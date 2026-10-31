Ročně spláchne průměrná rodina papír za 4 000 Kč. Kdo si pořídí bidetovou spršku za pár stovek, už se k rolkám nevrátí

Stačí se podívat do nákupního košíku. Balení osmi rolí čtyřvrstvého papíru stojí v Tescu 86,90 Kč, v dm vyjde desítka čtyřvrstvého na 129 Kč. Při spotřebě, s jakou počítají výrobci, protočí čtyřčlenná rodina za rok 3 400 až 4 400 Kč, a to bez akcí, bez dražších značek a bez zásob „pro jistotu“. Proti tomu stojí plastová bidetová sprška s hadicí a držákem, kterou Alza nabízí za 182 Kč. Spočítali jsme, za jak dlouho se nákup vrátí, kolik přidá na účtu za vodu a proč lidé, kteří si oplach jednou osvojí, nechávají papír jen na osušení.
Toaletní papír v rodinném rozpočtu: 340 rolí a čtyři tisícovky
Oficiální český údaj o tom, kolik papíru spotřebuje jeden člověk, neexistuje. Výrobce Cottonelle pracuje s odhadem 85 rolí na osobu a rok při standardní roli o 150 útržcích. Když tuto hodnotu vynásobíme čtyřmi, dostaneme 340 rolí. Takovou horu by si do bytu nikdo najednou nenanosil, rozložená do týdenních nákupů ale zůstává nenápadná.
Cenu role jsme dohledali v běžných českých obchodech:
Obchod Balení Cena Cena za roli Tesco 8 rolí, 4 vrstvy 86,90 Kč 10,86 Kč dm 8 rolí, 3 vrstvy 79,50 Kč 9,94 Kč dm 10 rolí, 4 vrstvy 129 Kč 12,90 Kč
Při ceně 10 až 13 Kč za kus vychází jedna osoba na zhruba 850 až 1 100 Kč ročně. Dvojice zaplatí kolem 1 700 až 2 200 Kč, tříčlenná domácnost 2 550 až 3 300 Kč. Hranice čtyř tisíc padá u rodiny se dvěma dětmi, která sahá po kvalitnějším čtyřvrstvém papíru mimo slevové letáky. A kdo dává přednost bambusovému papíru, platí mnohem víc: Bambusa prodává 24 rolí za 1 090 Kč, tedy přes 45 Kč za roli.
Návratnost bidetové spršky: z 182 Kč zpátky zhruba za měsíc
Bidetová sprška patří k nejlevnějším úpravám, jaké lze na záchodě provést. Základní plastový set za 182 Kč obsahuje spršku, spirálovou hadici a držák. Ravak prodává samostatnou chromovanou spršku za 790 Kč, jeho nástěnný ventil s integrovaným držákem stojí 2 590 Kč. Teprve elektronická sedátka se šplhají k desítkám tisíc.
Pro výpočet jsme zvolili konzervativní předpoklad, že sprška ubere 70 % papíru. Zbytek padne na osušení. Čtyřčlenné rodině tak v kapse zůstane přibližně 2 400 až 3 100 Kč ročně, tedy zhruba 200 až 260 Kč měsíčně.
Sprška za 182 Kč se vrátí přibližně za čtyři týdny. Sprška za 790 Kč se zaplatí za tři až čtyři měsíce. Nástěnný ventil se sprškou za 2 590 Kč dosáhne návratnosti zhruba do roka. Elektronické sedátko, například Bauhaus NB09D za 11 500 Kč, se samotnou úsporou papíru splácí čtyři roky i déle. Kupující u něj platí hlavně za ohřev vody, vyhřívané prkénko a sušení teplým vzduchem.
Podle nás tady leží hlavní kouzlo celé věci. Drobná montáž promění opakovaný výdaj, který se vrací s každým nákupem, v jednorázovou investici. Každá role, kterou rodina nemusí koupit, posouvá bilanci ve prospěch spršky, a to rok co rok.
Voda za haléře: kolik přidá na účtu
Pražské vodovody a kanalizace účtují v roce 2026 za vodné a stočné dohromady 157,21 Kč za kubík včetně DPH, jak uvádí
ceník PVK. Litr vody tak stojí necelých 16 haléřů.
Jeden oplach spotřebuje odhadem 0,3 až 0,7 litru. Na jedno použití to dělá 5 až 11 haléřů. Při čtyřech lidech a jednom použití denně se roční náklad vyšplhá na 69 až 161 Kč. Kdo používá vlažnou vodu přes baterii, připlatí ještě za ohřev, i tak ale zůstává provoz v řádu stokorun, zatímco papír se počítá v tisících.
Pro srovnání: celý roční účet za vodu ke spršce odpovídá zhruba jednomu až dvěma balením toaletního papíru.
Proč se uživatelé bidetové spršky k samotnému papíru nevracejí
Peníze otevírají dveře, loajalitu ale buduje pocit čistoty. Lékaři oslovení agenturou AP popisují jemný proud vody jako šetrnější k citlivé pokožce než opakované tření papírem. Bidet podle nich může ulevit lidem s hemoroidy nebo análními trhlinkami a hodí se také při chronickém průjmu či omezené pohyblivosti, kdy je důkladné utření obtížné. Urogynekoložka citovaná agenturou
AP zmiňuje studie, podle nichž po oplachu zůstává na rukou méně bakterií, současně ovšem upozorňuje, že výzkum je zatím skromný.
Správná technika je jednoduchá. Po vykonání potřeby se zůstává sedět, sprška se vezme z držáku a začíná se slabým proudem příjemné teploty. Ženy by měly mířit zepředu dozadu, aby se bakterie nedostaly k močové trubici. Následuje jemné osušení kouskem papíru nebo vyhrazeným bavlněným ručníkem, což podle lékařů brání i kvasinkovým infekcím. Opatrnost se vyplatí při podráždění kůže nebo krátce po porodu, kdy silný proud škodí.
Japonsko ukazuje, kam až může zvyk dojít. Firma TOTO uvedla sedátko Washlet na trh v roce 1980, do roku 2025 jich prodala 70 milionů. Podle japonské asociace výrobců sanitární techniky překročil podíl tamních domácností se sprchovacími sedátky 80 % už v březnu 2016. Itálie a část jižní Evropy bidety znají odedávna, střední Evropa zůstává věrná rolím. V českých obchodech už ale spršky ani sedátka exotiku nepředstavují: SIKO nabízí bidetovací podložky od 999 Kč, Senesi elektronická sedátka v pásmu od tří do téměř 46 tisíc.
Bonus se týká i kanalizace. Lidé, kteří papír nahrazují vlhčenými ubrousky, tím vodárnám přidělávají potíže. Podle
PVK vytvářejí ubrousky z netkané celulózy či plastů odolnou masu, která snižuje průtok, zanáší česle a ucpává čerpadla. Moravská vodárenská dodává, že běžný papír se ve vodě rychle rozpadne, kdežto vlhčený ubrousek vydrží. Patří proto do směsného odpadu. Oplach vodou tuhle zátěž odstraňuje úplně. Montáž bez sekání a pravidlo zavřeného ventilu
Na běžném záchodě s přístupným přívodem vody zvládne instalaci zručnější kutil za odpoledne. Montážní návody počítají s variantou bez stavebních úprav: místo stávajícího rohového ventilu se osadí T-kus o rozměru DN 15 (1/2 palce), jedna větev pak napájí nádržku a druhá spršku.
Postup v kostce:
Zavřít hlavní přívod vody a pod spoj dát misku s hadrem. Odpojit flexi hadičku vedoucí k nádržce. Nasadit T-kus nebo dvojitý rohový ventil, závity utěsnit teflonovou páskou či těsněním podle typu spoje. Připojit zpět nádržku a druhou větví hadici spršky. Navrtat a přišroubovat držák na stěnu, pustit vodu a zkontrolovat těsnost.
Z nářadí stačí nastavitelný klíč, vrtačka a hmoždinky. Podomítkové řešení nebo napojení na teplou vodu raději svěřte instalatérovi.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková