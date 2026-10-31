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Ročně spláchne průměrná rodina papír za 4 000 Kč. Kdo si pořídí bidetovou spršku za pár stovek, už se k rolkám nevrátí

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Čtyřčlenná domácnost modelově spotřebuje 340 rolí toaletního papíru ročně. Bidetová sprška za 182 Kč dokáže tenhle výdaj zkrouhnout o tisíce korun.
Ročně spláchne průměrná rodina papír za 4 000 Kč. Kdo si pořídí bidetovou spršku za pár stovek, už se k rolkám nevrátí

Ročně spláchne průměrná rodina papír za 4 000 Kč. Kdo si pořídí bidetovou spršku za pár stovek, už se k rolkám nevrátí

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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