, ve které nabízí například koule, rakety a rampouchy. Podobnost s ozdobou z dětství tedy ještě neznamená, že jde o desítky let starý výrobek. Dochovaný obal může pomoci při pátrání po původu ozdob. Před prodejem proto vyfoťte také krabici a všechny čitelné štítky. Foto: Aukro.cz
Za sebe bych se proto vyhnula určování přesného roku jen podle barvy nebo kovového závěsu. Hledala bych podobný tvar a
dekor v dobových materiálech, muzejních sbírkách či odborně popsaných katalozích. Rodinné informace a původní obal bych si poznamenala také, bez automatického předpokladu, že všechno v krabici pochází ze stejné doby. V aukcích se objevují celé krabice i jednotlivé kusy
Při hledání cen mě zaujaly dva čerstvé
prodeje z letošního října. Deset ozdob nabízených jako výrobky Irisa Vsetín v původní krabici se 27. října vydražily za 295 korun. Jednotlivá skleněná ozdoba z jiné nabídky dosáhla o dva dny později částky 641 korun.
Pro srovnání přidávám ještě lednovou aukci souboru starých skleněných ozdob:
Nabízený předmět Ukončení aukce Dosažená cena Počet přihazujících Soubor nabízený jako staré skleněné retro vánoční ozdoby 18. 1. 2026 340 Kč za soubor 9 Deset skleněných ozdob nabízených jako Irisa Vsetín v původní krabici 27. 10. 2026 295 Kč za soubor 1 Samostatná skleněná ozdoba 29. 10. 2026 641 Kč 8 Konkrétní výsledky ukončených aukcí z roku 2026.
Z takového srovnání bych hned nevyvozovala, že samostatná ozdoba má vždy vyšší cenu než celá krabice. Ukazuje ale, proč se nevyplatí odhadovat hodnotu jen podle počtu kusů.
Před prodejem si všímejte detailů
U ozdob mi připadá důležité neomezit prohlídku jen na malbu z přední strany. Jemné poškození může být i nahoře,
v okolí kovové záponky. Tu bych kvůli kontrole násilím nesundávala.
Při dokumentování nálezu bych si připravila: celkové fotografie ze všech stran, ideálně na klidném pozadí detail skleněného krčku a závěsu, bez zbytečného rozebírání snímky malby, posypu a poškození, včetně prasklin a chybějících částí rozměry a počet kusů, aby bylo jasné, co přesně nabízím fotografie původního obalu a štítků, pokud se dochovaly dostupné informace o původu, například kdy se ozdoby přibližně dostaly do rodiny
Při manipulaci má smysl
držet ozdobu opatrně za tělo. Také prodejce a výrobce dekorací Vánoční lucerničky ve svých pokynech doporučuje netahat za kovovou záponku ani očko.
U neobvyklého nebo obtížně určitelného kusu bych fotografie nejprve poslala
odborníkovi na historické sklo či do aukční síně, která se podobnými předměty zabývá. Začínat prodej od koruny jen s nadějí, že si sběratelé cenu sami vyženou nahoru, mi u neoceněného nálezu nedává velký smysl. Ozdoby před focením nečistěte
Právě při přípravě na prodej může člověka napadnout, že by starému sklu prospěl hadřík s vodou. U ručně zdobených ozdob bych se do toho ale nepouštěla.
Sběratelskou hodnotu ozdob pomáhá určit jejich původ, provedení a stav. Při hledání ceny se vyplatí porovnávat výsledky aukcí podobných kusů. Foto: Magnific
Doporučuji odstraňovat prach jemnou suchou utěrkou nebo měkkým štětečkem a
nepoužívat vodu, čisticí prostředky ani hrubé materiály. Mohly by poškodit malbu, posyp a další dekoraci. U povrchu, ze kterého už výzdoba odpadává, bych počkala na odbornou radu.
Vedle mechanického poškození hraje roli také světlo. Milada Valečková
v rozhovoru pro Forbes vysvětlila, že:
„Ozdoby jsou světloplaché, nesmírně jim škodí UV záření, tedy denní světlo.“
V rozhovoru upozorňuje i na blednutí barev a
úbytek vnitřního postříbření. Praktické otázky
Znamená ruční foukání, že je ozdoba stará?
Ne. Ručně foukané a malované skleněné ozdoby se vyrábějí i dnes. Je potřeba rozlišovat výrobní techniku a dobu vzniku konkrétního kusu.
Má cenu nechat posoudit poškozenou ozdobu?
U neobvyklého kusu nebo souboru se známým původem bych konzultaci zvážila. Poškození přesně vyfoťte a popište. Bez určení konkrétního předmětu nelze slíbit, zda o něj bude zájem.
Musím prodat celou krabici najednou?
Nemusíte. Dohledané aukce zahrnují soubory i jednotlivé ozdoby. Než krabici rozdělíte, zdokumentujte její obsah a obal, ať při dalším hledání neztratíte souvislosti.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mestojablonec.cz, unesco.org, vanocnilucernicky.cz, forbes.cz