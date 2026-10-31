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Tajemství Sfingy: Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu

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Velká sfinga v Gíze, ikonická socha s tělem lva a hlavou staroegyptského faraona, je jednou z nejznámějších a nejzáhadnějších památek starověkého Egypta. Nedávné archeologické objevy a moderní technologie však přinášejí nové poznatky, které nám pomáhají lépe pochopit tento starověký monument
Tajemství Sfingy: Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu

Tajemství Sfingy: Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu

Zdroj: Bodrov / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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