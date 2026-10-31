Na mapách Podněstří nenajdete, přesto má armádu, pasy i měnu. Funguje díky 20 000 tunám munice ze studené války

U vesnice Cobasna na severu Podněstří stojí od roku 1949 dělostřelecký sklad č. 1411. Sovětská armáda do něj svážela munici evakuovanou mimo jiné ze zemí Varšavské smlouvy. Starší odhady mluvily zhruba o 20 000 tunách. Po rozpadu SSSR převzala areál ruská 14. armáda a tím začal příběh útvaru, který vyvěsil vlajku, vytiskl peníze a postavil hraniční závory, přestože ho žádná vláda členského státu OSN neuznává. Podle agentury AP ho neuznává ani Rusko, které ho přitom drží nad vodou. Úzký pruh země mezi východním břehem Dněstru a ukrajinskou hranicí s centrem v Tiraspolu se proto na politických mapách krčí uvnitř Moldavska. Při bližším pohledu se ukazuje, že tuto „státnost“ nesou spíš sklady, plynovody a cizí vojáci než mezinárodní právo.
Muniční sklad Cobasna: kotva ruských vojáků v Podněstří
Moldavská tajná služba SIS a Vojenská zpravodajská agentura v roce 2026 zveřejnily
společnou zprávu o skladu Cobasna. Podle ní v depu stále leží odhadem asi 14 000 tun munice. Čistá výbušná hmota z toho tvoří přibližně 2 800 tun, zbytek připadá na obaly, kovové a další inertní součásti. Mezi lety 2001 a 2004 se pod dohledem OBSE podařilo odvézt nebo zlikvidovat kolem 22 000 tun. Pak se proces zadrhl.
Proč se odvoz zastavil? Švédské centrum SCEEUS jmenuje ruské výhrady, vágně formulované „nutné podmínky“ v rámci OBSE a pozdější ruské pozastavení smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Moskva se už na istanbulském summitu v roce 1999 zavázala stáhnout vojska i munici do konce roku 2002. Termín vypršel a závazek zůstal na papíře. Inspektoři OBSE byli v Cobasně naposledy v roce 2006, od té doby jim přístup zůstává odepřen.
Areál fakticky kontroluje Operační skupina ruských vojsk a právě jeho ostraha slouží jako hlavní argument pro setrvání ruských jednotek v regionu. Odhady jejich počtu se točí kolem 1 500 mužů, údaje se však liší podle toho, zda se započítává i „mírový“ kontingent z příměří roku 1992. Podle nás v tom spočívá skutečný význam muničního skladu: dává Moskvě záminku pro vojenskou přítomnost a ta konzervuje celé uspořádání.
Katastrofické vize obří exploze, která by smetla půl regionu, technická zpráva tlumí. Munice je rozložená do více objektů vzdálených od sebe 80 až 200 metrů. Realistický incident by podle autorů vypadal jako série postupných výbuchů a požárů s hlavními škodami v okruhu zhruba dvou kilometrů. Za největší potíž Kišiněv označuje neprůhlednost: nikdo zvenčí neví, co přesně ve skladech leží a v jakém stavu.
Plastové rubly, vlastní pasy a hranice v uvozovkách
Navenek vypadá Podněstří jako hotový stát. Má prezidenta, parlament, ozbrojené složky, celníky i vlastní měnu. Podněsterský rubl existuje v bankovkách i mincích a v roce 2014 k nim přibyla kuriozita, kterou numismatici jinde hledají marně: kompozitní mince ve tvaru geometrických obrazců. Jednorubl je žlutohnědý kruh, trojrubl zelený čtverec, pětirubl modrý pětiúhelník a desetirubl červenooranžový šestiúhelník. Platit se jimi dá jen na území regionu.
Kišiněv celou tuto výbavu odmítá brát jako projev rovnocenné státnosti. Moldavská vláda důsledně hovoří o „podněsterském regionu Moldavské republiky“ a místo hranice o „administrativní linii“. Čísla jí dávají za pravdu víc, než by Tiraspol rád slyšel. K červnu 2026 mezi 366 830 registrovanými osobami na levém břehu a v Benderu evidovala 359 867 moldavských občanů. Vlastní podněsterské doklady obyvatelům na cesty do světa nestačí, potřebují pas uznávaného státu.
Moskva tu soutěží o duše razítkem. V květnu 2026 podepsal Vladimir Putin dekret, který obyvatelům Podněstří usnadňuje získání ruského občanství. Když v září v Tiraspolu začalo první předávání pasů, místní média hlásila přes 60 000 žádostí a Kišiněv krok ostře kritizoval. Ruských občanů žije v regionu podle AP zhruba 200 000. Mnoho lidí tak nosí v kapse dva i tři doklady najednou.
VIDEO Konec levného plynu otřásl ekonomikou Podněstří
Desítky let žil Tiraspol z jednoduché rovnice. Ruský plyn přitékal levně, nebo prakticky zadarmo, elektrárna Cuciurgan z něj vyráběla proud a ten se prodával na pravý břeh Dněstru. Výnos plnil rozpočet. 1. ledna 2025 Gazprom kohoutky zavřel, protože skončil tranzit přes Ukrajinu.
Následky popsala organizace
Promo-LEX. Přes 51 000 domácností zůstalo bez plynu, zhruba 1 500 bytových domů bez topení a Cuciurgan přestal vyrábět. Tiraspol tak přišel o více než polovinu zdrojů, z nichž kryl rozpočtový schodek. Od února 2025 plyn proudí přes evropské trhy a zprostředkovatelské schéma s firmami Moldovagaz a MET, mandát pro dodávky byl prodloužen do konce roku 2026. Jistota přesto chybí. V březnu 2026 výpadky znovu postihly 1 663 obytných budov a školských zařízení, region prodlužoval ekonomický nouzový stav a státní zaměstnanci dostávali mzdy opožděně, někdy ve dvou splátkách.
Srovnání s pravým břehem vyznívá krutě:
Ukazatel (2025) Moldavsko Podněstří Inflace cca 7 % 14,7 % Vývoj HDP růst o 2,7 % pokles o 18 % Průměrná mzda cca 15 700 lei cca 7 800 lei
Data pocházejí z analýzy German Marshall Fund a institutu IDIS Viitorul. Moldavský statistický úřad navíc za druhé čtvrtletí 2026 uvádí průměrnou hrubou mzdu 16 895,7 lei, takže nůžky se dál rozevírají. Moldavsko mezitím přestalo potřebovat elektřinu z levého břehu a pokrývá spotřebu domácími obnovitelnými zdroji a dovozem z EU. Páka, kterou Tiraspol dlouho držel v ruce, mu z ní vyklouzla.
Šerif, Moskva a Brusel: kdo rozhoduje o budoucnosti Podněstří
Uvnitř regionu má rozhodující slovo holding Šerif. Vyrostl v devadesátých letech v izolované, netransparentní ekonomice a podle polského Centra východních studií (OSW) ovládá ziskové obory od textilu přes alkohol, velkoobchod a pohonné hmoty až po supermarkety. Dlouhodobě patřil k největším zaměstnavatelům, starší analýza uvádí zhruba 12 000 lidí. Od roku 2016 drží přes spřízněnou stranu Obnovlenije také politickou scénu. Logo Šerifu potkáte na čerpací stanici, v obchodě i na stadionu.
Zvenčí se tlak stupňuje. Vicepremiér pro reintegraci Valeriu Chiveri v roce 2026 zopakoval požadavek na odchod ruských vojsk a demilitarizaci regionu. Moldavsko vede přístupová jednání s EU od června 2024 a v létě 2026 otevřelo první vyjednávací klastry. Od 1. ledna 2026 je součástí roamingové zóny EU a Unie tvoří přes polovinu jeho obchodu se zbožím, podíl Ruska spadl na 2,2 %. Přes Evropský mírový nástroj zamířilo moldavské armádě mezi lety 2021 a 2026 celkem 317 milionů eur, tedy zhruba 7,8 miliardy korun.
Pokud by tento trend pokračoval, dá se čekat, že Podněstří bude stále obtížněji udržovat vlastní celní, energetický a právní ostrov uprostřed země mířící do Unie. Kišiněv nabízí zvláštní status uvnitř Moldavska, uznání separatistické republiky nepřipadá v úvahu. Abcházie a Jižní Osetie mají aspoň ruské uznání, Podněstří slouží Moskvě spíš jako nástroj tlaku bez formálního požehnání. Takový patron se dá ztratit snadněji.
Česko v tom hraje konkrétní roli. Moldavsko patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce pro období 2024 až 2030, od veřejné správy přes sbližování s unijními pravidly až po energetickou bezpečnost.
Cesta do Podněstří: co radí české ministerstvo zahraničí
Kdo by chtěl socialistické kulisy Tiraspolu vidět na vlastní oči, měl by si nejprve přečíst doporučení
Velvyslanectví ČR v Kišiněvě. Ambasáda před cestami varuje kvůli bezpečnostní situaci. Technicky se tam dostat dá, jenže v nouzi je konzulární pomoc omezená a diplomatům mohou místní orgány vstup odepřít.
Prakticky platí:
Vstup z Moldavska vede přes kontrolní body, například Bender-Kišiněv nebo Dubăsari-Kišiněv. Kontroluje se pas a vydává migrační karta. Na linii může být vyžadován poplatek a vstup lze odmítnout bez udání důvodu. Tranzit přes Podněstří na Ukrajinu ani opačným směrem nyní možný není, přechody jsou od ruské invaze uzavřené. Vezměte si hotovost a počítejte s placením v podněsterských rublech, kartou se všude zaplatit nedá. Rumunské lei se v regionu běžně měnit nedají. Nefoťte budovu KGB, kontrolní stanoviště ani vojenské objekty.
Turista tak za pár hodin projde všemi kulisami, které státnost předstírají: závorou, razítkem, plastovou mincí a uniformou. Sklad v Cobasně, na kterém celá stavba stojí, uvidí nanejvýš na mapě.
Starší odhady počítaly s 20 000 tunami munice, moldavská zpráva z roku 2026 uvádí zhruba 14 000 tun. Munice navíc Podněstří drží nad vodou jen nepřímo, jako záminka pro ruskou vojenskou přítomnost, zatímco peníze do rozpočtu po desetiletí přinášel hlavně levný ruský plyn a holding Šerif.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková