Jedno jablko v krabici nechá zelená rajčata dozrát rychleji než celý týden na slunném parapetu. Parapet je spíš zlozvyk

Poslední říjnový týden přinesl na zahrady zlom. Předpověď ČHMÚ pro noc na 30. října hlásila v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji minima kolem −1 °C. Na keřích přitom pořád visely desítky zelených plodů. Mnoho pěstitelů v takové chvíli udělá totéž co jejich rodiče: natrhá úrodu, vyskládá ji na nejslunnější okno a čeká. Jenže sklizené rajče slunce nepotřebuje. Potřebuje stálou teplotu, sucho, trochu proudícího vzduchu a etylen, plyn, který vydává obyčejné zralé jablko. Stačí mu papírová krabice.
Slunný parapet: zahrádkářský zlozvyk, který rajčata spíš poškodí
Okno působí jako logická volba. Rajče zraje v létě na slunci, proč by mu světlo nepomohlo i v kuchyni? Ten úsudek ale míchá dvě odlišné situace. Na rostlině slunce pohání listy, které vyrábějí cukry a posílají je do plodů. Utržené rajče už žádné listy nemá a dozrává díky vlastní fyziologii.
Poradenská služba Coloradské státní univerzity proto jako hlavní hybatele zrání rajčat uvádí teplotu a etylen. Odborníci z poradenské služby
Jihodakotské státní univerzity dodávají, že světlo k dozrávání nutné vůbec není, a slunné okno výslovně nedoporučují, protože zkracuje skladovatelnost. Floridská univerzita (UF/IFAS) přidává další varování: plody vystavené slunci se mohou silně zahřát a vysoké teploty zhoršují barvu, chuť i trvanlivost.
K tomu se přidává obyčejná fyzika okna. Přes den sklo propouští sluneční žár, v noci od něj táhne chlad a na chladném rámu se může srážet vlhkost. Plod tak každý den prochází teplotní houpačkou, která mu nesvědčí. Podle nás tkví háček parapetu právě v tom: vypadá prosluněně a nadějně, sklizenému rajčeti ale víc prospěje vyrovnané mikroklima než výhled do zahrady.
Jablko v krabici: jak etylen popožene zrání rajčat
Rajče patří mezi klimakterické plody, podobně jako jablka, banány a hrušky. Takové ovoce dokáže dozrávat i po odtržení a hlavní roli přitom hraje etylen, plynný rostlinný hormon. Jakmile se zrání rozběhne, plod si ho začne vyrábět víc a proces se sám přiživuje. Univerzita v Marylandu tento jev označuje jako autokatalytický.
Domácí trik toho využívá.
Poradenská služba Cornellovy univerzity radí vložit zelená rajčata do papírové tašky spolu se zralým banánem nebo jablkem a tašku přehnout. Plyn uvolňovaný ovocem se pak drží kolem plodů. Dozrání podle Cornellu trvá několik dní, u méně vyspělých kusů zhruba týden.
Pro srovnání: podle Iowské státní univerzity dozrávají vyspělá zelená rajčata bez pomocníka při 18 až 21 °C přibližně dva týdny. V chladnějším prostředí to trvá déle. Z obou údajů vychází orientační odhad, že krabice se zralým ovocem může čekání u vhodných plodů zkrátit zhruba na polovinu.
Jako zdroj etylenu poslouží zralý banán, jablko, případně už zčervenalé rajče, které doporučuje i Iowská státní univerzita. Hruška vylučuje stejný plyn, v roli urychlovače tedy dává smysl, odborné zdroje ji ale přímo k rajčatům neuvádějí.
Profesionálové postupují podle stejného principu, jen s přesností laboratoře. Komerční dozrávárny podle floridských odborníků drží 20 až 22 °C, vlhkost 85 až 95 % a koncentraci etylenu kolem 150 ppm. Domácí krabice je jejich skromnější příbuzná.
Mráz v předpovědi: kdy sklízet a která zelená rajčata stojí za záchranu
Letošní sezona se natáhla. Podle
ČHMÚ bylo září 2026 teplotně nadnormální, s průměrem 14,2 °C, tedy o 1,2 °C nad normálem let 1991 až 2020. Ke konci měsíce se maxima často pohybovala mezi 20 a 25 °C. Měsíční výhled pro období od 26. října do 22. listopadu už ale počítá s teplotami obvyklými pro roční dobu.
Kdy přichází první mráz, napoví dlouhodobá data. Web Počasí Česko podle měření ČHMÚ uvádí obvyklý první mráz ve dvou metrech nad zemí:
v nížinách do 300 m kolem 18. října, v polohách 300 až 500 m kolem 16. října, v 500 až 800 m kolem 14. října, nad 800 m kolem 8. října.
Přízemní mrazík přitom umí udeřit dřív, v nížinách klidně už začátkem října. Praktické pravidlo zní jednoduše: jakmile předpověď pro vaši obec ukáže noční minimum kolem nuly nebo přízemní mráz, sklízejte dorostlé plody ještě ten den.
Šanci na dozrání mají rajčata zdravá, pevná, bez prasklin a skvrn, s plnou velikostí. Iowská státní univerzita doporučuje vybírat plody zelenavě bělavé, ideální jsou kusy s náznakem růžové či žluté. Floridští odborníci popisují, že nejlépe dozrávají plody ve vyspělých zelených stadiích, kdežto úplně nezralé se do normální barvy nedostanou. Zajímavé vodítko nabízí i jejich poznatek z praxe: když plod potřebuje k nástupu prvního zabarvení víc než pět dní etylenu, byl při sklizni nejspíš příliš nezralý a plnou chuť už nezíská.
Malé, tvrdé a tmavě zelené kusy proto do krabice nepatří. Hodí se do čatní, nakládané zeleniny nebo sladkokyselých omáček, případně se dají obalit a osmažit.
Kdo má k mrazu ještě pár týdnů, může plodům pomoct přímo na záhonu. Vermontská univerzita radí u tyčkových odrůd zhruba měsíc před očekávaným mrazem zaštípnout růstové vrcholy, aby rostlina směřovala energii do stávajících plodů. Netkaná textilie přes noc vytvoří teplejší mikroklima a citlivé plodiny ochrání před prvními mrazíky. Zálivku je dobré držet vyrovnanou, protože prudké výkyvy vlhkosti podporují praskání.
Krabice, parapet, nebo keř hlavou dolů: srovnání metod dozrávání
Každý způsob má své přednosti i slabiny. Shrnuli jsme je podle rychlosti, rizik a kvality:
Metoda Rychlost Hlavní rizika Kdy se hodí Papírová krabice se zralým jablkem či banánem zhruba týden u vyspělých plodů hniloba při vlhku a bez kontroly menší množství, snadné třídění Krabice bez ovoce, 18 až 21 °C přibližně dva týdny pomalejší start když chcete zrání rozložit Slunný parapet nepředvídatelná přehřátí, teplotní výkyvy, kratší trvanlivost spíš vůbec Celá rostlina zavěšená kořeny vzhůru postupná potřeba místa a suchého prostoru keř obsypaný plody, garáž či sklep
Pro krabici platí několik zásad:
Obal: papírová nebo kartonová krabice, případně papírová taška. Igelit drží vlhkost a láká plísně. Uložení: ideálně v jedné vrstvě, nejvýš ve třech, plody by se neměly dotýkat. Iowská státní univerzita doporučuje zabalit každý kus zvlášť do novin. Příprava: rajčata nemyjte, nechte je suchá a odstraňte stopky, aby nepropíchly sousední plody. Teplota: pro rychlejší zrání 18 až 21 °C, pro pozvolnější skladování 16 až 18 °C ve tmavé spíži nebo sklepě. Lednice je tabu: pod 10 °C se červená barva nevyvíjí a pod 13 °C hrozí poškození chladem, horší chuť a rychlejší rozklad. Kontrola: každé dva až tři dny. Měkké, plesnivé nebo hnijící kusy hned vyřaďte, jinak nakazí okolí. Plody, které začnou červenat, můžete vyndat a nechat dozrát zvlášť.
Druhou cestu představuje zavěšení celého keře. Rostlinu vytrhnete i s kořeny, setřesete hlínu a pověsíte ji hlavou dolů do chladného, suchého a nemrznoucího prostoru s nepřímým světlem. Uvádí ji jihodakotská i illinoiská poradenská služba. Metoda šetří práci s tříděním, hůř se ale hlídá, který plod zrovna hnije.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková