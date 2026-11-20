jsem dlouho brala jako něco, co se kupuje cestou z kavárny nebo z pekárny. Dostanete je do papírového sáčku, ještě trochu teplé, a většinou zmizí dřív, než člověk Skořicové šneky odemkne doma. Pak jsem je ale jednou zkusila upéct sama. Těsto šlo na noc do lednice a ráno, když z trouby vytahujete měkké zlaté závitky a po kuchyni se drží skořice, se ten pohled na kupované šneky dost změní. U nás od té doby patří hlavně k víkendovým ránům.
U
se spěch moc nevyplácí. Když má přes noc klid v lednici, pracuje pomalu, chuť se vytáhne víc do hloubky a ráno se s ním zachází líp, než by člověk čekal. Je pružné, nelepí se na všechno kolem, dá se hezky kynutého těsta rozválet a nakrájení šneci se hned nerozpadnou. Náplň z másla, cukru a mleté se při pečení protáhne mezi vrstvy a na okrajích lehce zkaramelizuje. U nás se tyhle připečené kraje nenápadně odlupují ještě před servírováním. skořice Poleva z Lučiny a másla tomu dodá krémovost, trochu slaný tón a chuť, kterou obyčejná cukrová glazura prostě nemá.
Můj tip zní: Po rozválení těsto nemažte jen tak symbolicky. Změklé máslo rozetřete až ke krajům a teprve na něj nasypte cukr se skořicí. Když másla bude málo, nebo ho vynecháte, náplň má tendenci se vysypat a šneci vyjdou sušší. Tady máslo opravdu drží celou spirálu pohromadě. Recept na skořicové šneky s krémovou polevou z Lučiny
Celková délka přípravy: cca 1,5 hodiny aktivně + kynutí přes noc Ingredience k přípravě Kynuté těsto 500 g hladké mouky ½ kostky čerstvého droždí 70 g cukru krupice 200 ml vlažného mléka 1 vejce 70 g másla (změklého) špetka soli Skořicová náplň 50 g měkkého másla 60 g cukru krupice 5 g mleté skořice Krémová polevu 100 g Lučiny 50 g másla (změklého) cukr moučka podle chuti (začněte se 3 lžícemi a přidávejte) Postup přípravy skořicových šneků z kynutého těsta
1. Večer před pečením zadělejte těsto. Do vlažného mléka rozdrobte
½ kostky droždí, přisypte lžičku cukru z připraveného množství a nechte zhruba 10 minut stát. Mléko má být jen teplé, ne horké, jinak droždí ztratí sílu. Jakmile se nahoře objeví pěna, můžete pokračovat.
2. Do mísy nasypte
500 g mouky, přidejte zbytek cukru, špetku soli, vejce, změklé máslo a vzešlé droždí s mlékem. Vypracujte hladké pružné těsto. Ručně to zabere asi 8 až 10 minut, robot s hnětacím hákem bývá hotový přibližně za 5 minut. Kdyby se těsto lepilo opravdu hodně, pomůže lžíce mouky navíc. Foto: Cooky.cz, Domácí skořicové šneky s křupavým okrajem a měkkým středem plným skořicové náplně
3. Mísu přetáhněte potravinářskou fólií a dejte ji přes noc do lednice, nejlépe na 8 až 12 hodin. Chladné kynutí dá těstu výraznější chuť, kterou při rychlém kynutí v teple získáte jen těžko.
4. Ráno těsto vytáhněte z lednice a nechte ho 15 až 20 minut povolit na lince. Potom ho na lehce pomoučeném vále rozválejte na obdélník zhruba 30 × 50 cm. Výška by měla být kolem půl centimetru.
5. Celý plát potřete
50 g měkkého másla. Cukr smíchejte se skořicí a rovnoměrně ho nasypte na těsto. Nevynechávejte ani okraje, jinak budou krajní kousky trochu ochuzené.
6. Těsto srolujte po delší straně do pevného válce. Čím pravidelněji a trochu těsněji rolujete, tím hezčí spirálu pak šneci mají a méně se při pečení rozjedou. Válec nakrájejte na 12 podobně silných dílů, každý přibližně 4 cm.
7. Šneky rozložte do vymazané formy nebo na plech s pečicím papírem. Mohou se lehce dotýkat, ale nemačkejte je natěsno. Přikryjte je čistou utěrkou a nechte na teple 30 až 45 minut kynout, až viditelně naberou objem.
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8. Troubu předehřejte na
180 stupňů, u horkovzduchu stačí 160 stupňů. Před pečením šneky potřete rozšlehaným vejcem, aby měly hezkou zlatavou barvu. Pečte 13 až 15 minut, jen do zlatohněda. Když v troubě zůstanou déle, těsto začne zbytečně vysychat.
9. Mezitím připravte polevu. Změklé
máslo a Lučinu utřete vidličkou nebo metlou dohladka. Po částech přidávejte prosátý moučkový cukr, dokud nebude poleva krémová a sladká tak akorát. S cukrem opatrně, Lučina má zůstat v chuti znát a její jemná slanost je tu důležitá.
10. Hotové šneky vyndejte z trouby a ještě teplé je potřete polevou. Na horkém těstě trochu povolí a vsákne se do vrchní vrstvy. Nechte je asi 10 minut stát, potom je můžete podávat.
Foto: Cooky.cz, Domácí skořicové šneky s křupavým okrajem a měkkým středem plným skořicové náplně Tipy redakce: Droždí a teplota mléka: Nejjednodušší test je prstem. Mléko má být příjemně teplé, ne pálivé. Přesných 37 stupňů řešit nemusíte, ale pokud vás hřeje až moc, droždí v něm nebude pracovat dobře. Přes noc nebo rychle: Když na kynutí přes noc není čas, nechte těsto kynout na teplém místě 1 až 1,5 hodiny, dokud nezdvojnásobí objem. Chuť bude o něco méně výrazná, šneci se ale povedou i tak. Variace náplně: Do skořicové směsi můžete přidat 30 g mletých vlašských ořechů nebo pekanů. Náplň získá trochu struktury a oříškovou chuť, která se skořicí funguje velmi dobře. Skladování: Upečené šneky bez polevy vydrží v uzavřené nádobě při pokojové teplotě 2 dny. Polevu je lepší dát až čerstvou, ideálně těsně před podáváním, aby na povrchu nezaschla do nevzhledné vrstvy. Zmrazení: Šneky se dají zmrazit ještě před pečením. Po nakrájení je rozložte na plech, nechte zmrznout a potom přesypte do sáčku. Před pečením je nechte přes noc povolit v lednici, ráno dokynou a můžete je upéct.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline